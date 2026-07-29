Muere Glen Hansard, cantautor y ganador del Oscar por ‘Once’, a los 56 años

Glen Hansard, músico irlandés famoso por la intensidad de sus interpretaciones y por haber llevado una pequeña película independiente hasta los premios de la Academia, murió a los 56 años. Su fallecimiento trunca un viaje que comenzó en las calles de Dublín y terminó unido para siempre a ‘Falling Slowly’, la canción de amor en la cinta.

¿Qué le pasó a Glen Hansard?

Hansard murió la madrugada del miércoles 29 de julio de 2026, luego de sufrir un accidente de motocicleta en Lucan, una localidad situada en las afueras de Dublín. La policía irlandesa informó que se trató de un choque en el que estuvo involucrado un solo vehículo.

Los servicios de emergencia lo atendieron en el sitio, pero el músico falleció poco después debido a sus lesiones. El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana y permanece bajo investigación, por lo que las autoridades no han ofrecido una explicación definitiva sobre las circunstancias del accidente.

Sus representantes comunicaron que la familia se encuentra muy afectada por la pérdida y pidió privacidad. “La familia de Glen está profundamente conmocionada y destrozada por esta trágica pérdida”, indica el mensaje. El ministro de Cultura de Irlanda, Patrick O’Donovan, recordó al artista como una figura decisiva para la narración musical de su país: “Pocos artistas tuvieron un impacto tan grande en la manera moderna de contar historias en Irlanda”, declaró al destacar la vulnerabilidad de Hansard en sus canciones.

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El cantante deja a su esposa, la poeta finlandesa Maire Saaritsa, y a su hijo Christy. En años recientes había hablado de la paternidad como un cambio completo de perspectiva, después de pasar gran parte de su vida concentrado en la música y en una trayectoria impredecible.

Su triunfo en los Oscar

Gracias a ‘Once’, película musical de 2007 dirigida por John Carney, Hansard tuvo la oportunidad de interpretar a un músico callejero de Dublín que conoce a una joven pianista checa, encarnada por Markéta Irglová, y encuentra en ella una compañera creativa dentro de una historia romántica. La cinta guardaba numerosos puntos de contacto con la vida del cantante, pues Hansard había dejado la escuela a los 13 años para tocar en las calles de Dublín.

Carney había pensado inicialmente en otro actor para el papel principal. Cillian Murphy fue considerado, pero rechazó la propuesta, y Hansard terminó aceptando a pesar de sus dudas y de contar con poca experiencia interpretativa más allá de The Commitments. Claro que el corazón de Once fue ‘Falling Slowly’, escrita por Hansard e Irglová. La composición acompañaba el acercamiento de los protagonistas y acabó como lo más recordadó de la película

En la ceremonia de 2008, ambos recibieron el Oscar a Mejor Canción Original. El triunfo sorprendió por tratarse de una producción pequeña frente a contendientes respaldados por estudios mayores, pero la interpretación de ‘Falling Slowly’ ya había encontrado una audiencia mucho más amplia que la imaginada al momento de su grabación. Once superó los 20 millones de dólares en taquilla mundial y más tarde llegó al teatro. La adaptación se estreno en Broadway en 2012, obtuvo once nominaciones a los premios Tony y ganó ocho, entre ellas Mejor Musical.

Discografía y trabajo en cine y TV

Hansard fundó The Frames en 1990 y permaneció como vocalista principal del grupo. La banda publicó seis álbumes de estudio, entre ellos Another Love Song, Fitzcarraldo y For the Birds, antes de alcanzar el primer lugar en Irlanda con Burn the Maps. The Cost, lanzado en 2006, incluyó Falling Slowly antes de que la película la llevara a los Oscar.

Junto con Irglová formó The Swell Season, publicaron un álbum homónimo y después Strict Joy; tras varios años separados sentimentalmente, ambos conservaron su relación musical y volvieron a reunirse para Forward, lanzado en 2025.

Su carrera solista comenzó con Rhythm and Repose en 2012, después llegaron Didn’t He Ramble, Between Two Shores, This Wild Willing y All That Was East Is West of Me Now, además del proyecto Don’t Settle, cuyo primer volumen apareció en abril de 2026.

En cine debutó como Outspan Foster en The Commitments, dirigida por Alan Parker en 1991. Años después protagonizó Once y apareció en Cyrano; también aportó música a producciones como Los juegos del hambre y Flag Day.

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