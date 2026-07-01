‘La Casa del Dragón’: Harry Collett, actor de Jace, revela que fingió estar muerto durante 10 horas en su escena con Emma D’Arcy

Con tan solo un par de capítulos, la temporada 3 de La Casa del Dragón nos tiene mordiéndonos las uñas. Si ya viste el episodio 2 el pasado domingo, seguramente recuerdas la trágica escena protagonizada por Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, quien descubre el cuerpo de su hijo muerto y llora sin consuelo mientras lo abraza. Harry Collett, actor del fallecido príncipe Jace Velaryon, reveló a MovieZine como fue ese proceso del rodaje.

El joven Velaryon falleció durante la batalla del Gaznate. Cayó junto a su dragón Vermax, asesinado por arpones y ahogado en el mar. Jace finalmente terminó atravesado por flechas enemigas y su cuerpo se recuperó del agua para ser llevado hasta su madre, la heredera al Trono de Hierro.

Una escena complicad de rodar

El encuentro entre Rhaenyra y el cuerpo de Jace requirió un enorme despliegue dramático por parte de Emma D’Arcy, quien demostró ante la cámara el dolor de un madre que pierde a otro hijo en medio de la guerra. Para Harry Collett no fue nada sencillo ser partícipe de aquel momento, pues confesó que estuvo sometido a varias horas de inmovilidad; claro que eso no tuvo importancia con tal de hacer realidad la trágica historia:

Jace Velaryon muere en la temporada 3 de La Casa del Dragón (Foto: HBO)

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“Ese día fue muy difícil para mí hacer de muerto porque la actuación fue increíble y tan real. Ahora que vi el episodio en pantalla… incluso solo escuchar su voz gritando, y ver cómo Emma golpeaba mi cuerpo, era una reacción tan auténtica… Tuvieron que hacer eso durante unas 10 horas ese día. Y cada toma tenía la misma intensidad que la anterior. Todo el mundo se me acercaba para preguntarme: ‘¿Necesitas algún tipo de protección?…’, y yo respondía: ‘No, no… Háganlo lo más real posible’”.

La danza de dragones no ha terminado

Pareciera que La Casa del Dragón ya ha tenido suficientes muertes, pero en ese sentido las cosas apenas están comenzando. La famosa Danza de dragones, esa lucha entre las dos facciones Targaryen por el control del Trono de Hierro y los siete reinos, todavía tiene muchos pesos pesados por ver caer. A estas alturas del juego ya parece inútil ceñirse a cualquier debate moral; basta con elegir un bando y tener a tu criminal favorito de guerra.

El capítulo 2 de la temporada 3 de La Casa del Dragón nos mostró a Rhaenyra llegando a Desembarco del Rey con la ayuda de Daemon y sus dragones. Al descubrirse que Otto Hightower era prisionero en el castillo, Rhaenrya, impulsada por su esposo decapita a la antigua Mano del rey en un ejercicio para demostrar su fuerza ante quienes dudan de su liderazgo. A continuación, Alicent ingresa al salón del trono, quien en shock mira el cadáver de su padre e inmediatamente a su antigua amiga.

Bethany Antonia y Harry Collett en La Casa del Dragón (Foto: HBO)

Las alianzas se mantienen frágiles en esta temporada 3 de La Casa del Dragón. Y aunque no estamos encantados con algunas decisiones creativas del guion, la serie tiene todo para mantener a los espectadores muy atentos a lo que va a pasar, incluso a aquellos que ya tuvieron la oportunidad de leer Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin en el que se inspira el producto televisivo.

¿Habrá una temporada 4 de La Casa del Dragón?

La temporada 4 de La Casa del Dragón ya está confirmada y será la última. Ahí veremos el final de la historia y seguramente dejará algunos corazones rotos por el camino. Los capítulos de la temporada 3 continuarán emitiéndose hasta el 9 de agosto, fecha reservada para el final del presente bloque.

Pero no entristezcan, seguidores de la fantasía épica; HBO no tiene intenciones de abandonar el rico mundo creado por Martin. En producción ya está la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos, además de la confirmación para otro spin-off basado en la conquista de Aegon I Targaryen. Son tiempos brillantes para los amantes de este tipo de historias.

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