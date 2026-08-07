‘Run Hide Fight: Infidels’: Todo sobre la nueva película de Jonathan Majors en la que lucha contra islamistas radicales

Jonathan Majors vuelve para protagonizar una película de acción después de que su carrera quedara prácticamente detenida tras su condena de 2023. El proyecto viene con una fuerte carga política gracias a The Daily Wire, empresa de medios estadounidense de derecha que lo presenta como heredero del cine de invasiones de los años ochenta y pone al actor en una universidad estadounidense tomada por extremistas armados.

Run Hide Fight: Infidels, lo nuevo de Jonathan Majors

La película continúa se ubica en el mismo mundo de Run Hide Fight, thriller que Kyle Rankin estrenó en el Festival de Venecia de 2020 y que después fue adquirido por The Daily Wire. La primera película nos contó la historia Zoe Hull, interpretada por Isabel May, durante un ataque armado contra su preparatoria.

Esta nueva entrega abandona aquel escenario escolar y mueve el conflicto hacia una universidad, donde Majors interpreta a un veterano de Delta Force que queda atrapado en una crisis después de que terroristas islamistas radicales secuestran un campamento universitario propalestino y someten a estudiantes mediante violencia. Los atacantes pretenden imponer una interpretación extremista de la ley islámica dentro del campus; ahí antiguo soldado termina colaborando con estudiantes y un guardia de seguridad para enfrentar al grupo.

Foto: IMDb

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La premisa ya provocó críticas antes del estreno, pues un análisis de LA Times calificó el planteamiento como xenófobo e islamófobo, además de cuestionar que utilice el temor a una supuesta imposición de la sharía en Estados Unidos como combustible para una fantasía de acción política. Y es que la película tampoco se esfuerza demasiado en ocultar su orientación ideológica. Ben Shapiro produce por parte de The Daily Wire y Dallas Sonnier participa mediante Bonfire Legend; Travis Mills y Lillian Campbell también están entre los productores de esta cinta concebidapara el público de la plataforma conservadora.

Run Hide Fight: Infidels llegará exclusivamente a The Daily Wire el 16 de septiembre.

Cómo Jonathan Majors cayó de la gracia de Hollywood

A principios de 2023, Majors parecía destinado a ocupar uno de los sitios más grandiosos de Hollywood gracias a su meteórico ascenso en poco tiempo. Creed III acababa de convertirlo en rival de Michael B. Jordan, Magazine Dreams había recibido atención en Sundance y Marvel

Studios preparaba a Kang como principal enemigo de su Saga del Multiverso.

Todo se vino a bajo el 25 de marzo de 2023, cuando fue arrestado en Nueva York tras un altercado con Grace Jabbari, su entonces pareja. La fiscalía determinó que Majors la lastimó durante una disputa ocurrida dentro de un vehículo privado, pero el actor negó haberla agredido. Las consecuencias profesionales comenzaron antes del juicio, pues Entertainment 360 dejó de representarlo y su agencia de relaciones públicas, The Lede Company, terminó su relación con él. El Ejército estadounidense retiró una campaña publicitaria protagonizada por Majors y varios proyectos comenzaron a desaparecer de su agenda.

Jonathan Majors en Run Hide Fight: Infidels (Foto: IMDb)

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Resolución y condena

El juicio comenzó a finales de noviembre y concluyó el 18 de diciembre de 2023. Un jurado de Manhattan declaró al actor culpable de agresión imprudente en tercer grado y de una infracción por acoso; fue absuelto del cargo de agresión intencional y de otro de acoso agravado. Horas después del veredicto, Marvel Studios y Disney rompieron su relación profesional con Majors, y la decisión vaya que tuvo un peso enorme porque el actor ya había interpretado distintas variantes de Kang en Loki y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y estaba destinado a protagonizar Avengers: The Kang Dynasty.

El 8 de abril de 2024, el juez Michael Gaffey evitó una pena de cárcel al considerar que era su primera condena penal y le ordenó completar un programa presencial de intervención para agresores de 52 semanas, además de continuar con terapia de salud mental. Jabbari presentó después una demanda civil donde acusó al actor de agresión y difamación, junto con otros señalamientos. Ambas partes acordaron retirar aquel litigio en noviembre de 2024 con perjuicio, lo que impide volver a presentar la misma reclamación.