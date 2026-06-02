Creador de ‘Euphoria’ responde a las críticas contra el final: ‘La realidad es que personas como [SPOILER] no lo logran, la gente recae’

El final de Euphoria fue un golpe seco para muchos fans que esperaban una salida menos cruel para varios de sus personajes, vaya sorpresa que se llevaron. Sam Levinson defendió la decisión creativa detrás del final en nueva material BTS y explicó que la serie jamás buscó suavizar su historia, caracterizada por las adicciones y la violencia.

Spoiler sobre el final de Euphoria a continuación:

Sam Levinson no quiso edulcorar el final de Euphoria

Levinson explicó que la muerte de Rue Bennett no fue una provocación gratuita, ni mucho menos un castigo narrativo para un personaje tan atormentado. Para el creador, la historia de Euphoria siempre fue sobre la adicción y sus consecuencias, por eso consideró necesario terminar el viaje de la protagonista sin prometer una salvación segura.

En el video detrás de cámaras posterior al final, Levinson afirmó: “El final honesto es que personas como Rue no lo logran”. El creador añadió que las recaídas forman parte de ese mundo y que la presencia del fentanilo es un peligro muy real para quienes atraviesan una dependencia a los opioides.

Zendaya como Rue Bennett en Euphoria 3

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“La gente recae. Lo arruina. No está lista para rehabilitarse, y antes no morían como ahora con la llegada del fentanilo a este país. Puedo decir con absoluta certeza que, si estuviera pasando ahora por lo que viví cuando era más joven, yo tampoco estaría aquí. No hay razón para endulzar eso. Quería contar esta historia por Angus Cloud y por las personas a las que nunca se les concede una segunda oportunidad.”

Cloud, actor de Fezco, murió en 2023 por una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína, metanfetamina y benzodiazepinas.

¿Qué le pasa a Rue al final de Euphoria?

Rue muere justo a la mitad del episodio final después de recaer con pastillas contaminadas con fentanilo. El producto se lo entrega Alamo Brown, personaje interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, tras una etapa violenta para la protagonista en la que se dedicó a trabajar para el crimen organizado.

Euphoria pudo haber terminado ahí, con el cuerpo de Rue como punto final, pero Levinson eligió continuar para mostrar cómo su muerte destruye o deforma a quienes quedan alrededor. Es Ali, interpretado por Colman Domingo, encuentra a Rue sin vida en su sofá. Zendaya, quien obtuvo dos premios Emmy por interpretar a Rue, queda al centro de uno de los finales más oscuros de HBO.

Por otro lado, el capítulo también deja heridas abiertas en otros personajes. Cassie y Maddy siguen endeudadas y atrapadas por las consecuencias de la muerte de Nate; Jules continúa con su vida de dependencia económica; mientras que Lexi atraviesa un duelo particular luego de encontrar una Biblia dejada por Rue.

Colman Domingo y su rol vengador a través de Ali

Ali había funcionado durante buena parte de la serie como un punto de calma: era el padrino de Rue, el hombre que hablaba con ella desde la experiencia de quien conocía la adicción y el arrepentimiento. Después de encontrar el cuerpo de su pupila y descubrir las pastillas contaminadas, Ali intenta seguir los pasos que conoce, pero el duelo lo lleva hacia un sitio mucho más oscuro.

Con el tiempo, pocos meses después de la muerte de Rue, decide abandonar las reuniones y buscar una manera más radical de intervenir en el mundo. Pronto va tras Alamo Brown, a quien asesina dentro del Silver Slipper con tres disparos al pecho.

¿Habrá más temporadas?

Sam Levinson ya declaró que la tercera temporada es la última de la serie y HBO respaldó esa decisión. La historia concluye después de tres temporadas y siete años. Entre la segunda y la tercera temporada pasaron más de cuatro años, y el regreso exigió reorganizar a un elenco ya convertido en estrellas de cine.

Por un tiempo incluso se pensó en una posible cuarta parte, pero las mentes detrás de la serie ya rebanaron cualquier esperanza. Estamos ante la conclusión definitiva y solo queda comentar lo bueno, lo malo o lo que pudo funcionar mejor.

Con información de Deadline.

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