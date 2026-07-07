‘La Casa del Dragón’: Emma D’Arcy confirma que Rhaenyra Targaryen acaba de comenzar ‘una etapa de paranoia e inestabilidad’

Le pese a quien le pese, Rhaenyra Targaryen ya se sienta sobre el Trono de Hierro, pero La Casa del Dragón ya le recordó que ocupar la silla no es lo mismo que gobernar. El episodio estrenado ayer por la noche puso a la reina frente a una capital en crisis y una guerra que no se detiene solo porque alguien haya cambiado de asiento.

La victoria, para el bando negro, viene con ratas en la Fortaleza Roja, arcas vacías, nobles calculando su propia ventaja, una población hambrienta, la desconfianza de la iglesia y lores que exigen más de lo que la reina está dispuesta a dar. En ese escenario, Emma D’Arcy comentó que Rhaenyra entra en un territoriomás peligroso, donde la autoridad empieza a confundirse con miedo.

¿Qué pasó en el más reciente capítulo de La Casa del Dragón?

El tercer episodio de la temporada 3 muestra a Rhaenyra en su primer tramo como reina en Desembarco del Rey. La ciudad no la recibe como una salvadora luminosa y se ve obligada a revisar el desastre que dejaron Aegon II y los Hightower: no hay comida y no hay dinero. La reina debe atender problemas menores del palacio, decidir qué hacer con Alicent y Helaena como prisioneras, manejar la presión de Daemon y enfrentar una menstruación inesperada.

Foto: HBO

Ormund Hightower, interpretado por James Norton, engañó con éxito a los Targaryen al entregar a un supuesto Daeron Targaryen. La jugada parece ofrecerle a Rhaenyra una ventaja, porque Daeron es el hijo menor de Alicent y un posible heredero para el bando verde, pero el muchacho resulta ser un impostor. Ormund mantuvo al verdadero Daeron fuera de su alcance.

Entérate: ‘La Casa del Dragón’: Harry Collett, actor de Jace, revela que fingió estar muerto durante 10 horas en su escena con Emma D’Arcy

Rhaenyra también intenta desesperadamente limpiar su imagen ante la gente común del reino y despoja a los nobles de sus recursos, mismos que ellos robaron. En medio de este inicio aciago incluso tiene una visión de su fallecido hijo Jace, caminando por uno de los pasillos de la Fortaleza Roja.

Emma D’Arcy opina sobre Rhaenyra Targaryen

D’Arcy dijo a Variety que el engaño de Ormund inaugura algo decisivo para Rhaenyra. Lo definió como el “comienzo de una especie de paranoia”, porque Ormund aparece como un factor desconocido y difícil de medir dentro de la guerra, etapa que ya consumió lazos familiares y vidas de personas inocentes.

Emma explicó que Ormund empieza a convertirse en una especie de figura amenazante para la reina, alguien que alimenta su desconfianza hacia el consejo y la corte completa.

“Creo que hay algo interesante sucediendo, en términos generales, con el engaño relacionado con Ormund, y creo que marca el comienzo de una especie de paranoia para Rhaenyra. Ormund es una completa incógnita; es una especie de elemento impredecible. Y creo que, cada vez más, como veremos conforme avance la historia, se convierte en una especie de hombre del saco para Rhaenyra y alimenta una desconfianza más amplia”.

Foto: HBO

La escena del impostor, con un extraño dentro de los muros del castillo, transforma un error de identidad en veneno político:

“Creo que hay algo maravillosamente teatral en esa escena. Un caso de identidad equivocada, un infiltrado y el descubrimiento de un extraño dentro de los muros del castillo. Creo que, una vez más, ese acto intensifica enormemente la desconfianza que siente Rhaenyra y la sensación de inestabilidad de su posición”.

D’Arcy sugirió que la inseguridad de Rhaenyra, su sensación de no tener refugio mental debido a la muerte de sus hijos, así como su deseo creciente de justificar su lugar podrían ser formas del duelo.

Aunque Rhaenyra apenas se sentó en el Trono de Hierro, el futuro no será sencillo, los más versados lo saben. A la reina todavía le quedan por delante numerosas vivencias y decisiones difíciles. Por fortuna todavía quedan 7 capítulos de temporada por delante, así que será un largo camino.

El siguiente episodio de La Casa del Dragón se estrena el domingo 12 de julio.

No te pierdas: ‘La Casa del Dragón’: ¿Quién es Nettles, el personaje omitido en la temporada 3 que reaviva las críticas de George R.R. Martin?