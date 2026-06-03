‘Ice Cream Man’: Todo sobre la nueva propuesta de terror gore de Eli Roth sobre un heladero perturbador

Eli Roth vuelve al terror con Ice Cream Man, película que retuerce las convenciones del colorado verano infantil en los suburbios estadounidenses y lo convierte en una pesadilla gore. El director, bastante famoso por sus años dedicados al horror corporal y la violencia, ahora pone un camión de helados en el centro de la historia.

¿De qué trata Ice Cream Man?

El horror toma forma en Bayleen Bay, una comunidad suburbana e idílica donde el prometedor verano cambia cuando un misterioso heladero empieza a vender sus productos a los niños del lugar. El tráiler oficial nos enseña que esos helados provocan una transformación brutal; los menores pierden la razón y atacan a los adultos con todo tipo de armas blancas. Es así como Ice Cream Man se confirma como una película ubicada en el terreno del slasher gore, con niñas y niños como amenaza.

Ice Cream Man de Eli Roth

Lo que hace Eli Roth es tomar el estereotipo del heladero adorable, siempre amable con las infancias, sus clientes principales, y lo pudre ante la cámara para convertirlo en un repartidor pero de caos. Además, los niños abandonan su regular estado de criaturas indefensas a las que hay que proteger para transformarse en máquinas de la muerte; claro que el gran misterio de la película es saber quién es en realidad el repartidor y cómo controla a los niños y niñas. El tráiler llega a impresionar porque incluye escenas gore bastante explícitas, tal vez demasiadas para un material promocional, que enganchan al instante.

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Elenco y producción

Ari Millen interpreta al heladero titular, el vendedor de helados con consecuencias letales. Al actor ya lo conocíamos por Orphan Black, y aquí toma un papel que toma como base la destrucción. El reparto incluye a Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer y Charlie Storey. También aparece Eli Roth con un breve cameo, mismo que puede apreciarse en el avance lanzado el día de hoy.

Roth dirigió, produjo y coescribió el guion con Noah Belson, colaborador suyo en The Rotten Fruit. Kate Harrison, quien trabajó en Thanksgiving, produce junto a Roth por Cream Productions, con The Horror Section como estudio detrás del lanzamiento. La música original corre a cargo de Brandon Roberts, con aportes adicionales de nada más y nada menos que Snoop Dogg. No es la primera vez que el rapero colabora con Roth dentro de The Horror Section.

El estilo de Eli Roth

Eli Roth

Eli Roth se inició con sus contribuciones al género del terror con Cabin Fever, estrenada en 2002, película sobre una enfermedad carnívora como vehículo de la paranoia y el asco, temas recurrentes en su filmografía posterior. Después llegaron Hostal y Hostal: Parte II, cintas-pilar del llamado horror de tortura de los años 2000.

Roth también dirigió Caníbales, Lado Oscuro del Deseo, Deseo de Matar, La Casa con un Reloj en sus Paredes, Borderlands y Viernes Negro. Esta última retomó un falso tráiler nacido en Grindhouse y lo convirtió en un slasher de muertes elaboradas y sátira festiva.

Como actor, Roth apareció en Bastardos sin Gloria, de Quentin Tarantino, donde interpretó a Donny Donowitz, el llamado Bear Jew que se encarga de matar a batazos a un oficial nazi. También lo vimos en A Prueba de Muerte, Piraña 3D, Aftershock, Clown y otras producciones relacionadas con el terror o la cultura grindhouse, algo que le ha fascinado desde siempre y que pese a los altibajos mantiene como sello característico.

¿Cuándo se estrena Ice Cream Man?

Ice Cream Man llegará a cines de Estados Unidos el 7 de agosto. Iconic Events Releasing planea un estreno en más de dos mil pantallas de Norteamérica, bastante grande para una película de terror de este corte.

Con información de THR.

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