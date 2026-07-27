David Ellison, CEO de Paramount, responde al retraso de la fusión con Warner: ‘La ley está de nuestro lado’

La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance ya no podrá cerrarse en las próximas semanas, como pretendían sus impulsores. Una demanda presentada por doce estados de Estados Unidos llevó el acuerdo a tribunales y abrió un periodo incierto para ambas compañías, aunque David Ellison insiste ante sus empleados en que el proyecto terminará concretándose.

La fusión entre Paramount y Warner se detuvo

La operación está suspendida de momento, pero no ha sido cancelada y todavía le queda un largo tiempo por delante. De acuerdo con el nuevo comunicado de Ellison, Paramount, Warner Bros. Discovery, los fiscales estatales que buscan bloquearla y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos acordaron llevar el conflicto a juicio, dejando atrás la audiencia preliminar que estaba programada para el 3 de agosto.

El pacto impide cerrar la compra hasta que el tribunal resuelva el caso, resolución que podría extenderse hasta mediados de 2027. Los fiscales sostienen que reunir dos de los cinco grandes estudios tradicionales de Hollywood reduciría la competencia en la producción y distribución de películas, además de dar a una sola empresa mayor peso sobre los canales de televisión de paga.

Larry Ellison y su hijo, David Ellison (Foto: Getty)

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Paramount buscará que el juicio comience en el otoño de 2026, pero los estados, por el contrario, podrían pedir una fecha situada en 2027, por lo que el calendario se convertirá en la siguiente disputa. Las partes deberán informar al tribunal sobre sus propuestas antes del viernes o de julio. Si la compra no concluye después del 30 de septiembre, Paramount deberá entregar a los accionistas de Warner una compensación trimestral prevista dentro del contrato, gasto que podría crecer si el litigio se prolonga.

La respuesta de David Ellison

Ellison envió este lunes un memorando a los trabajadores de Paramount para calmar las dudas provocadas por el retraso. El ejecutivo reconoció que las referencias a juicios y posibles aplazamientos pueden generar inquietud, aunque presentó la decisión de llegar a juicio como una oportunidad para defender plenamente la operación: “Seguimos teniendo una gran confianza en que esta transacción no plantea ningún problema legal, y la completaremos para unir a estas dos compañías”. También aseguró que aceptar la suspensión fue una decisión estratégica:

“Creemos que este es el camino correcto porque los hechos y la ley están de nuestro lado, y una audiencia completa demostrará por qué los argumentos de los demandantes no deben prevalecer.”

El empresario mencionó que organismos y gobiernos correspondientes a 65 jurisdicciones aprobaron la compra o decidieron no impugnarla por razones de competencia e inversión extranjera; entre esos territorios mencionó Estados Unidos, la Unión Europea y China, además de Australia y Canadá. El Departamento de Justicia estadounidense cerró su investigación en junio y concluyó que la operación probablemente no dañaría a los consumidores en el streaming, la televisión o la producción y distribución cinematográfica.

La visión optimista del CEO

Javier Bardem, una de las celebridades que se opone a la fusión de Paramount y Warner (Foto: IMDb)

Paramount no deja de afirmar que la empresa fusionada tendría mayor fuerza para competir con corporaciones tecnológicas que poseen plataformas internacionales y recursos financieros superiores. En el memorando, Ellison admitió que la incertidumbre ha sido difícil para los empleados y les agradece por su trabajo con promesas de transparencia total:

“Como siempre, estamos comprometidos a ser lo más directos y transparentes posible. Cuando haya información relevante y confirmada para compartir, la escucharán directamente de nosotros. Mientras tanto, sepan que seguimos confiando plenamente en nuestra posición. Gracias nuevamente por todo lo que hacen por nuestra empresa, por nuestras audiencias y por sus compañeros. Espero que tengan un excelente verano y estoy entusiasmado por todo lo que lograremos juntos en los próximos meses y años. ¡Vamos con todo! David.”

El optimismo de Ellison no significa una reducción en el riesgo financiero de la demora ni garantiza una sentencia favorable. Ahora Paramount deberá probar que su interpretación del mercado coincide con la legislación antimonopolio estadounidense.

Con información de Variety.

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