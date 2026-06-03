‘Euphoria’: Alexa Demie confiesa que la temporada 2 fue tan difícil que la hizo alejarse de la actuación

Alexa Demie se vulneró frente a la prensa y habló sobre el costo de interpretar a Maddy Perez en Euphoria. La actriz de 35 años, quien ganó renombre por su vida reservada y por aparecer poco fuera de la pantalla, explicó que una etapa de la serie la llevó a tomar distancia de Hollywood y de la actuación misma.

¿La temporada 2 de Euphoria fue la más difícil para Alexa Demie?

Alexa Demie se entrevistó con Ottessa Moshfegh de ID, quien le preguntó si la tercera temporada había sido la más complicada de filmar. La actriz negó esa idea y aseguró que la segunda entrega fue el verdadero punto de desgaste, la etapa que la obligó a retirarse del ruido profesional y volver a sí misma.

“Grabar la temporada 3 realmente se sintió como el tercer acto de mi viaje con la serie y me sentí sostenida. No creo que fuera coincidencia que Sam escribiera a DIOS dentro del guion de la manera en que lo hizo… sentía esa presencia a mi alrededor. La segunda temporada fue, por mucho, la más difícil.”

Foto: El País

Tras el rodaje de la segunda temporada de Euphoria, Alexa sintió que había llegado a un punto en el que necesitaba alejarse de la industria del entretenimiento:

No te pierdas: ‘Euphoria’: Sam Levinson confirma que no habrá más temporadas de la serie

“Después de terminar de filmarla pensé: ‘Que se joda todo. Que se joda la serie… todos. No quiero hacer esto’. Después de la segunda temporada, eso fue el detonante para alejarme de Hollywood, de la actuación y de estar bajo los reflectores, y volver a encontrarme conmigo misma.”

La segunda temporada de Euphoria fue muy dura para Maddy, quien atravesó la traición de Cassie y la violencia psicológica de Nate cuando este le apunta con un arma. Tras meses de una producción exigente, la fama de la serie y el peso de Maddy la orillaron a una pausa urgente. La actriz ofrece pocas entrevistas y rara vez publica en Instagram.

Maddy Perez, la máscara de Alexa Demie

En la misma entrevista, Demie explicó que no había entendido hasta qué punto su método de trabajo la había llevado a fundirse con Maddy. Ella hizo al personaje, pero terminó usándolo como escudo en alfombras y encuentros sociales.

“No me di cuenta de lo metódica que realmente soy, o era. Creé a este personaje, pero luego me convertí en ella. Porque naturalmente soy más tímida, a menos que esté actuando, la usé como una máscara. Ella era mi escudo, era mi máscara. Yo la creé y hay partes de ella que sí son mías. Existe una conexión muy profunda con ella, pero no soy ella. No soy Maddy. Recuerdo un momento en el que me di cuenta de que Maddy estaba tan mezclada conmigo que, cuando intenté sacarla de mí, simplemente empecé a llorar.”

¿Qué pasó con Maddy al final de Euphoria?

Alexa Demie en la temporada 2 de Euphoria

En el último capítulo, Maddy vive en la mansión de Cassie y la ayuda a producir contenido en OnlyFans mientras ambas lidian con las deudas dejadas por Nate, quien muere en el penúltimo episodio, mordido por una serpiente de cascabel mientras está enterrado vivo. Cassie y Maddy saben la verdad, aunque hacia afuera la historia queda disfrazada como una desaparición relacionada a las deudas que arrastraba.

Maddy también queda atrapada por un préstamo de un millón de dólares con Alamo Brown, el dueño del club Silver Slipper. La muerte de Alamo a manos de Ali la libera de esa deuda, al menos en términos prácticos. Pero las cosas no son tan simples y Maddy termina cansada y obligada a reconstruirse junto a Cassie, la persona que alguna vez la traicionó pero que en última instancia se convierte en toda su esperanza y en su única compañera para salir adelante.

Antes de saltar a la fama por Euphoria, Alexa Demie apareció en Brigsby Bear, Ray Donovan, The OA y En los 90, película dirigida por Jonah Hill que la hizo brillar ante ciertos círculos cinéfilos.

Entérate: Creador de ‘Euphoria’ responde a las críticas contra el final: ‘La realidad es que personas como [SPOILER] no lo logran, la gente recae’