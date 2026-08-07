‘Game of Thrones’, de George R.R. Martin, cumple 30 años: ¿Qué sabemos del futuro de la saga?

A Game of Thrones, la primera novela de la saga Canción de hielo y fuego, fue publicada originalmente en agosto de 1996 y el 1 de agosto de este 2026 cumplió tres décadas desde su llegada a las librerías. La saga literaria de fantasía política acabó por convertirse en uno de los fenómenos culturales más importantes de la televisión moderna gracias a HBO, pero el aniversario llega en un momento lleno de incertidumbre: Westeros sigue expandiéndose con nuevas series y películas, mientras The Winds of Winter continúa sin fecha de publicación.

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¿En qué punto está ‘The Winds of Winter’?

La gran pregunta alrededor del futuro de la saga sigue siendo la misma desde hace años. A Dance with Dragons, la quinta novela de Canción de hielo y fuego, fue publicada en 2011, y desde entonces los lectores esperan la sexta entrega, The Winds of Winter. El libro se ha convertido en una de las publicaciones pendientes más famosas de la literatura fantástica contemporánea, no solo por el amor del fandom a la historia, sino porque la serie de HBO terminó antes que los libros.

Primera edición de ‘A Game of Thrones’, Harper Collins/Voyager, 1996 (imagen: Forum Auctions)

En enero, George R.R. Martin dijo a The Hollywood Reporter que había completado alrededor de 1,100 páginas del manuscrito. También reconoció el peso emocional de dejar inconclusa la saga. Para el autor, no terminarla se sentiría como “un fracaso total”. Sin embargo, también admitió que su relación con el libro no siempre es sencilla: “Creo que, si logro librarme de algunas de estas otras cosas que tengo pendientes, podría terminar Vientos de invierno bastante pronto… Me han dejado claro que Vientos es la prioridad, pero… no sé. A veces no estoy de humor para eso.”

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El retraso ha generado críticas constantes entre algunos lectores. En una publicación de 2025, Martin respondió a quienes creen que abandonó la saga y enumeró con sarcasmo los reproches que suele recibir: “que nunca terminaré Vientos. Que si lo hago, nunca terminaré Un sueño de primavera. Y que si lo hago, no será buena.” También rechazó la idea de que ya no le importen Westeros ni sus personajes. “Me importan todos ellos”, escribió. “Más de lo que jamás podrías imaginar.”

Un aniversario marcado por el estado personal de Martin

El aniversario 30 de A Game of Thrones llega mientras Martin atraviesa un periodo personal complicado. En una publicación reciente de su blog, el autor habló de un año difícil, marcado por pérdidas, cansancio y depresión. “Este año ha sido… estresante, por no decir otra cosa”, escribió. También añadió: “Han sucedido tantas cosas que todo ha resultado abrumador. Ha habido cosas magníficas, cosas emocionantes. Sueños que se hacen realidad. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Puede que lo peor esté aún por llegar.”

George R.R. Martin en el primer Trono de Hierro en American Booksellers’ Association (ABA) (Fotografía: Live Journal/Andrew I. Porter)

Martin, quien cumple 78 años en septiembre, también reflexionó sobre el envejecimiento con una frase directa: “Envejecer no es divertido”. Aun así, no describió el año solo en términos negativos. El escritor señaló que también ha vivido momentos importantes, entre ellos el buen recibimiento de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, la nueva precuela de HBO basada en sus relatos de Dunk y Egg.

Ese contexto vuelve más delicada la discusión sobre The Winds of Winter. La frustración de los lectores existe, pero también convive con una realidad humana: Martin no solo carga con la presión de concluir una de las sagas más influyentes del género, sino con el paso del tiempo, la salud emocional y una industria que no ha dejado de ampliar su universo.

Westeros seguirá creciendo en HBO

Mientras el futuro literario de Canción de hielo y fuego permanece abierto, el futuro audiovisual de ‘Game of Thrones’ parece mucho más activo: HBO y Warner Bros. tienen varios proyectos en distintas etapas de desarrollo.

El más avanzado es ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ temporada 2, que se encuentra en filmación y tiene estreno previsto para 2027. La serie sigue las aventuras de Dunk y Egg, y cada temporada adaptaría una de las novelas cortas escritas por Martin. La segunda entrega estaría basada en The Sworn Sword y llevaría la historia más allá de Ashford Meadow.

‘El caballero de los siete reinos’ (imagen: HBO)

Otro proyecto importante es ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’, película confirmada por Warner Bros. durante CinemaCon 2026. El largometraje, con Beau Willimon como guionista, abordaría uno de los episodios fundacionales de la historia de Westeros: la conquista de los Siete Reinos por Aegon Targaryen, sus hermanas-esposas y sus dragones.

También se menciona el posible regreso de ‘Snow’, el spin-off centrado en Jon Snow. La primera versión del proyecto habría sido descartada por resultar demasiado sombría, pero una nueva aproximación podría retomarlo, quizá con vínculos hacia Arya Stark o incluso Essos. Aun así, nada está confirmado de forma definitiva.

Animación, Nymeria y proyectos cancelados

El universo de ‘Game of Thrones’ también podría crecer por la vía animada. ‘The Sea Snake’ o ‘Nine Voyages’, centrada en Corlys Velaryon, pasó de live-action a animación por cuestiones de presupuesto. Martin explicó que una versión con actores habría sido demasiado costosa por la cantidad de puertos, viajes marítimos y escenarios distintos.

Escena de batalla de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: HBO)

Otro proyecto en desarrollo es ‘Ten Thousand Ships’, sobre Nymeria y los Rhoynar, con un nuevo piloto escrito por Eboni Booth. Martin ha dicho que están emocionados con esa historia, aunque bromeó sobre el reto de financiar “diez mil barcos, trescientos dragones y esas tortugas gigantes.”

También sigue en el radar ‘The Golden Empire’, una serie animada ambientada en Yi Ti, una región al este de Qarth que nunca ha sido explorada en las series. En cambio, otros proyectos ya quedaron en el camino, como ‘Flea Bottom’, ‘Empire of Ash’ o ‘Bloodmoon’, el fallido piloto protagonizado por Naomi Watts.

A 30 años de su primera novela, ‘Game of Thrones’ vive una paradoja. La marca está más viva que nunca en televisión y cine, pero la historia que inició todo sigue esperando su siguiente capítulo literario. El futuro de Westeros parece asegurado en HBO; el de Canción de hielo y fuego, en cambio, todavía depende de que Martin pueda cerrar la tormenta que lleva años prometiendo.

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