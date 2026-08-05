James Cameron dice que está listo para dejar atrás ‘Avatar’ y trabajar en ‘el último acto de su carrera’

El cineasta y filántropo James Cameron vive una pausa decisiva tras dedicar más de dos décadas a Pandora, ese mundo ficticio lleno de vida y otras maravillas. El director todavía no confirma que abandonará Avatar, pero ya comenzó a reflexionar sobre qué historias desea filmar antes de retirarse y cuánto tiempo puede seguir entregando a la saga Avatar.

¿James Cameron dejará Avatar?

El cineasta habló del futuro durante una reciente entrevista realizada por los Premios del Gobernador General de Canadá, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria y entrega al séptimo arte. Cameron explicó que lleva más de dos décadas trabajando sin interrupciones importantes dentro del universo iniciado en 2005: “Esa es la pregunta del momento para mí. Ha existido un impulso dentro del universo de Avatar durante 21 años, porque comenzamos en 2005. Ha sido una continuidad prácticamente ininterrumpida”, declaró el director ante Denise Donlon.

Avatar de James Cameron (Foto: IMDb)

Sobre Avatar 4 y Avatar 5, James comentó lo siguiente: “Este es el punto en el que observo el panorama y me pregunto: ‘¿Cuáles son las otras historias que quiero contar? ¿Cuántas necesito dirigir personalmente y cuáles puedo escribir o producir con otros cineastas?’”. Aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva y que está revisando sus proyectos y tratando de ordenar una etapa profesional cargada de conciencia sobre el tiempo restante. “No he tomado ninguna decisión todavía. Sigo en este estado intermedio, trazando, ya saben, una especie de último acto. Y no sé si ese último acto durará un año o 20 años”, explicó.

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Para escoger sus siguientes trabajos, se preguntó por el proyecto que podría producir un beneficio mayor: “¿Cómo mejorará nuestra situación? ¿Cómo hará que el mundo sea mejor para nuestros hijos?”, recordó acerca de ese proceso. Avatar 4 y Avatar 5 mantienen fechas para diciembre de 2029 y diciembre de 2031. Esto no es garantía de que Cameron las dirija, ni siquiera que Disney mantenga el calendario actual, porque ambas partes todavía evalúan los costos de prolongar la saga.

El James de antes y el James de ahora

La primera etapa de Cameron se distinguió por futuros sombríos, como cuando con Terminator imaginó una inteligencia militar que extermina a sus creadores; o cuando en Aliens encerró a trabajadores y soldados dentro de una maquinaria corporativa. Terminator 2: El Juicio Final conservó esa oscuridad, pero permitió que una máquina aprendiera el valor de la existencia humana. Incluso Titanic, alejada de la ciencia ficción, examinó a esa sociedad confiada en el progreso técnico y las jerarquías económicas.

Con Avatar trasladó muchas de esas inquietudes hacia una sensibilidad espiritual y ecológica, pues Pandora no es un paisaje disponible para la conquista; cada organismo participa en una red viva. Si bien la amenaza continuó siendo tecnológica, Cameron dejó de colocarla solo en máquinas rebeldes.

Avatar: Fuego y Cenizas de James Cameron (Foto: IMDb)

Si Cameron antes observaba cómo podía terminar la humanidad, ahora parece más interesado en aquello que podría salvarla y en las historias que nos enseñen a vivir sin olvidarnos del planeta.

El éxito comercial de la saga Avatar

Avatar se estrenó en 2009 y logró 2.92 mil millones de dólares en todo el mundo gracias a su exhibición original y varios relanzamientos. Incluso hoy se mantiene como la película con mayores ingresos globales, por encima de Avengers: Endgame. El camino del agua llegó en 2022 después de trece años de espera y terminó con aproximadamente 2.32 mil millones; fue la primera producción estrenada después de la pandemia que consiguió rebasar los 2 mil millones. Avatar: Fuego y Cenizas obtuvo 1.49 mil millones después de su lanzamiento en diciembre del año pasado.

Las tres entregas suman alrededor de 6.73 mil millones de dólares y la franquicia pertenece así a un grupo mínimo de series cinematográficas que pueden alcanzar ingresos multimillonarios con apenas tres películas.

Entre las historias que brillan en el futuro de James Cameron aparece Ghosts of Hiroshima, adaptación relacionada con los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Cameron adquirió derechos de los libros de Charles Pellegrino y ha expresado interés en realizar una película sin concesiones sobre aquel episodio.

Con información de World of Reel.

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