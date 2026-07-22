Javier Bardem dice que la fusión entre Paramount y Warner hará que la gente pierda sus trabajos

El actor español firmó una carta en contra de la fusión junto con más de mil artistas

El actor Javier Bardem aportó su grano de arena a la discusión entorno a la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, una operación que podría cambiar Hollywood para siente y que ahora mismo enfrenta un freno judicial. El español de 57 años habló del riesgo laboral que ve en la industria, cada vez más concentrada.

¿Qué opina Javier Bardem sobre la fusión de Paramount y Warner?

En entrevista con Variety, Bardem reaccionó a la pausa del acuerdo y habló de los posibles efectos de concentrar Hollywood en “dos o tres grandes estudios”. Aunque el actor admitió no ser ningún experto en la cuestión, opina que una fusión de este tamaño puede agravar la pérdida de empleos en lugares importantes para la industria, como Los Ángeles y Nueva York.

“La fusión no será de ninguna ayuda, pienso, por la razones que los expertos dicen. No sé si estoy equivocado o si tengo razón, pero lo único que quiero apoyar son los empleos, y la calidad de esos empleos”, dijo Bardem.

Javier Bardem en la final del Mundial 2026 (Foto: Getty)

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Bardem forma parte de los más de 1400 creativos de Hollywood que en abril firmaron una carta contra la fusión de Paramount Skydance con Warner Bros. Discovery. La carta advierte que unir dos estudios grandes podría traer menos oportunidades para creadores, menos empleo en la cadena de producción, precios más altos y menos opciones para las audiencias.

Guionistas, directores, intérpretes y trabajadores de producción han visto cómo las fusiones suelen venir acompañadas de “sinergias”, palabra corporativa que en la práctica muchas veces significa recortes, áreas duplicadas que desaparecen, menos proyectos aprobados y, en general, una realidad que solo beneficia a los más poderosos de las corporaciones.

¿En qué estado se encuentra ahora mismo la fusión?

La fusión quedó temporalmente detenida el pasado 20 de julio, cuando la jueza federal Araceli Martínez-Olguín ordenó a Paramount Skydance pausar la compra de Warner Bros. Discovery hasta el 3 de agosto. Esta decisión fue impulsada después de que una coalición liderada por California alegara daño irreparable a la competencia.

La orden no cancela el acuerdo pero funciona como una pausa de corto plazo mientras la corte revisa el pedido de los estados para una medida más amplia. La jueza concedió una restricción temporal de dos semanas contra el acuerdo valuado en 110 mil millones de dólares.

Javier Bardem en los Oscar 2026 con un pin contra la guerra (Foto: Getty)

La demanda fue presentada por los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington. Rob Bonta, Fiscal General de California, sostiene que la compra violaría la ley antimonopolio al concentrar demasiado poder en distribución cinematográfica y cable básico.

Paramount, por su parte, defiende que necesita la escala de Warner para competir contra Netflix, YouTube y otros gigantes tecnológicos. De acuerdo con su postura, la combinación crearía una empresa “más fuerte y centrada en lo creativo” para competir por audiencias y contenido.

¿Cuáles son los temores y críticas en contra de la fusión de Paramount y Warner?

El temor principal es que menos estudios grandes signifiquen menos compradores para historias y talento. Si dos compañías se unen, no siempre producen el doble, pues a menudo cancelan proyectos y reducen equipos para prometer ahorro a inversionistas.

Los estados demandantes dicen que Paramount y Warner Bros. Discovery unirían a dos de los cinco grandes distribuidores tradicionales de Hollywood. Los Angeles Times reportó que, si a la fusión se le permite avanzar, la nueva compañía controlaría cerca de 27% del mercado de películas estrenadas. La firma doble también controlaría más de 30% del submercado de grandes estrenos esperados, es decir, grandes estrenos comerciales con presupuestos fuertes.

Entre las estrellas que firmaron la carta, además de Javier Bardem, se encuentran Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Denis Villeneuve, Don Cheadle, Lily Gladstone y Lin-Manuel Miranda, quienes pidieron bloquear el acuerdo por el daño potencial a empleos y a la creatividad, así como a las opciones para el público.

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