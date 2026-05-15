Peter Jackson admite que nunca volverá a hacer una película tan grande como ‘El señor de los anillos’

Peter Jackson recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes y aprovechó su paso por el certamen para mirar hacia atrás sin solemnidad, pero con plena conciencia del lugar que ocupa su obra maestra. El director neozelandés repasó una carrera que comenzó en el cine gore de bajo presupuesto, llegó a la cima del blockbuster con ‘El señor de los anillos’ y hoy sigue ligada tanto a la experimentación documental como a nuevos proyectos vinculados a ‘Tintín’ y al universo de J.R.R. Tolkien.

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¿Qué dijo Peter Jackson sobre el legado de ‘El señor de los anillos’?

Durante su clase magistral en Cannes, Peter Jackson habló con naturalidad sobre el peso que tiene ‘El señor de los anillos’ dentro de su filmografía. Lejos de incomodarse por la idea de que esa trilogía sea vista como el punto más alto de su carrera, el cineasta reconoció que muy pocos directores llegan a experimentar un fenómeno de esa escala.

Ian McKellen y Elijah Wood en ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: Warner Bros.)

“Nunca voy a hacer una película tan exitosa comercialmente como estas”, comentó (vía elDiario.es), y dejó ver que no carga ese éxito como una condena. Al contrario, asumió la trilogía como un logro excepcional dentro de una carrera que difícilmente podría repetirse bajo las mismas condiciones. Por eso añadió que está “muy orgulloso de esas cifras que logró, porque no las hemos visto en unos 20 años”.

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De sus inicios en el gore al reconocimiento en Cannes

El homenaje en Cannes tuvo un tono casi irónico si se mira desde el origen de su carrera. Jackson no surgió de los circuitos tradicionales del prestigio cinematográfico, sino de un cine salvaje, artesanal y excesivo. Películas como ‘Bad Taste’, ‘Meet the Feebles’ y ‘Braindead’ lo convirtieron primero en un nombre de culto, asociado al humor negro, la sangre exagerada y una imaginación visual que no dependía de presupuestos enormes.

En su conversación con la prensa, el director recordó que el terror suele ser un punto de entrada natural para muchos cineastas jóvenes. La razón es simple: permite trabajar sin grandes estrellas, sin demasiado dinero y con libertad para compensar las carencias con inventiva. En su caso, ese camino terminó moldeando una sensibilidad muy particular, capaz de pasar del exceso cómico al drama íntimo de ‘Criaturas celestiales’.

El reconocimiento de Cannes también cerró un círculo curioso. Jackson recordó que en su primera visita al festival fue sacado del Palais por llevar pantalones cortos. Años después, volvió como homenajeado, con una Palma de Oro honorífica entregada por Elijah Wood, uno de los rostros centrales de la trilogía que cambió su carrera.

El futuro de Jackson: Gollum, Tintín y una carrera todavía activa

Aunque Jackson no dirigirá la próxima película de ‘El señor de los anillos’, seguirá vinculado a la franquicia como productor. El nuevo proyecto estará centrado en Gollum y será dirigido por Andy Serkis, quien interpretó al personaje en la trilogía original. La decisión tiene sentido dentro del propio legado de la saga: Serkis no solo dio vida al personaje, también ayudó a redefinir el uso de la captura de movimiento en el cine comercial.

Peter Jackson y Ben Lamm, con huesos de moa (Imagen: Colossal Biosciences)

Durante la clase magistral, Jackson también explicó cómo nació la adaptación de ‘El señor de los anillos’. La idea no surgió únicamente como un sueño épico, sino también como una forma de mantener activo el equipo de efectos visuales que había formado después de ‘The Frighteners’. Esa necesidad práctica terminó abriendo el camino a una de las producciones más ambiciosas de su tiempo.

El director, además, confirmó que por fin avanza en su película de ‘Tintín’, pendiente desde hace años tras la cinta dirigida por Steven Spielberg. Según explicó, ya trabaja en el guion junto a Fran Walsh, con la intención de encontrar la forma correcta de continuar ese proyecto. Para un cineasta que asegura no volver a alcanzar un fenómeno comercial como ‘El señor de los anillos’, su agenda todavía deja claro algo: Peter Jackson no parece interesado en vivir únicamente de la nostalgia.

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