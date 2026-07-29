Fusión Paramount-Warner: La cifra billonaria que los Ellison tendrán que pagar si el trato no se lleva a cabo

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance atraviesa un alto judicial que transforma la operación en una prueba financiera para la familia Ellison. Aunque la empresa insiste en que la unión terminará por concretarse, cada mes de retraso encarece costos y nos hace preguntarnos cuánto dinero estaría en juego si los […]

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance atraviesa un alto judicial que transforma la operación en una prueba financiera para la familia Ellison. Aunque la empresa insiste en que la unión terminará por concretarse, cada mes de retraso encarece costos y nos hace preguntarnos cuánto dinero estaría en juego si los tribunales terminan por derribar el acuerdo.

¿Cuánto costaría el fracaso de la fusión Paramount-Warner?

El compromiso asumido por Paramount va bastante más allá de los gastos normales de una adquisición corporativa. La compañía dirigida por David Ellison ofreció condiciones económicas muy generosas para convencer a Warner Bros. Discovery de aceptar su propuesta, incluso cuando Netflix también buscaba quedarse con los estudios y sus principales activos.

La respuesta es un total de 9.8 mil millones de dólares, así es. Larry Ellison, padre de David, y el resto de la familia tendrían que responder por esa suma si el acuerdo se cancela bajo determinadas circunstancias, de acuerdo con un nuevo reporte de Bloomberg. El cálculo se concentra en dos compromisos distintos que Paramount aceptó para despejar el camino hacia Warner Bros. Discovery.

Larry y David Ellison (Foto: Getty)

El primero es una cuota de terminación de 7 mil millones de dólares que Paramount deberá pagar a Warner si la compra fracasa por obstáculos regulatorios. El segundo corresponde a los 2.8 mil millones “que la compañía entregó a Netflix en febrero para que el servicio de streaming abandonara su propia búsqueda de Warner”.

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Larry Ellison, cofundador de Oracle y principal respaldo económico de la operación, garantizó obligaciones relacionadas con la propuesta de su hijo, por lo que el riesgo no quedaría limitado a las cuentas ordinarias de Paramount. La cifra tampoco incluye todos los gastos que podría provocar el retraso. Una cláusula prevé pagos de 7 millones de dólares diarios después del 30 de septiembre si el cierre continúa pendiente, cantidad que podría acercarse a 1.9 mil millones adicionales dependiendo del tiempo que requiera el juicio.

El papel de Rob Bonta

El fiscal general de California, Rob Bonta, es la figura principal batalla legal contra la compra, pues el pasado 13 de julio presentó, junto con fiscales de otros once estados, una demanda antimonopolio para bloquear la operación de 110 mil millones de dólares, bajo el argumento de que la concentración reduciría la competencia dentro de la industria audiovisual.

La demanda señala riesgos para la producción de películas, la distribución cinematográfica y los servicios de televisión. También plantea que la unión de dos grupos tan grandes podría otorgar a la nueva empresa mayor poder para reducir la cantidad de proyectos financiados y ejercer presión sobre trabajadores.

Rob Bonta, Fiscal de California (Foto: LAT)

Bonta obtuvo una primera victoria cuando una jueza federal concedió una orden temporal que impidió cerrar la compra, y Paramount y Warner aceptaron conservar la operación suspendida hasta el 1 de junio de 2027 o hasta que el tribunal emita una resolución. El fiscal celebró el acuerdo judicial porque evita que las compañías integren sus negocios antes de que sean examinadas las acusaciones. Paramount asegura ver la pausa como una oportunidad para defender la compra en un juicio basado en pruebas.

Otras figuras y famosos en contra de la fusión

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong solicitaron hace unos días al gobierno británico impedir la compra, al considerar que una compañía doble podría reducir la producción y provocar la pérdida de puestos de trabajo en la industria cinematográfica del Reino Unido. Los actores expusieron sus preocupaciones en un texto dirigido a las autoridades británicas, país donde Warner posee una presencia enorme por sus estudios y numerosas producciones. La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, dejó abierta la posibilidad de una intervención gubernamental después del receso parlamentario.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también presentó una demanda contra la operación y su postura sostiene que la integración de dos empleadores de gran tamaño daría a la nueva empresa mayor control sobre las oportunidades laborales y podría disminuir la cantidad de proyectos disponibles para escritores. Actores y directores participaron en una carta abierta contra la fusión, preocupados por una nueva etapa de concentración tras años de recortes y reducción de producciones dentro de los grandes estudios. Javier Bardem, actor español, dijo que de concretarse la operación “la gente perderá sus trabajos”.

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