Caso Paramount-Warner: David Ellison promete firmar contratos por 30 películas al año con las cadenas de cine que acepten la fusión

Se reportó que David Ellison, CEO de Paramount Skydance, aceptó ofrecer acuerdos escritos a grandes cadenas de exhibición para garantizar una amplia producción cinematográfica después de comprar Warner Bros. Discovery. El gran conglomerado de entretenimiento busca nuevos aliados ante el avance de un juicio que amenaza con detener la operación.

La promesa de las 30 películas al año

Ellison lleva prometiendo una producción mínima de 30 películas anuales entre Paramount y Warner Bros. desde abril, cuando defendió la adquisición ante propietarios de salas durante CinemaCon. Su planteamiento contempla alrededor de 15 títulos producidos por Paramount y otros 15 provenientes de Warner Bros. El ejecutivo sostuvo que ambas compañías, todavía separadas, ya tienen aproximadamente esa cantidad programada para 2026 y que pretende conservar ese volumen tras completar la compra.

La gran novedad de hoy es que Paramount está dispuesta a transformar aquella declaración pública en contratos legales y exigibles con cadenas cinematográficas, según Bloomberg y reportes posteriores de medios especializados. El compromiso abarcaría los primeros tres años de la compañía fusionada. Cada una de esas producciones tendría al menos 45 días de exclusividad en salas antes de poder llegar al mercado premium de renta o compra digital; para streaming, el periodo garantizado sería todavía mayor, con 90 días antes de incorporarse a una plataforma.

Larry y David Ellison (Foto: Getty)

California y otros 11 estados afirman que unir a los dos estudios que hoy compiten por fechas y pantallas podría terminar reduciendo la cantidad de estrenos y empeorando las condiciones de los exhibidores. Paramount intenta responder con números concretos. Si los contratos llegan a firmarse bajo los términos reportados, dejarían de depender exclusivamente de la palabra del ejecutivo y podrían incluir consecuencias económicas en caso de incumplimiento.

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Los nuevos contratos para cadenas de cine

Paramount discutió estos acuerdos con grandes operadores como AMC Theatres y Regal Cinemas, además de Vue Cinemas en Reino Unido. El ofrecimiento habría ayudado a conseguir declaraciones favorables hacia la fusión por parte de varios de estos exhibidores. No es que Paramount esté pagando a las cadenas para respaldar la compra, más bien la compañía les está ofreciendo garantías contractuales sobre volumen y ventanas de exhibición.

La recuperación reciente de los cines, después de varios años difíciles para las salas, golpeadas primero por la pandemia y luego por los paros laborales de Hollywood, fue gracias a títulos como Michael, Toy Story 5, Obsesión y La Odisea, entre muchos otros ejemplos. 30 largometrajes garantizados significarían para los exhibidores un suministro estable proveniente de dos estudios históricos.

No todos están convencidos, pues ejecutivos relacionados con cadenas pequeñas han expresado dudas y citan el antecedente de 20th Century Fox después de su adquisición por Disney en 2019, cuando el volumen de películas del antiguo estudio cayó de forma notable. También existen inquietudes alrededor del reparto de ingresos y las condiciones mediante las cuales un distribuidor puede solicitar que una película ocupe determinadas pantallas por cierto periodo; existe el temor de que una compañía mayor obtenga más poder para negociar esas condiciones.

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El dinero que los Ellison tendrán que pagar

El acuerdo entre las empresas protagonistas establece que, si la compra sigue pendiente después del 30 de septiembre de 2026, Paramount deberá añadir aproximadamente 650 millones de dólares por cada trimestre de retraso, equivalentes a unos siete millones diarios. El juicio comenzará 153 días después de que esa cuenta empiece a correr; si termina el 19 de marzo de 2027 sin un arreglo formal, los pagos adicionales podrían acercarse a 1.180 millones de dólares para los accionistas de Warner Bros. Discovery.

Si la adquisición fracasa por razones regulatorias, Paramount tendría que cubrir una cuota de terminación de 7 mil millones de dólares. A esto se suma el compromiso relacionado con los 2.8 mil millones que Warner debía pagar a Netflix al abandonar su acuerdo anterior; Paramount aceptó financiar ese desembolso como parte de su ofensiva para quedarse con toda Warner Bros. Discovery.

Larry Ellison, padre de David, y las estructuras financieras relacionadas con su multimillonaria familia, respaldaron buena parte de los compromisos de capital de la operación.