George R.R. Martin ya está trabajando en la cuarta novela de A Knight of the Seven Kingdoms: Esto sabemos

Como ya era de esperarse, George R.R. Martin tiene más historias de Dunk y Egg en el horno a la par de presumir A Knight of the Seven Kingdoms, o El caballero de los siete reinos, como otro de los grandes aciertos de la pantalla chica en relación al mundo de Westeros. La serie de HBO, centrada en el caballero errante Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, ya mira más allá de sus tres relatos publicados.

Martin no sólo acompaña la adaptación televisiva, también habría entregado material inédito al equipo creativo, lo que abre una puerta delicada sobre la posibilidad de que el universo de Dunk y Egg puede crecer todavía mucho más, aunque el calendario literario del autor siga siendo un dolo de cabeza imposible de predecir.

George R.R. Martin prepara otro libro de A Knight of the Seven Kingdoms

Ira Parker, showrunner de A Knight of the Seven Kingdoms, reveló a The Hollywood Reporter que Martin está trabajando en un cuarto relato de Dunk y Egg. No dio título ni fecha, pero sí soltó una pista sabrosa: “El libro cuatro, en el que George está trabajando, ocurre en una ubicación muy cool”.

Peter Claffey como Sir Duncan el Alto (Foto: HBO)

Hasta ahora sólo existen tres novelas cortas publicadas sobre estos personajes: The Hedge Knight, The Sworn Sword y The Mystery Knight. La primera temporada adaptó The Hedge Knight, y la segunda tomará The Sworn Sword como base narrativa. Parker ya había explicado que su plan ideal sería llegar a cuatro o cinco temporadas antes de tomar una pausa de varios años, para regresar cuando Dexter Sol Ansell, el actor que interpreta a Egg, sea mayor. El quinto relato cerraría la etapa de Egg como niño y dejaría un punto natural para cambiar el tono de la serie.

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El showrunner también reveló que Martin le compartió páginas inéditas encontradas en sus archivos. “Me dio algunas páginas no publicadas, prosa escrita de verdad que encontró en sus carpetas y nos mandó, y las usamos”, contó.

¿Cómo va el rodaje de la temporada 2 de A Knight of the Seven Kingdoms?

La segunda temporada ha sido más accidentada de lo que HBO habría querido. Parker contó que el equipo cambió buena parte de la producción de Irlanda del Norte a España porque The Sworn Sword ocurre en una región afectada por la sequía. La irónico es que el rodaje terminó enfrentando inundaciones históricas en las Islas Canarias.

“Elegimos filmar nuestra sequía en un lugar que tuvo una tormenta de una vez cada 100 años”, dijo Parker. El equipo fue expulsado de locaciones por lluvia y llegó a suspender el trabajo cuando las autoridades declararon emergencias: “La temporada dos ha sido una maldita bestia”. También comentó que el trabajo había tenido tantos altos y arranques que le costaba entrar en ritmo.

George R.R. Martin y el elenco de A Knight of the Seven Kingdoms (Foto: Getty)

La nueva temporada introducirá a Lady Rohanne Webber, interpretada por Lucy Boynton, y a Ser Bennis, encarnado por Babou Ceesay. Pese a los problemas climáticos, Parker dijo que aún espera el regreso de la serie en la primera mitad de 2027. HBO no ha fijado públicamente el día exacto, pero la producción sigue en curso y el plan general no parece haber cambiado de forma drástica.

¿Habrá temporada 3?

La tercera temporada todavía depende de las decisiones oficiales de HBO, pero si la serie continúa el orden de los libros, la siguiente adaptación sería The Mystery Knight. Parker, por su parte, no quiere recastear a Egg si la historia salta en el tiempo. Cuando le preguntaron si HBO podría pedir un actor mayor, respondió con firmeza: “No. Dexter es nuestro Egg. O, al menos, Dexter es mi Egg. No tengo control sobre esta propiedad, pero Dexter y Peter son mis muchachos”

Ahora mismo está en emisión la temporada 3 de La Casa del Dragón, misma que tiene a los Targaryen a punto de caer en la locura. El siguiente capítulo se estrena en HBO Max el 26 de julio.

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