Golpe a Paramount y Warner: Jueza detiene la fusión por posible daño a la competencia

La megafusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery acaba de quedar en pausa por orden judicial, justo cuando las compañías buscaban avanzar hacia el cierre de una operación que reordenaría buena parte de Hollywood. Si bien la decisión no cancela el acuerdo, mete freno mientras una coalición de estados intenta probar que la compra dañaría la competencia.

Paramount defiende la operación como una vía para competir contra gigantes tecnológicos y de streaming; pero los estados demandantes advierten que unir dos estudios enormes podría elevar precios, reducir opciones para salas, afectar al cable básico y dejar menos espacio para películas y televisión.

En pausa la fusión de Paramount y Warner

La jueza Araceli Martínez-Olguín ordenó este lunes una suspensión temporal de la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance. La situación devino tras una demanda presentada por California y otros 11 estados, que alegan que el acuerdo crearía un gigante mediático con poder para elevar precios en cine y televisión.

Jueza Araceli Martinez-Olguin (Foto: Daily Journal)

Variety reportó que la medida solicitada por los estados puede impedir el cierre hasta por 28 días, mientras el tribunal estudia una una medida preliminar que bloquearía la transacción hasta que se resuelva el fondo de la demanda. Paramount ya había aceptado no cerrar antes del 22 de julio y la jueza sugirió que la empresa había reconocido que una pausa breve no le causaría daño sustancial.

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Si una fusión de este tamaño se cierra y luego se considera ilegal, deshacerla puede volverse casi imposible, pues para entonces ya habría intercambio de información, recortes, integración de áreas y cambios corporativos tal vez irrevertibles. Paramount quiere una audiencia con testigos hacia finales de agosto y busca una resolución para inicios de septiembre. La presión económica se hará mayor si el acuerdo no llega a buen puerto antes del 30 de septiembre, fecha tras la cual empiezan a correr pagos adicionales conectados con el retraso.

La coalición de 12 estados

La demanda fue presentada el pasado 13 de julio por una coalición encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta. La oficina de Bonta informó que los estados buscan bloquear la compra de Warner Bros. por Paramount Skydance, valuada en 110 mil millones de dólares, por presuntas violaciones a leyes antimonopolio.

Los estados sostienen que la unión combinaría a dos de los cinco grandes distribuidores cinematográficos tradicionales y a dos actores relevantes del cable básico. De acuerdo con el comunicado del estado de California, la operación extinguiría competencia entre Paramount y Warner Bros. y afectaría a cines y audiencias: “Con esta demanda, California y nuestros estados hermanos luchan por mercados libres y justos, no mercados amañados”.

David Ellison, CEO de Warner (Foto: Getty)

Los estados participantes son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, todos con fiscales generales demócratas.

Netflix estuvo cerca de quedarse con Paramount

Antes de que Paramount Skydance tomara ventaja, Netflix estuvo muy cerca de quedarse con Warner Bros. Discovery. La propia Netflix anunció en febrero que decidió no elevar su oferta de adquisición después de que el consejo de WBD determinara que la propuesta de Paramount era superior bajo los términos del acuerdo vigente.

Netflix explicó que siempre actuó con disciplina financiera y que igualar el precio exigido para vencer a Paramount ya no resultaba atractivo. La compañía dijo que estaba orgullosa de la oferta presentada, pero optó por retirarse en lugar de pagar una cifra que consideraba demasiado alta.

En enero, Netflix todavía respaldaba el acuerdo original con Warner Bros. Discovery y recomendaba rechazar la oferta revisada de Paramount. Más tarde, WBD abrió una ventana para que Paramount presentara su mejor propuesta final, y esa mejora terminó inclinando al consejo.

El nuevo acuerdo deja a Paramount Skydance en posición de adquirir Warner Bros. Discovery, incluidos estudios, HBO y CNN. Todo esto convierte al CEO David Ellison en el rostro de una apuesta enorme al crear un conglomerado que pueda de pelear con Netflix, Disney y Amazon en cine, televisión, streaming y noticias.

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