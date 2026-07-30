Zoe Saldaña pide ignorar el ‘ruido de los trolls’ antes de opinar sobre la fusión de Paramount y Warner Bros.

La actriz pidió informarse antes de emitir una opinión sobre la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery

La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery sigue generando posturas enfrentadas en Hollywood, pero Zoe Saldaña prefiere no apresurar una opinión. La actriz habló sobre el tema y pidió cautela antes de emitir juicios, especialmente en un ambiente donde los titulares, los comentarios en redes y las reacciones inmediatas pueden amplificar mensajes negativos sin suficiente información.

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¿Qué dijo Zoe Saldaña sobre la fusión Paramount-Warner Bros.?

En entrevista con Variety, Zoe Saldaña dijo que todavía se encuentra en una etapa de curiosidad y búsqueda de información sobre la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. La actriz no expresó una postura definitiva a favor o en contra del acuerdo, sino que señaló que antes de juzgar quiere escuchar a personas de distintos sectores de la industria.

Zoe Saldaña con su Oscar (AP Photo/John Locher)

“En este momento me encuentro en una actitud de curiosidad y planteando muchas preguntas. Conozco a muchas personas, tanto del sector como de las partes involucradas en esta fusión, a quienes respeto profundamente. Antes de emitir un juicio, quisiera conocer primero su postura al respecto y cómo lo perciben”.

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A pesar de las diversas críticas, la operación ha sido defendida por algunos actores del negocio cinematográfico, como Adam Aron, CEO de AMC Theatres, pero también cuestionada por fiscales estatales, sindicatos, suscriptores e inversionistas. Entre los señalamientos más frecuentes están posibles riesgos antimonopolio, impacto laboral y concentración de estudios, plataformas y medios informativos.

La actriz pidió no reaccionar solo a titulares o fragmentos

El mensaje de Saldaña se enfocó especialmente en la forma en que el público y la industria reaccionan a temas complejos. Para la actriz, no todo es como parece a primera vista, por lo que considera importante reservarse una opinión hasta contar con información suficiente.

“Realmente creo que no todo es lo que parece, y siempre es bueno reservarse el juicio hasta sentirse lo suficientemente informado como para emitir una opinión.”

La actriz también advirtió contra el ruido generado por discusiones en redes sociales. “Si muchos de nosotros pensáramos así, haríamos menos trolleo. Si hay ruido que conviene ignorar, es precisamente el ruido de los trolls”, agregó.

Su postura no equivale a una defensa de la fusión. Más bien, funciona como un llamado a no reducir el debate a consignas, ataques o lecturas apresuradas. En un contexto donde la operación ha provocado demandas y respuestas públicas, Saldaña planteó que es mejor investigar y entender los distintos puntos de vista antes de amplificar una postura.

Un acuerdo rodeado de presiones legales y laborales

La fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, valuada en alrededor de US$111 mil millones, ha enfrentado varios obstáculos. Aunque recibió aprobaciones regulatorias importantes, una coalición de fiscales estatales demandó para bloquearla por posibles daños a la competencia. La WGA también interpuso una demanda al considerar que la operación podría reducir oportunidades laborales, salarios y condiciones para los guionistas.

Larry Ellison y David Ellison en 2013 (Fotografía: Eric Charbonneau / Getty Images)

A esas acciones se sumaron demandas de suscriptores de Paramount+ y de accionistas de Paramount, quienes acusaron a David Ellison y Larry Ellison de un supuesto acuerdo con Donald Trump para facilitar la aprobación de la compra. Paramount ha negado esas acusaciones y sostiene que la fusión le permitirá competir con gigantes tecnológicos y de streaming como Netflix, Amazon, Apple y Disney.

En ese escenario, Saldaña insistió en que la conversación debe ir más allá de titulares o fragmentos aislados. “Se trata de investigar por cuenta propia, de tratar de informarse y comprender por qué algo funciona o no, antes de dejarse llevar por un titular o una frase llamativa y amplificar un mensaje muy negativo que, en realidad, puede llegar a ser perjudicial.”

La actriz no cerró la puerta a tomar una postura más adelante. Por ahora, su mensaje apunta a una idea concreta: antes de sumarse al ruido, conviene entender qué está en juego y escuchar a quienes conocen los distintos lados de la industria.

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