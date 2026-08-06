Willem Dafoe dice que prefiere trabajar en películas pequeñas: ‘Las grandes están demasiado planificadas’

A sus 71 años, Willem Dafoe puede presumir de tener trabajo en abundancia e incluso formar parte de todo tipo de producciones en Hollywood, desde las que operan con presupuestos ínfimos, hasta las que tienen a su disposición las arcas repletas de la industria. Al presentar Late Fame, el actor explicó por qué las cintas pequeñas suelen ofrecerle un espacio creativo que difícilmente encuentra en los rodajes millonarios.

¿Por qué Willem Dafoe prefiere las películas pequeñas?

Dafoe reconoce que ha vivido experiencias muy satisfactorias dentro del cine comercial y no desprecia las superproducciones que se llevan cientos o miles de millones de dólares durante su paso en salas. Sin embargo, asevera que cuanto mayor es la inversión, menor suele ser el margen para descubrir una escena durante el rodaje o modificar aquello que ya fue diseñado con meses de anticipación. “En una película grande, las cosas tienen que estar un poco más planeadas, ser un poco más seguras y estar un poco más medidas, y hay más cocineros en la cocina”, explicó el actor a Variety al comparar ambas formas de producción.

Un enorme presupuesto obliga a coordinar calendarios y equipos numerosos, por lo que cada decisión debe ser trazada con toda la claridad del mundo. Dafoe entiende esa realidad financiera y admite que también puede ser útil, pues permite al intérprete concentrarse en tareas muy precisas cuando conoce con exactitud lo que el proyecto necesita. Por otro lado, las producciones modestas trabajan bajo presiones distintas., pues la escasez de recursos o un problema inesperado pueden obligar al reparto y al director a inventar soluciones en el momento, circunstancia que el actor encuentra estimulante.

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“En las películas pequeñas, a veces existen más oportunidades, algunas por falta de dinero y otras por inexperiencia. Tener que encontrar soluciones siempre me entusiasma”, comentó. Su método comienza por descubrir qué clase de mundo propone la película, ya que antes de construir un personaje, necesita comprender para qué sirve dentro de la historia y cuánto puede empujar una escena. “Pasión es lo que necesito. Si me entrego a un director, no quiero que únicamente esté haciendo su trabajo. Quiero que arda. Quiero que sea una experiencia de vida”, declaró.

Las grandes y pequeñas películas de Willem Dafoe

La carrera de Dafoe jamás ha obedecido a una división rígida entre prestigio y entretenimiento. Su Duende Verde en Spider-Man lo convirtió en uno de los villanos más famosos del cine de superhéroes, papel que retomó casi dos décadas después en Spider-Man: Sin Camino a Casa. También prestó su voz a Gill en Buscando a Nemo y participó en Aquaman, Liga de la Justicia y John Carter. En esas obras, el actor tuvo que adaptarse a procesos técnicos extensos.

En La última tentación de Cristo, su trabajo más personal junto a Martin Scorsese, lo vimos trabajar una interpretación vulnerable de Jesús; Pelotón le dio una de sus primeras nominaciones al Oscar y comenzó una etapa donde nunca más dejó de alternar entre la industria estadounidense y proyectos de autor. Otras de sus películas son El proyecto Florida, Pobre criaturas, y Van Gogh en la puerta de la eternidad; en esta última encarnó al pintor neerlandés bajo la dirección de Julian Schnabel.

Willem Dafoe en Werewulf de Robert Eggers (Foto: X)

Robert Eggers se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos a Dafoe, pues apareció en El faro junto a Robert Pattinson, luego en El hombre del norte y regresó para Nosferatu, donde interpretó al profesor Albin Eberhart von Franz.

Su nueva película, Late Fame, dirigida por Kent Jones, presenta a Ed Saxberger, empleado postal que publicó poesía cuando era joven y después aceptó una existencia anónima, aparentemente reconciliado con el abandono de sus aspiraciones literarias.

Werwulf, lo nuevo de Willem Dafoe

La tranquilidad de Late Fame contrasta con Werwulf, siguiente colaboración de Dafoe con Robert Eggers que se desarrolla en la Inglaterra del siglo XIII, donde una criatura misteriosa acecha una región rural cubierta por la niebla. Aaron Taylor-Johnson protagoniza el reparto junto con Lily-Rose Depp y Dafoe.

Se estrena el 25 de diciembre.

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