Paramount y Warner vuelven a ganar: Reino Unido aprueba la fusión entre conglomerados

La familia Ellison está haciendo todo en sus manos para ver triunfar la transacción

Paramount Skydance superó otro obstáculo regulatorio para adquirir Warner Bros. Discovery, operación que reorganizaría buena parte del entretenimiento internacional bajo un mismo propietario. Reino Unido decidió permitir el acuerdo después de examinar sus efectos sobre la competencia y obtener compromisos destinados a proteger la televisión y la producción local en general.

¿Por qué Reino Unido aprobó la fusión de Paramount y Warner?

La Autoridad de Competencia y Mercados concluyó que la compra no plantea problemas que justifiquen una intervención en territorio británico. El organismo examinó la distribución de películas en salas y la oferta de servicios audiovisuales por suscripción. Esta operación contempla la compra de Warner Bros. Discovery por 81 mil millones de dólares en acciones; al incluir la deuda que asumirá Paramount, el valor empresarial se acerca a 111 mil millones, número que merece la atención recibida por autoridades de varios países.

De acuerdo con Variety, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte comunicó que “no existe un aspecto competitivo dentro de Reino Unido que requiera otra revisión”. Paramount celebró la resolución como un paso importante para completar el trato, todavía detenido por litigios en Estados Unidos, impulsados principalmente por estados con fiscales alineados al Partido Demócrata.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

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La autorización británica se suma a las obtenidas en la Unión Europea, Canadá, Australia, entre otros territorios. La investigación internacional no ha eliminado todas las dudas, pero sí que reduce el número de instituciones que puedan retrasar o impedir la creación del nuevo conglomerado. Paramount aprovechó muy bien el fallo para cuestionar la demanda presentada por California y otras 11 entidades estadounidenses. Un portavoz de la empresa afirmó que “las conclusiones británicas muestran los problemas de las definiciones de mercado utilizadas por los fiscales estatales en su caso antimonopolio”.

Reino Unido evaluó la operación bajo sus propias leyes y condiciones comerciales, por lo que su autorización no obliga a la corte estadounidense a llegar al mismo resultado cuando examine el mercado de exhibición cinematográfica y otros sectores.

La carta de Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong

A finales de julio, las estrellas de Marvel Sudios Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong se sumaron a las protestas contra la fusión mediante una carta pública lanzada en The Guardian. Los firmantes pidieron una investigación completa y advirtieron que unir ambas compañías podía causar un daño severo a la cultura audiovisual británica. El texto señaló que el sector británico de cine y televisión sostiene alrededor de 180 mil empleos y aporta unos 12 mil millones de libras anuales a la economía. Sus autores temían que la duplicación de departamentos terminara en despidos y una reducción de oportunidades para creadores independientes.

También plantearon inquietudes por la concentración de Channel 5, CNN y CBS bajo una misma estructura empresarial. Coincidieron en que el asunto rebasaba la propiedad de estudios cinematográficos, pues podía afectar qué noticias llegan al público y quién decide la orientación editorial de esas señales. La aprobación final indica que el gobierno tomó en cuenta algunos de esos temores, aunque eligió responder mediante condiciones exigibles en lugar de bloquear la operación.

Lisa Nandy, Secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (Foto: Christopher Thomond/The Guardian)

La disputa tampoco termina con el fallo británico, pues sindicatos y trabajadores podrán observar si Paramount cumple sus compromisos de inversión, sobre todo cuando llegue el momento de reducir costos y fusionar áreas que hoy trabajan por separado.

El otro triunfo de Paramount y Warner frente a cinco demandantes consumidores

Horas antes de conocerse la decisión británica, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín desestimó una demanda presentada por cinco consumidores estadounidenses. Los demandantes sostenían que la fusión elevaría precios y disminuiría la variedad de contenidos y opiniones disponibles. Se concluyó que el grupo no acreditó legitimación para mantener el caso.

Martínez-Olguín identificó solo como daño un aumento anterior en el precio de Paramount+. También señaló que ese perjuicio “no fue sufrido de la misma manera por los cinco demandantes”. La resolución permitirá presentar una queja modificada, por lo que el caso privado podría regresar con argumentos distintos. La misma jueza ya había rechazado una solicitud de orden preliminar destinada a frenar la compra mientras se analizaba la demanda.

Paramount todavía enfrenta el proceso promovido por California y otros 11 estados, además del caso del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos Oeste; el juicio antimonopolio comenzará el 2 de marzo de 2027.

Con información de Deadline.

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