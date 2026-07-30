La mayor cadena de cines del mundo defiende la fusión de Paramount y Warner

La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery recibió un respaldo importante desde el negocio de exhibición cinematográfica. Adam Aron, CEO de AMC Theatres, la mayor cadena de cines del mundo junto con Odeon Cinemas en Europa, defendió públicamente la operación y rechazó el argumento de fiscales estatales que buscan bloquear el acuerdo por posibles daños a la competencia.

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¿Por qué AMC apoya la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery?

En una columna publicada por Variety, Adam Aron sostuvo que la industria de cines necesita más estrenos, mejores películas y ventanas exclusivas suficientemente largas para que los títulos puedan convertirse en eventos culturales. Desde su perspectiva, una compañía combinada entre Paramount y Warner Bros. Discovery tendría la escala necesaria para llevar más contenido a las salas.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: Getty)

El ejecutivo planteó su postura en contraste con la demanda presentada por fiscales estatales que buscan detener la operación. Según Aron, la queja de los fiscales argumenta, en parte, que la fusión debe frenarse para proteger a empresas como AMC. Su respuesta fue directa: “Pues gracias pero no.”

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Aron sostiene que el problema principal para los cines no es negociar con un estudio fuerte, sino enfrentar una cartelera débil. “Una cartera de proyectos débil supone una amenaza mucho mayor para nosotros que un estudio fuerte”, escribió. Para el CEO de AMC, más películas significan más boletos vendidos, más consumo en salas y mayor energía en los complejos cinematográficos.

Adam Aron dice que el cine vive una recuperación tras años difíciles

El ejecutivo también presentó la fusión dentro de un contexto de recuperación para las salas. Recordó que la pandemia de COVID-19 y las huelgas de 2023 afectaron el calendario de estrenos durante varios años, lo que golpeó a operadores de cines. Aun así, afirmó que AMC nunca consideró que ir al cine fuera una práctica del pasado.

Aron señaló que AMC Entertainment acaba de reportar, en el segundo trimestre de 2026, los mayores ingresos y el mayor EBITDA ajustado en los 106 años de historia de la compañía. También afirmó que la taquilla doméstica tuvo su trimestre más fuerte en siete años, con crecimiento de 11% frente al año anterior.

Otro dato destacado por el ejecutivo fue la asistencia de públicos jóvenes. Según Aron, 87% de la Generación Z vio una película en cines durante el último año, el porcentaje más alto entre generaciones. Para el CEO, esto demuestra que las salas siguen funcionando como espacio social, incluso para audiencias que muchos daban por perdidas frente a plataformas digitales y redes sociales.

La promesa de Paramount: más películas y ventanas más largas

Uno de los puntos centrales del respaldo de AMC es el compromiso que, según Aron, David Ellison y ejecutivos de su equipo le hicieron personalmente. El CEO de AMC afirmó que una Paramount-Warner Bros. combinada estrenaría al menos 30 películas al año en cines, con una ventana mínima de 45 días para video bajo demanda premium y una ventana mínima de 90 días antes de llegar a servicios de suscripción.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

“David Ellison y varios ejecutivos de su equipo han declarado públicamente, y se han comprometido personalmente conmigo, que la entidad resultante de la fusión entre Paramount y Warner Bros. estrenará al menos 30 películas al año en salas de cine, cada una con una ventana de exclusividad cinematográfica que incluirá un periodo mínimo de 45 días para el servicio premium de vídeo bajo demanda y un mínimo de 90 días para el servicio de suscripción de vídeo bajo demanda”, escribió.

Aron también sostuvo que Paramount ya empezó a respetar ventanas más largas y a aumentar su volumen de estrenos. Según su columna, el estudio lanzó ocho películas el año pasado, pero después de que Skydance tomó control, quedó en camino de estrenar 15 títulos en 2026.

El respaldo de AMC llega mientras la fusión enfrenta una batalla legal con fiscales estatales que buscan bloquearla. Para Aron, sin embargo, aprobar el acuerdo permitiría fortalecer a dos compañías tradicionales frente a gigantes tecnológicos y de streaming. En su lectura, el futuro de los cines depende menos de impedir que un estudio crezca y más de garantizar que lleguen suficientes películas a la pantalla grande.

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