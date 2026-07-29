‘La Casa del Dragón’: Fabien Frankel, actor de Criston Cole, admite odia a Rhaenyra y Daemon y espera que ganen los Verdes

Fabien Frankel decidió no contenerse nunca más respecto a sus verdaderos pensamientos sobre la facción de Los Negros, el equipo Targaryen liderado por Rhaenyra. Durante una nueva entrevista, el actor británico admitió que odia a los contrincantes de Los Verdes y espera que la causa de Aegon Targaryen triunfe por encima de la voluntad al final de La Casa del Dragón.

Lo que Fabien Frankel siente por Los Negros

Criston Cole, personaje de Frankel, finalmente murió en el más reciente capítulo de la serie, por lo que el actor ya no tiene preocupación ni reparo en hablar sobre los personajes de la serie y la gran lucha entre ellos. Las nuevas declaraciones aparecieron durante una entrevista con periodistas de HBO, quienes reaccionaron con humor ante el odio declarado de Fabien:

“No puedo evitarlo. Apoyó demasiado a Los Verdes. No tengo tiempo ni energía para nadie en el equipo Negro. Los veo en pantalla y no me agradan, inmediata y genuinamente no me agradan. No puedo evitarlo. Lo juro, los veo y pienso: ‘Oh, por Dios, los odio a todos’. No me agrada Daemon, no me agrada Rhaenyra, no me agrada ninguna persona de su equipo y no me gusta lo que representan.”

Fabien Frankel para Esquire

Fabien Frankel pronunció sus palabras en un tono juguetón, pero lo dijo bastante en serio en medio de las carcajadas de los periodista. También habló sobre la comprensión y empatía que siente por los miembros más retorcidos de Los Verdes, incluso hacia el mismo Criston Cole:

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“Veo a nuestros chicos, que por cierto han hecho muchas cosas malas, los veo y digo: ‘Ahí está, hermano, ahí está Aegon, bebé, tú, leyenda, eres un gran tipo, hiciste lo mejor que pudiste’. Incluso con Aemond digo: ‘Vamos, amigo, estás un poco loco pero no es tu culpa, tuviste una infancia muy jodida y alguien te sacó el ojo, ¿qué estás diciendo? Cole también está un poco quebrado, le rompieron el corazón cuando era más joven, es un poco irracional’. No puede evitarlo. Los apoyo a todos demasiado y realmente espero que ganemos. Siento que es como la copa mundial, lo creo en mis huesos.”

De acuerdo con Ryan Condal, el showrunner de La Casa del Dragón, la serie terminará con su cuarta temporada. Es decir, falta muy poco para que vemos cómo termina la cruenta danza de dragones, aunque seguramente muchos fans ya saben que en este tipo de guerras no hay ganadores, sino todo lo contrario.

El mundo de Westeros no termina

Milly Alcock y Fabien Frankel en La Casa del Dragón (Foto: IMDb)

Claro que los fans de el mundo creado por George R.R. Martin no tienen motivos para estar tristes. HBO tiene grandes planes para el futuro de Westeros, tanto para la pantalla chica como para la grande. Recordemos que ahora mismo se encuentra en producción la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos, esa serie con Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, sobre un caballero errante y su pequeño escudero que se ganó el corazón de millones de personas a través de una historia de escala menor, más íntima y cercana que las intrigas palaciegas de La Casa del Dragón y Juego de Tronos.

Por otro lado, Warner también prepara una película sobre la conquista de Aegon Targaryen, el primer rey dragón de Westeros, quien se apropió del continente con ayuda de sus hermanas y sus tres enormes dragones. Por el momento no hay fecha de estreno, pero ya sabemos que del guion se encargará Beau Willimon, quien contribuyó con su pluma en Andor, la aclamada serie de Star Wars en Disney Plus.

Con esto en mente, todavía le queda un largo camino por delante a Westeros en el mundo audiovisual, mismo que en realidad no parece tener fecha de caducidad, no con George R.R. Martin escribiendo nuevas historias para él y con Vientos de Invierno y Sueño de Primavera todavía pendientes.

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