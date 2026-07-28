Macaulay Culkin se reúne con Disney para una nueva película de ‘Mi Pobre Angelito’: De esto trataría

Macaulay Culkin podría regresar a la casa que lo hizo famoso y casi inseparable de la Navidad. El actor habría visitado las oficinas de Disney para hablar sobre otra película de Mi Pobre Angelito, un proyecto que no tiene anuncio oficial alguno, pero que desde hace tiempo cuenta con una idea concebida para recuperar a Kevin McCallister como adulto.

¿Disney se reunió con Macaulay Culkin?

La información proviene de The Town, el podcast conducido por el periodista Matthew Belloni, quien relató haber recibido noticias sobre una visita particularmente llamativa a las instalaciones de Disney. Culkin habría acudido para presentar una posible continuación de la franquicia que protagonizó cuando tenía diez años.

“Me llegó el dato el otro día de que hubo una aparición muy interesante en las oficinas de Disney. Macaulay Culkin estuvo ahí y ha hablado sobre una idea para una nueva Mi Pobre Angelito. Disney está salivando”, afirmó Belloni. “Tienen una buena idea. He hablado con gente que la ha escuchado y es una idea realmente buena para reiniciar Mi Pobre Angelito con Macaulay Culkin”, explicó.

Mi Pobre Angelito (Foto: IMDb)

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Por ahora, Disney no ha confirmado que exista un contrato o un director. La reunión nos habla de interés entre las partes, pero todavía no garantiza que la película supere las etapas iniciales de desarrollo. Culkin interpretó a Kevin McCallister en Mi Pobre Angelito, estrenada en 1990, y volvió al papel en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, lanzada en 1992. Las entregas posteriores continuaron con otros protagonistas y nunca recuperaron la misma aceptación de las masas.

La nueva idea para Mi Pobre Angelito

Culkin ya había contado parte de su propuesta en noviembre de 2025, durante una presentación de su gira “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”. Su intención sería invertir el planteamiento clásico; Kevin ya no defendería una casa de dos ladrones, pues tendría que entrar en ella después de que su propio hijo lo dejara afuera:

“Tenía más o menos esta idea. Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño empieza a molestarse conmigo, y entonces me quedo fuera de la casa. El hijo de Kevin no me deja entrar… y es él quien me pone trampas. La casa es una especie de metáfora de nuestra relación, y mi personaje tiene que ‘volver a ganarse un lugar en el corazón de su hijo’. Ese es el pitch más cercano que tengo. No soy completamente alérgico a la idea.”

Culkin aclaró el año pasado que aceptaría volver únicamente si encontraba una razón convincente. Su participación sería decisiva para Disney, pues las secuelas realizadas sin él mantuvieron el nombre comercial, aunque ninguna alcanzó el cariño reservado para las dos primeras entregas.

Los altibajos de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin junto a su esposa, la actriz Brenda Song, y su hijo (Foto: Getty)

Mi Pobre Angelito convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más famosas de Hollywood, seguida por títulos como Mi Primer Beso y Ricky Ricón, y una vida familiar sometida a disputas por contratos y dinero. Culkin acusó a su padre, Kit Culkin, quien administraba su carrera, de haber ejercido maltrato físico y psicológico. Sus padres se separaron en 1995 y protagonizaron una batalla por la custodia; el actor consiguió que ambos dejaran de controlar sus finanzas y nombró a otro responsable para protegerlas.

A los catorce años se alejó de la actuación, cansado del ritmo que había dominado su infancia. Después participó en Party Monster y Saved!, trabajó como actor de voz y más tarde formó la banda humorística The Pizza Underground. En 2004 fue detenido en Oklahoma por posesión de marihuana y medicamentos sin receta. Al año siguiente se declaró culpable de cargos menores y recibió una sentencia diferida.

Su vida tomó otros rumbos al lado de Brenda Song, a quien conoció durante la filmación de Changeland. La pareja tiene dos hijos, Dakota y Carson, y ha procurado ofrecerles una infancia reservada, muy lejos de la exposición que ambos conocieron cuando comenzaron a trabajar siendo tan solo unos niños.

En años más recientes, Culkin trabajó en American Horror Story, Fallout y Zootopia 2.

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