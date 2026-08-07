Las películas que Sam Neill grabó antes de morir y llegarán pronto a salas

Sam Neill murió el pasado 13 de julio pero la verdad es que siguió filmando hasta el último tramo de su vida. Aunque el público ya no volverá a verlo comenzar un rodaje, todavía quedan varias actuaciones terminadas que llegarán a los cines de manera póstuma, entre ellas una aventura fantástica protegida con mucho recelo por Nintendo y asociados.

La inesperada muerte de Sam Neill

El actor falleció en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia comunicó que todo fue repentino e inesperado, y aclaró que el Neill permanecía libre de cáncer cuando ocurrió, después de haber enfrentado un linfoma de células T angioinmunoblástico. Meses antes, Sam celebró que los tratamientos médicos habían dado resultado, por lo que la noticia de su muerte produjo una conmoción; la causa oficial fue neumonía.

Nacido en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, Neill atravesó el cine internacional sin quedar encerrado en el doctor Alan Grant, ese paleontólgo que nos robó el corazón. Parque Jurásico le dio una popularidad mundial, pero su trayectoria también brilló gracia a El piano, La caza del Octubre Rojo y En la boca del terror, además de numerosos trabajos televisivos.

Laura Dern y Sam Neill en Parque Jurásico (Foto: IMDb)

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Su regreso como Grant en Jurassic World: Dominio reunió al personaje con Ellie Sattler, interpretada por Laura Dern, e Ian Malcolm, encarnado por Jeff Goldblum. Aquella aparición parecía la terminación de su etapa más conocida, aunque el actor todavía guardaba varias películas bajo la manga.

Las últimas películas que Sam Neill filmó y llegarán a cines

Una de ellas es The Last Resort, comedia romántica dirigida por Donald Petrie, responsable de la otra aclamada romcom Cómo perder a un hombre en 10 días. Daisy Ridley, Rey en la trilogía secuela de Star Wars, interpreta a Brooke, una ejecutiva que viaja a Filipinas para evaluar un terreno destinado a un complejo turístico y conoce allí a un piloto interpretado por Alden Ehrenreich, Han Solo en el spin-off de Star Wars. Neill encarna al padre de Brooke, un poderoso empresario hotelero cuyo imperio condiciona las decisiones profesionales de su hija. La producción se filmó en distintas locaciones filipinas y quedó terminada antes de su fallecimiento. Llega a salas en 2027.

Otro lanzamiento pendiente es Godzilla x Kong: Supernova, nueva entrega del Monsterverse de Warner Bros. y Legendary, con Grant Sputore como director, y cuyo reparto tiene a Dan Stevens, Kaitlyn Dever y Jack O’Connell, junto con Matthew Modine y Delroy Lindo. La cinta continuará la serie cinematográfica que enfrentó primero a los dos titanes y después los convirtió en aliados ante amenazas que alteran el equilibrio del planeta. Llegará a los cines el 26 de marzo de 2027.

La novedad más reciente es The Legend of Zelda, la esperadísima adaptación de los videojuegos homónimos a cargo de Nintendo. El rodaje terminó el pasado abril y su incorporación al elenco permaneció en secreto hasta hoy, cuando fuentes cercanas a la producción revelaron que había grabado un papel todavía secreto.

Lo que sabemos sobre la película de The Legend of Zelda

Sam Neill participa en la nueva película de The Legend of Zelda (Foto: IMDb)

Desde hace tiempo sabemos que Nintendo y Sony preparan una adaptación con actores de carne y hueso, basada en la serie de videojuegos creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Wes Ball, director de El planeta de los simios: Nuevo reino, quedó al frente como director, con Miyamoto y Avi Arad como productores.

Benjamin Evan Ainsworth, ya visto en las recientes semanas de La Casa del Dragón como el príncipe Daeron Targaryen, interpretará a Link; mientras que Bo Bragason será la princesa Zelda. La trama de la película no se ha revelado, aunque la franquicia casi siempre cuenta la historia del joven guerrero en su lucha por proteger Hyrule y detener a Ganondorf, interpretado por Uli Latukefu.

La cinta fue financiada principalmente por Nintendo, con participación de Sony Pictures, compañía encargada de distribuirla a nivel mundial. Se estrena el 30 de abril de 2027.

Con información de Deadline.

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