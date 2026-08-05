Fans de Spider-Man exigen a Jon Watts nunca más dirigir una película del personaje

El estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día trajo la predecible y poco amable comparación respecto al trabajo de Jon Watts, responsable de las tres aventuras anteriores protagonizadas por Tom Holland. Después de que la película de Destin Daniel Cretton conquistara al público y rompiera varios récords, numerosos usuarios volaron hasta el Instagram del antiguo director para pedirle que se mantenga alejado del héroe arácnido.

Spider-Man: Un Nuevo Día, el gran éxito de Marvel

La cuarta película individual de Holland comienza después del sacrificio realizado en Sin Camino a Casa a manos de Doctor Strange. Peter vive solo y nadie recuerda su identidad, por lo que su existencia cotidiana trata de combatir criminales, pagar sus gastos, ir a la escuela y cargar una pérdida que no puede compartir con MJ o Ned.

Ese punto de partida permitió dejar de lado gran parte del espectáculo multiversal y recuperar a un héroe vulnerable, mucho más cercano a las calles de Nueva York. Cretton explicó que la intención era profundizar en Peter, luego de que las entregas previas lo rodearan con mentores como Tony Stark y Doctor Strange.

Jon Watts en el set de Spider-Man: De Regreso a Casa (Foto: IMDb)

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La cinta conserva su reparto de confianza a través de Zendaya y Jacob Batalon, pero además agrega a Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Punisher, Michael Mando como Mac Gargan y Sadie Sink como Jean Grey, quien conecta la crisis personal de Peter con el futuro mutante del MCU.

La respuesta comercial superó las ensoñaciones de los ejecutivos más avariciosos y Spider-Man: Un Nuevo Día logró en menos de una semana reunir 1.15 mil millones de dólares a nivel mundial.

Fans de Spider-Man le piden a Jon Watts que no regrese

El entusiasmo por la nueva entrega tuvo una consecuencia inesperada en las redes de Jon Watts, pues sus publicaciones recientes y antiguas recibieron mensajes de personas que aprovecharon el éxito de Cretton para desacreditar el trabajo realizado en la trilogía previa. “Gracias por no regresar, fue lo mejor que hiciste como director”, escribió un usuario en Instagram. Otro comentario fue todavía más directo: “Por favor, jamás vuelvas a tocar una película de Spider-Man”.

También aparecieron mensajes como “Nunca regreses a Spider-Man otra vez”, “Aprende cómo hacer una película de Spider-Man” y “No te extrañaremos”. Varias respuestas compararon el uso de locaciones y peleas físicas de Un Nuevo Día con los efectos digitales empleados bajo la dirección de Watts.

Tom Holland en Spider-Man: Sin Camino a Casa (Foto: IMDb)

La reacción, sin embargo, no representa a todos los seguidores, ya que en las mismas publicaciones hay personas que agradecen la trilogía anterior y señalan que la hostilidad ignora cuánto dependieron aquellas películas de decisiones tomadas por Sony y Marvel Studios. Uno de los usuarios defendió que muchas personas celebraron Sin Camino a Casa cuando se estrenó y cambiaron de postura tras descubrir una película que prefieren; otros pidieron madurez y recordaron que el gusto por Cretton no exige humillar al cineasta anterior.

Watts no ha respondido a los ataques.

¿Habrá Spider-Man 5?

Sony y Marvel Studios todavía no han anunciado formalmente Spider-Man 5 ni una fecha de estreno, pero Kevin Feige confirmó a Variety que existen planes para el futuro de Peter Parker, aunque evitó entrar en detalles. Por su parte, Tom Holland ya dijo que seguirá interpretando al personaje si la historia le ofrece algo valioso. También reveló que existe un plan pensado a partir de Sin Camino a Casa para entregar algún día el manto a otra figura, tal vez Miles Morales, aunque ese relevo no parece inmediato.

La productora Amy Pascal declaró a Deadline que desea que Cretton continúe en una quinta película, y el director se ha mostrado dispuesto a trabajar otra vez con Holland, Zendaya y los responsables de ambos estudios.

El éxito superior a mil millones vuelve difícil imaginar que Sony renuncie a una quinta entrega, pero ahora la incógnita es saber cuándo podrá realizarse, pues Holland participa en otros proyectos y el calendario del MCU incluye Avengers: Doomsday y Secret Wars.

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