‘Spider-Man jamás lo haría’: Fans critican a la Casa Blanca por usar al héroe para promover deportaciones

La Casa Blanca volvió a provocar críticas por apropiarse de referencias de la cultura popular para promover mensajes políticos. Esta vez, el personaje usado fue Spider-Man, justo en medio del enorme éxito comercial de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’. La cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca publicó una campaña relacionada con ICE que utiliza la imagen del héroe arácnido y lo asociaba con detenciones y deportaciones de inmigrantes irregulares acusados de cometer delitos.

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La reacción de fans de Marvel fue inmediata: muchos consideraron que el mensaje tergiversa por completo el espíritu del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

¿Qué publicó la Casa Blanca sobre Spider-Man e ICE?

La publicación muestra a Spider-Man lanzando una telaraña que terminaba atrapando a un grupo de hombres. El mensaje central jugaba con la frase más reconocible del personaje y la convertía en un lema para agentes migratorios: “Tus amigos y vecinos agentes de ICE”.

Imágenes del Instagram oficial de la Casa Blanca

El cierre de la publicación señalaba que los inmigrantes irregulares que cometieran delitos serían detenidos y deportados. Aunque la Casa Blanca ha usado antes memes, personajes y referencias cinematográficas para reforzar mensajes de la administración de Donald Trump, el caso de Spider-Man provocó una respuesta particularmente intensa por el significado cultural del personaje.

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Spider-Man suele ser visto como un héroe de barrio, cercano a personas vulnerables y definido por una brújula moral basada en la responsabilidad, no por el uso del poder contra comunidades marginadas. Por eso, varios usuarios consideraron contradictorio que la Casa Blanca lo utilizara para promover una campaña vinculada con ICE.

Fans piden que Disney, Marvel y Sony actúen

Euronews reporta que muchos comentarios exigieron que Disney, Marvel y Sony respondieran ante el uso del personaje. Algunos usuarios pidieron directamente que las compañías emprendan acciones legales o soliciten el retiro de la publicación, aunque hasta ahora el texto no menciona una denuncia formal ni una postura oficial de los estudios.

La molestia se concentró en la idea de que Spider-Man fue usado para defender una política que muchos fans consideran incompatible con el personaje. Entre las reacciones citadas por el medio aparece una frase que resume el enojo general: “Spider-Man jamás lo haría”.

Otros comentarios apuntaron a que Stan Lee no habría aprobado una campaña de ese tipo y calificaron la publicación como vergonzosa para una cuenta oficial del gobierno estadounidense. La crítica no fue solo por el posible uso no autorizado de una propiedad intelectual, sino por el intento de convertir a un personaje asociado con empatía, sacrificio y ayuda comunitaria en una herramienta de propaganda migratoria.

Un nuevo caso en la “guerra memética” de Trump

El caso de Spider-Man se suma a una estrategia más amplia de la administración Trump, que ha recurrido a imágenes, canciones y referencias de la cultura pop para promover mensajes de ICE, del ejército o de seguridad fronteriza. Euronews menciona que antes se habían usado referencias a Superman, Hannibal Lecter y los jedis, con resultados polémicos entre fans y creadores.

Detalle de un poster de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: IMDb)

La controversia también recuerda las críticas de artistas como Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, SZA y Katy Perry, quienes han rechazado el uso de su música en videos vinculados con la agenda política de Trump. En el caso de Perry, la cantante condenó el uso de ‘Firework’ en un video con imágenes de ataques militares.

El momento elegido por la Casa Blanca tampoco pasó desapercibido. ‘Spider-Man: Brand New Day’ atraviesa una racha histórica en taquilla y se convirtió en la segunda película más rápida en superar los US$1,000 millones. Para sus críticos, la publicación buscó aprovechar ese impulso cultural, pero terminó reforzando una pregunta incómoda: qué ocurre cuando un gobierno usa héroes populares para vender políticas que muchos fans consideran opuestas a lo que esos personajes representan.

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