‘La Casa del Dragón’: Tom Glynn-Carney explica el caos detrás de la magia de montar dragones en el set de rodaje

No es fácil montar un dragón, ni para los Targaryen ni para los actores que encarnan a los personajes en el set de rodaje

Tom Glynn-Carney reveló cómo se construye una de las ilusiones más poderosas de La Casa del Dragón: montar un dragón sin que exista un dragón. El actor que interpreta a Aegon II Targaryen habló del proceso físico y técnico que hay detrás de esas escenas que, ya terminadas, parecen puro fuego valyrio en pantalla.

La serie de HBO atraviesa una etapa violenta para su personaje, después de la batalla de Reposo del Grajo y del ataque que cambió su cuerpo y situación como monarca. Pero antes de que el público viera a Aegon sobre Fuegosol en acción, hubo grúas, pantallas, viento, cámaras veloces y un actor que lo dio todo.

¿Cómo es el desafío de montar dragones en La Casa del Dragón?

Glynn-Carney explicó a People que las escenas de vuelo se graban sobre un “buck”, una estructura mecánica que simula el cuerpo del dragón. “Es muy satisfactorio estar arriba del buck y que las máquinas de viento te revienten por todos lados”, dijo el actor al describir la experiencia física de interpretar a un jinete Targaryen.

Tom Glynn-Carney en la temporada 2 de La Casa del Dragón (Foto: HBO)

Según el actor, suele trabajar en un escenario rodeado por pantallas colocadas en semicírculo, que le muestran por dónde vuela, qué se acerca y qué amenaza entra en su campo visual. En la secuencia de Reposo del Grajo, por ejemplo, podía ver en tiempo real una bola de fuego que iba directo hacia él:

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“Las cámaras están montadas sobre unas grúas increíbles que se mueven a la velocidad de la luz. Son rapidísimas y muy bruscas, pero es genial. Te sumerges por completo en la escena. Hay sonido, viento, gente gritando por megáfonos y todo es bastante caótico, pero, en realidad, tú estás en el ojo de la tormenta.”

Todos los Aegon del universo Game of Thrones

No son pocos los confundidos ante la existencia de tantos Aegon en el universo de Game of Thrones; Tom Glynn-Carney es uno de los varios intérpretes. El primero que define la historia de Poniente es Aegon I, llamado el Conquistador, fundador de la dinastía que sometió seis de los Siete Reinos. Su sombra llega hasta Game of Thrones, La Casa del Dragón y a varios proyectos en desarrollo.

Aegon II, interpretado por Glynn-Carney, pertenece al corazón de La Casa del Dragón. Es hijo de Viserys I y Alicent Hightower, y su coronación frente al reclamo de Rhaenyra desata la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Su dragón, Fuegosol, es parte esencial de su identidad política y simbólica.

En la misma familia aparece Aegon III, hijo de Rhaenyra y Daemon Targaryen. Él está entre los hijos menores de Rhaenyra dentro del complejo árbol familiar de la serie, aunque su importancia crece después de los sucesos centrales de la guerra.

Tom Glynn-Carney en la temporada 3 de La Casa del Dragón (Foto: HBO)

Otro Aegon notabilísimo es Aegon V Targaryen, mejor conocido como Egg en los relatos de Dunk y Egg. A este joven príncipe ya lo vimos en El Caballero de los Siete Reinos, la otra serie de HBO situada un siglo antes de Game of Thrones y basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, encarnado por el pequeño Dexter Sol Ansell.

Y luego está Jon Snow, cuyo nombre verdadero en la serie original se revela como Aegon Targaryen, hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Lamentablemente, la serie decidió que su sangre real no era lo suficientemente relevante como para llevarla más lejos en la trama.

Los spin-offs que vienen

El Caballero de los Siete Reinos ya tuvo primera temporada en 2026 y HBO tiene en desarrollo la segunda, con nuevas temporadas previstas cada año hasta 2028. La serie cuenta la historia de Ser Duncan el Alto y a Egg, antes de que el joven Aegon V llegue a convertirse en rey.

Entre los proyectos de desarrollo también aparece La Conquista de Aegon, pensado para contar la llegada de Aegon I y sus hermanas a Poniente. Warner Bros. y HBO lo contemplan como posible película, con Beau Willimon en el guion, aunque no hay estreno confirmado.

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