Disney admite que ‘The Mandalorian & Grogu’ y ‘Moana’ fueron decepciones en taquilla pero lograron algo especial

El CEO de Disney acaba de reconocer que dos de sus mayores estrenos de 2026 quedaron por debajo de lo planeado en las salas. The Mandalorian & Grogu debía devolver a Star Wars al cine tras casi siete años, y el live-action de Moana buscaba repetir el poder comercial de la versión animada; ninguna respondió como el estudio esperaba, aunque ambas generaron beneficios en áreas que la taquilla no alcanza a medir por sí sola.

Disney admite que The Mandalorian & Grogu y Moana no resultaron bien en taquilla

Josh D’Amaro, director ejecutivo de Disney, abordó el desempeño de las películas durante la presentación de resultados correspondiente al tercer trimestre fiscal de 2026: “Incluso cuando nuestras películas de franquicia no cumplen nuestras previsiones de taquilla, como ocurrió con The Mandalorian & Grogu y la versión con actores de Moana, nuestras inversiones en estas propiedades centrales impulsan otras partes de la compañía”, declaró D’Amaro.

The Mandalorian & Grogu reúne al guerrero interpretado por Pedro Pascal con el pequeño Grogu en una misión para auxiliar a la Nueva República y de paso conocer algunas verdades sobre los remanentes del Imperio. Jon Favreau dirigió la película, que incorporó a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White en una nueva aventura construida a partir de la serie de Disney+.

The Mandalorian & Grogu (Foto: IMDb)

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Su estreno mundial alcanzó cerca de 145 millones de dólares durante los primeros tres días y la cifra permitió que reinara en la cartelera al inicio, pero quedó lejos de los lanzamientos de los episodios principales de Star Wars. La producción recaudó aproximadamente 342.3 millones de dólares en todo el mundo.

Moana enfrentó una situación todavía más difícil, pues la adaptación dirigida por Thomas Kail, con Catherine Laga‘aia como la navegante y Dwayne Johnson nuevamente como Maui, alcanzó 229.5 millones de dólares mundiales. Su presupuesto fue de 250 millones de dólares; el estreno norteamericano produjo 43.1 millones y su lanzamiento global comenzó cerca de 95 millones, cantidades insuficientes para una película veraniega.

Pero no todo resultó mal

D’Amaro explicó que The Mandalorian & Grogu elevó las ventas de productos relacionados con Star Wars y que Grogu continúa siendo una figura muy rentable en juguetes y artículos coleccionables. La cinta también atrajo visitantes a las versiones actualizadas de Millennium Falcon: Smugglers Run en Disneyland y Walt Disney World. En este sentido, las propiedades cinematográficas trabajan como publicidad para experiencias cuyo rendimiento puede prolongarse mucho después de que una película abandona las salas.

El otro beneficio señalado por el ejecutivo apareció en los videojuegos. El estreno provocó una participación importante alrededor de títulos de Star Wars, categoría alimentada en años recientes por Jedi: Survivor, Squadrons y Outlaws.

Moana (Foto: IMDb)

The Mandalorian & Grogu tendrá otra oportunidad cuando llegue a Disney+. Después de su lanzamiento digital a finales de julio, su incorporación al catálogo podría atraer a más espectadores y lograr nueva vida en el mundo del streaming. En cuanto a Moana, la película de animación de 2016 permanece entre los contenidos más vistos de Disney+ y dio origen a una secuela que superó mil millones de dólares.

¿The Mandalorian & Grogu es el mayor fracaso de Star Wars en cine?

En términos de recaudación mundial, The Mandalorian & Grogu es la película de Star Wars con menores ingresos entre los largometrajes ubicados en la galaxia lejana. Sus 342.3 millones quedan incluso por debajo de Han Solo: Una historia de Star Wars, que terminó con 392.9 millones en 2018.

La trilogía original conserva cifras enormes al sumar reestrenos, pues Una nueva esperanza logró 775.4 millones de dólares, El Imperio contraataca ronda 549 millones y El regreso del Jedi se encuentra cerca de 482 millones. Las precuelas también quedaron por encima del nuevo estreno: La amenaza fantasma ha reunido 1.04 mil millones tras varias exhibiciones; El ataque de los clones alcanzó alrededor de 654 millones y La venganza de los Sith llegó a unos 868 millones.

La era producida directamente por Disney alcanzó otro nivel con El despertar de la Fuerza y sus 2.068 mil millones, Los últimos Jedi con 1.33 mil millones y El ascenso de Skywalker con 1.07 mil millones. Rogue One consiguió 1.05 mil millones y a menudo es considerada una de las mejores películas de todo Star Wars.

Con información de ScreenRant.

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