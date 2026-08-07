‘El Juego del Calamar’: Por qué Netflix canceló la serie de David Fincher que iba a ubicarse en Estados Unidos

Netflix decidió abandonar la versión estadounidense de El Juego del Calamar que David Fincher llevaba años desarrollando bajo el título provisional Heckler. El proyecto nunca recibió un anuncio formal de la plataforma, pero había avanzado lo suficiente para contar con guionista y posibles planes de producción, hasta que un cambio interno de prioridades y la agenda del director frenaron su recorrido.

¿Cómo acabó la temporada 3 de El Juego del Calamar?

La tercera temporada finalizó la historia de Seong Gi-hun después del fracaso de su rebelión contra los responsables del torneo. El personaje regresó a las pruebas obligado a convivir con la culpa, muy lejos del personaje ligero que vimos al principio de la serie y con una última oportunidad de proteger a alguien dentro de los juegos.

En el juego final, Gi-hun eligió salvar a la hija recién nacida de Jun-hee, convertida en participante después de la muerte de su madre. El protagonista se sacrificó y permitió que la bebé quedara como única ganadora, decisión mediante la cual el guionista y director Hwang Dong-hyuk quiso colocar el futuro de una nueva generación por encima del interés individual.

Davin Fincher iba a estar a cargo de la versión estadounidense de El Juego del Calamar (Foto: GQ)

El Líder lleva a la niña con el detective Jun-ho y entrega a la hija de Gi-hun una parte de la fortuna que él había dejado; y aunque el sacrificio del Jugador 456 introdujo cierta esperanza, la estructura criminal sobrevivió y la isla fue destruida antes de que las autoridades reunieran pruebas suficientes.

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La última escena lleva las cosas hasta Los Ángeles, y allí el Líder observó a una reclutadora estadounidense, interpretada por Cate Blanchett, jugando ddakji con un hombre en un callejón, lo cual confirmó que las competencias mortales operaban fuera de Corea. Esta aparición pareció preparar el terreno para la serie de Fincher, pero Hwang negó que hubiera diseñado el cameo como enlace con aquella producción. El creador eligió a Blanchett porque quería una presencia femenina que pudiera dominar la escena y cerrar la historia recordando que el sistema continúa en otros lugares.

¿Por qué cancelaron la versión estadounidense de El Juego del Calamar?

Heckler nació cuando Netflix estaba en busca de una extensión en inglés de su mayor fenómeno surcoreano, mismo que hizo historia en el mundo del straming durante su lanzamiento en 2021. La nueva historia habría ocurrido en Estados Unidos, aunque los reportes señan que la filmación podía realizarse en Reino Unido.

La nueva serie fue desarrollada durante varios años y llegó a aparecer en informes que situaban un posible rodaje en 2026, sin embargo, Netflix jamás anunció el título, el reparto o un calendario. The Playlist atribuye la cancelación a cambios ejecutivos y a una revisión de la estrategia para El Juego del Calamar. Netflix ya no estaría interesada en construir todo el futuro de la propiedad alrededor de una gran adaptación estadounidense, tras años de desarrollo sin una ruta cerrada.

Cate Blanchett en El Juego del Calamar (Foto: Netflix)

El medio sostiene que Netflix preferiría concentrar sus recursos en producciones concebidas para mercados individuales, con relatos ajustados a culturas y conflictos locales. La única conclusión firme es que Heckler ya no está en desarrollo y que Fincher ya no prepara el spin-off en inglés de la serie coreana.

Lo que sigue para David Fincher

Fincher concentra ahora su atención en The Adventures of Cliff Booth, continuación de Había una vez en… Hollywood escrita por Quentin Tarantino y protagonizada nuevamente por Brad Pitt. El rodaje principal ya concluyó pero se espera una breve temporada de reshoots antes de que llegue finalmente a cartelera.

The Adventures of Cliff Booth tendrá una exhibición de dos semanas en las cotizadas salas IMAX a partir del 25 de noviembre y su llegada mundial a Netflix está programada para el 23 de diciembre, convirtiéndola en el siguiente gran lanzamiento del cineasta.

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