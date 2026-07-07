Creador de ‘La Casa del Dragón’ explica por qué fracasan tantos spin-offs de ‘Game of Thrones’

El universo de ‘Game of Thrones’ sigue siendo una de las marcas más importantes de HBO, pero expandir Westeros no ha sido tan sencillo como parecía. Aunque varios proyectos han sido desarrollados o descartados, solo ‘La Casa del Dragón’ y ‘El caballero de los Siete Reinos’ han llegado a la pantalla. Ahora, Ryan Condal, co-creador y showrunner de ‘La Casa del Dragón’, explicó por qué levantar un spin-off exitoso de una franquicia tan popular implica una presión enorme.

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¿Por qué es tan difícil hacer un spin-off de ‘Game of Thrones’?

En entrevista exclusiva con SYFY Wire, Ryan Condal habló sobre el reto de crear la primera serie derivada de ‘Game of Thrones’ después del final de la producción original. Para el showrunner, no bastaba con regresar a Westeros: la nueva historia debía justificar su existencia frente a una base de fans exigente.

‘La Casa del Dragón’, temporada 3 (imagen: HBO)

“Crear la primera secuela de una franquicia de gran éxito es siempre una tarea delicada”, explicó Condal. También recordó que hubo otros intentos previos de expandir la saga televisiva de George R.R. Martin, pero no todos lograron avanzar: “Hubo otros intentos anteriores al nuestro para poner las cosas en marcha que, lamentablemente, no tuvieron tanto éxito, ya que el listón está muy alto.”

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Uno de los casos más conocidos fue ‘Bloodmoon’, el piloto protagonizado por Naomi Watts que habría ocurrido 8,000 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. El proyecto, con un presupuesto reportado de US$30 millones, exploraría los orígenes de los Niños del Bosque y la Casa Stark, pero HBO decidió no convertirlo en serie en 2019.

‘La Casa del Dragón’ encontró su propio camino

Después de ese intento fallido, HBO apostó por adaptar ‘Fuego y sangre’, el libro de George R.R. Martin sobre la dinastía Targaryen. El resultado fue ‘La Casa del Dragón’, estrenada en 2022, una precuela centrada en la Danza de los Dragones, la guerra civil que dividió a los Targaryen por la sucesión del Trono de Hierro.

Condal describió el proceso como una mezcla difícil de decisiones creativas y precisión tonal. “Estás pasando el hilo por el ojo de una aguja y muchas cosas tienen que salir bien”, señaló. Después añadió: “En cierto modo, estás intentando capturar un rayo en una botella. Creo que tuvimos la suerte de lograrlo con la primera temporada de esta serie.”

La explicación apunta a un problema básico: no basta con usar casas conocidas, nombres familiares o referencias al pasado de Westeros. Un spin-off necesita una historia con peso propio, personajes capaces de sostener el drama y una razón clara para volver a ese mundo sin depender únicamente de la nostalgia.

‘El caballero de los Siete Reinos’ no quiso repetir la fórmula

Condal también habló de ‘El caballero de los Siete Reinos’, basada en las historias de Dunk y Egg. A diferencia de ‘La Casa del Dragón’, esta producción no busca repetir una guerra por el Trono de Hierro ni competir en escala con los dragones y las grandes batallas Targaryen.

‘El caballero de los siete reinos’ (imagen: HBO)

El showrunner reconoció que ese cambio de tono generó dudas: “Creo que otras personas estaban nerviosas simplemente porque el tono es muy diferente. Es más íntimo y contenido, pero creo que precisamente esos son los aspectos que más me entusiasmaron del proyecto”. Para Condal, esa diferencia era necesaria: “Porque no creo que pudiéramos tener dos series en emisión al mismo tiempo sobre guerras por el trono en distintas épocas.”

La serie, creada por Ira Parker, se enfoca en Ser Duncan the Tall, interpretado por Peter Claffey, y el príncipe Aegon “Egg” Targaryen, interpretado por Dexter Sol Ansell. Condal elogió el trabajo de Parker: “Ira hizo un trabajo maravilloso con ese programa. Realmente lo felicito.”

Para HBO, el desafío no está en repetir ‘Game of Thrones’, sino en elegir historias que exploren Westeros desde lugares distintos. ‘La Casa del Dragón’ funcionó como tragedia dinástica; ‘El caballero de los Siete Reinos’ apuesta por una aventura más pequeña, y esa diferencia podría ser clave para el futuro de la franquicia.

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