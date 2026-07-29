Disney pide desechar demanda de actriz que asegura haber inspirado a Neytiri en ‘Avatar’

Según Kilcher, Cameron reconoció que utilizó una imagen de ella como base para el diseño del personaje

Disney y el director James Cameron solicitaron a una corte federal de California que deseche la demanda presentada por Q’orianka Kilcher, actriz de ascendencia indígena peruana que sostiene que su imagen fue utilizada sin autorización para desarrollar el aspecto de Neytiri, uno de los personajes principales de la franquicia ‘Avatar’. La compañía y el cineasta niegan que Kilcher haya servido como modelo directo para la guerrera Na’vi interpretada por Zoe Saldaña y también argumentan que la denuncia fue presentada demasiado tiempo después del estreno de la primera película.

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¿Por qué Q’orianka Kilcher demandó a Disney y James Cameron?

Kilcher presentó su demanda en mayo de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. De acuerdo con su denuncia, Cameron habría utilizado sin permiso una fotografía suya como material de referencia para crear los rasgos faciales digitales de Neytiri.

Neytiri en ‘Avatar: Fire and Ash’ (imagen: Disney)

La actriz debutó en el cine a los 14 años interpretando a Pocahontas en ‘El nuevo mundo’, película de Terrence Malick estrenada en 2005. También ha participado en producciones como la serie ‘Yellowstone’.

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Según Kilcher, Cameron reconoció en algún momento que utilizó una imagen de ella tomada de ‘El nuevo mundo’ como base para el diseño del personaje. Su demanda plantea además que los Na’vi, la especie humanoide extraterrestre que habita Pandora, incorporan elementos relacionados con diferentes culturas indígenas.

Neytiri apareció por primera vez en ‘Avatar’, estrenada en 2009, y desde entonces se ha convertido en una de las figuras centrales de la historia creada por Cameron. El personaje es interpretado mediante captura de movimiento por Zoe Saldaña.

Disney afirma que Neytiri está basada en Zoe Saldaña

En una presentación judicial realizada el martes, Disney y Cameron rechazaron los señalamientos de Kilcher y aseguraron que la actriz no puede sostener legalmente su reclamación. Su argumento principal es que el aspecto definitivo de Neytiri fue desarrollado a partir de Saldaña después de que fuera seleccionada para interpretar al personaje.

La respuesta de Disney sostiene que la demanda “omite de manera notoria” que Cameron también explicó que Neytiri se basó en Saldaña tras su incorporación al reparto. La compañía agregó que la fotografía mencionada por Kilcher no fue utilizada específicamente como inspiración para el personaje.

Los abogados de Disney y Cameron también señalaron que los rasgos de Kilcher no son reconocibles en la apariencia digital de Neytiri. Por esa razón, consideran que la actriz no puede demostrar que el personaje constituye un uso indebido de su identidad o de su imagen.

Hasta la publicación del reporte de Reuters, los representantes y abogados de Kilcher y Disney no habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre la petición presentada ante la corte.

Q’orianka Kilcher como Pocahontas en ‘El nuevo mundo’ (2005) (imagen: IMDb)

La defensa también cuestiona el tiempo transcurrido

Otro de los argumentos de Disney es que Kilcher esperó un plazo “irrazonable” de 16 años para iniciar el procedimiento judicial. La primera entrega de ‘Avatar’ llegó a los cines en 2009 y se convirtió en la película con mayor recaudación mundial de la historia, con ingresos cercanos a los US$3 mil millones.

Desde entonces, la franquicia se expandió con ‘Avatar: El camino del agua’ y ‘Avatar: Fuego y cenizas’, tercera entrega que superó los US$1,000 millones después de su estreno a finales de 2025.

La solicitud presentada por Disney y Cameron no significa que la demanda ya haya sido desechada. La decisión corresponde ahora al tribunal encargado del caso, registrado como Kilcher v. Cameron, bajo el expediente 2:26-cv-04832.

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