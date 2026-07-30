‘La Casa del Dragón’: Fabien Frankel dice que por fin dejó atrás cinco años de odio por Criston Cole

Fabien Frankel habló sobre el impacto emocional que tuvo interpretar a Criston Cole en ‘La Casa del Dragón’

‘La Casa del Dragón’ despidió a uno de sus personajes más polarizantes en la tercera temporada. Tras más de dos temporadas interpretando a Ser Criston Cole, Fabien Frankel habló sobre su salida de la serie de HBO y sobre el cambio en la reacción del público. El actor reconoció que durante años fue difícil lidiar con el rechazo hacia su personaje, pero ahora siente que parte de los fans finalmente logró separar al intérprete del hombre que encarnó en pantalla.

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¿Qué dijo Fabien Frankel sobre el odio hacia Criston Cole?

En una entrevista reciente, Fabien Frankel habló sobre la muerte de Criston Cole en el sexto episodio de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’. El personaje, uno de los más discutidos desde el inicio de la serie, muere al comienzo del capítulo después de quedar rodeado por un ejército. Aunque intenta retar a sus enemigos a un combate directo, recibe tres flechas fuera de cámara, una salida abrupta para alguien que fue clave en la Danza de los Dragones.

Fabien Frankel como Criston Cole en la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: HBO)

Frankel reconoció que la reacción reciente del público se sintió muy distinta a la que había vivido durante los últimos años. “Obviamente, como actor intentas tener la piel dura, pero la realidad es que resulta difícil. A veces cuesta desvincularse del personaje cuando los fans sienten tanta animosidad hacia Criston Cole; puede ser complicado separar ambas cosas.”

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El actor añadió que el apoyo recibido tras su episodio final lo tomó por sorpresa. “¡Es muy diferente a los últimos cinco años de puro odio, te lo aseguro! Me alegra que la gente se dé cuenta de que no soy Criston.”

Una despedida física y emocionalmente exigente

La escena final de Criston Cole también representó un reto físico para Frankel. El actor explicó que, aunque ya había tenido momentos de acción en la serie, incluida su pelea contra Daemon Targaryen en la primera temporada, nunca había realizado una coreografía tan extensa como la de su despedida.

“Pero, a decir verdad, es en lo que más me he volcado, porque nunca antes había podido hacer una pelea así”, dijo. Para Frankel, la secuencia implicó un nivel de entrega distinto, aunque no necesariamente porque supiera que era el final del personaje, sino porque se trataba de una escena de combate más larga y demandante que las anteriores.

La entrevista también dejó un momento curioso: mientras hablaba, alguien tocó a la puerta de su hotel para entregarle flores. El periodista bromeó con que el universo por fin le estaba dando sus flores, una expresión que encaja con el nuevo reconocimiento que el actor ha recibido tras su salida de ‘La Casa del Dragón’.

Frankel defiende el valor de interpretar a un personaje odiado

Aunque admitió que no siempre fue sencillo enfrentar el rechazo de una base de fans tan intensa, Frankel no reniega de Criston Cole. Al contrario, considera que interpretar a un personaje capaz de provocar reacciones fuertes fue una oportunidad valiosa.

‘La Casa del Dragón’, temporada 3 (imagen: HBO)

“Por muy duro que fuera a veces sentir la ira de una afición tan poderosa, este fue un gran papel”, señaló. Después agregó: “Siempre preferiré interpretar un papel que choque a la gente, que la haga pensar y que la enfurezca, antes que encarnar a alguien que despierte indiferencia.”

El actor también reconoció que, por su trabajo como Criston, ahora suele recibir ofertas para papeles similares. Aunque no descarta volver a interpretar personajes oscuros, dijo que por ahora necesitaría una razón muy fuerte para hacerlo. “A menos que Christopher Nolan me llame con ese tipo de papel en mente, no creo que vaya a interpretar a otro villano pronto.”

Con la muerte de Criston Cole, Frankel cierra una etapa complicada pero importante dentro de Westeros. Su personaje fue odiado, discutido y pocas veces ignorado, algo que el propio actor parece valorar ahora que su paso por ‘La Casa del Dragón’ llegó a su fin.

Con información de The Hollywood Reporter.

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