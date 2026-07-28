Sean Astin revela ‘lo poco’ que le pagaron por interpretar a Sam en ‘El Señor de los Anillos’: ‘Tuve que vender mi casa’

Aunque ya era popular por su trabajo en películas de los años ochenta y noventa, Sean Astin alcanzó verdadera fama mundial gracias a Samsagaz Gamyi, el jardinero que acompañó a Frodo hasta los confines de la Tierra Media. Sin embargo, la atención que recibió por El Señor de los Anillos contrastaba con su situación económica; el actor, quien tenía 28 años cuando empezó su aventura como Sam, en realidad firmó un contrato modesto antes de que alguien supiera que aquellas películas se convertirían en un fenómeno cinematográfico.

¿Cuánto ganó Sean Astin en El Señor de los Anillos?

Astin tenía una buena carrera mucho antes de viajar a Nueva Zelanda. Había protagonizado Los Goonies cuando era adolescente, fue el estelar de la película Rudy y apareció en varias producciones estadounidenses, aunque ninguna lo había expuesto al grado de celebridad que logró después de interpretar al compañero más leal de Frodo Bolsón. Y sí, Astin podía ser reconocido en cualquier lugar, pero los ingresos obtenidos por la trilogía a cargo de Peter Jackson no correspondían con la imagen de riqueza que acompaña a los protagonistas de una producción tan enorme.

Sean Astin como Sam en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (Foto: IMDb)

“No estaba preparado para ese nivel de visibilidad y acceso”, contó en una nueva entrevista publicada por The Guardian. “Había una desconexión entre la atención que recibía y el dinero que teníamos. ¡No era mucho dinero! De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy pequeña por la trilogía”. Se sabía que Astin recibió unos 75 mil dólares por película, con una suma total cercana a los 250 mil dólares por las tres entregas.

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El contrato fue negociado antes del estreno de La Comunidad del Anillo. Peter Jackson filmó las tres películas de manera consecutiva, por lo que el reparto no tuvo la oportunidad habitual de pedir un aumento después del éxito de la primera parte. Fue Elijah Wood quien explicó este tema durante una entrevista con Bussiness Insider en 2025: “No era el tipo de situación lucrativa que te permitía descansar tranquilo por el resto de tu vida”, declaró el intérprete de Frodo.

Para The Guardian, Sean Astin aclaró que actualmente vive con una gran comodidad financiera; todavía se dedica a la actuación y además es presidente de SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande en Estados Unidos.

Dinero, premios y gloria de la Tierra Media

Las versiones originales de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey recaudaron, en conjunto, cerca de 2.9 mil millones de dólares alrededor del mundo; las reposiciones posteriores hicieron todavía más esa cantidad. El Retorno del Rey superó por sí sola los 1.1 mil millones de dólares en su estreno original.

Sean Astin (Foto: EW)

La trilogía obtuvo 30 nominaciones al Óscar y ganó 17 estatuillas, cuatro para La Comunidad del Anillo, dos para Las Dos Torres y once para El Retorno del Rey. La última entrega ganó todas las categorías en las que competía, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección para Peter Jackson. Sus once premios igualaron el récord de Ben-Hur y Titanic.

El triunfo general fue más grandioso que una temporada de premios, pues Jackson le demostró al mundo que una obra llena de idiomas inventados y criaturas fantásticas podía tratarse con gravedad dramática. Muchas sagas han buscado destinos parecidos, pero ninguna trilogía fantástica ha reunido de nuevo ese nivel de aprobación crítica e ingresos multimillonarios. Sí, Harry Potter fue más larga en su emisión, Juego de Tronos alcanzó una influencia enorme en televisión, pero la trilogía de Jackson sigue ocupando el puesto #1.

The Hunt for Gollum, lo nuevo de El Señor de los Anillos en cine

Warner Bros. llevará nuevamente la Tierra Media a las salas con The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, programada para el 17 de diciembre de 2027. Andy Serkis volverá a interpretar a Gollum y asumirá la dirección del proyecto. Peter Jackson participa como productor junto con Fran Walsh y Philippa Boyens, sus colaboradoras principales en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit. El rodaje comenzó en Nueva Zelanda este mes.

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