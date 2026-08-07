Morgan Freeman admite que puede aceptar un guion mediocre si le pagan lo suficiente

A sus 89 años, Freeman también dejó claro que no tiene intenciones de retirarse

Morgan Freeman, una de las figuras más reconocibles de Hollywood, reconoció que la calidad de un guion no siempre es el factor decisivo cuando evalúa una propuesta de trabajo. El actor, ganador del Óscar por ‘Million Dollar Baby‘ y conocido por películas como ‘The Shawshank Redemption‘, ‘Se7en‘ y la trilogía de ‘The Dark Knight‘, explicó que una oferta económica suficientemente atractiva puede hacer que pase por alto algunos problemas del libreto.

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¿Morgan Freeman aceptaría una película aunque el guion fuera mediocre?

En una entrevista reciente con The New York Times, Freeman habló directamente sobre los elementos que considera antes de aceptar un nuevo proyecto. Aunque reconoció que recibir un buen guion es importante, señaló que existen otros factores que pueden tener un peso considerable en su decisión.

Morgan Freeman en ‘The Poison Rose’, una de sus películas peor calificadas por la crítica (2019) (imagen: IMDb)

“Si alguien te ofrece un trabajo, está muy bien que también te ofrezca un guion apasionante, pero en realidad entran en juego dos o tres factores,” explicó. “¿Cuánto te van a pagar? Si te pagan lo suficiente, entonces pasas por alto algunos de los fallos que tiene el guion.”

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El actor también señaló que algunas de esas deficiencias pueden resolverse durante el desarrollo de la producción, especialmente cuando existe disposición para modificar determinados aspectos del material.

“A veces puedes mencionar cosas del guion que no te terminan de convencer y, por lo general, eso se resuelve.”

Freeman cuenta con una carrera cinematográfica de varias décadas, aunque su consolidación como estrella llegó relativamente tarde. Uno de sus grandes puntos de inflexión fue ‘Street Smart‘, estrenada en 1987, cuando ya tenía 50 años. A partir de entonces construyó una filmografía que incluye ‘Driving Miss Daisy‘, ‘Unforgiven‘, ‘The Shawshank Redemption‘, ‘Se7en‘, ‘Million Dollar Baby‘ e ‘Invictus‘.

Una carrera marcada por grandes franquicias y cinco nominaciones al Óscar

Freeman ha sido nominado cinco veces al Premio de la Academia. Finalmente obtuvo la estatuilla como Mejor Actor de Reparto por ‘Million Dollar Baby‘, dirigida por Clint Eastwood.

Además de sus dramas más reconocidos, el actor ha participado en varias franquicias de gran alcance. Interpretó a Lucius Fox en ‘Batman Begins‘, ‘The Dark Knight‘ y ‘The Dark Knight Rises‘, las tres películas de Batman dirigidas por Christopher Nolan. También ha dado vida a Thaddeus Bradley en las tres entregas de ‘Now You See Me‘, incluida ‘Now You See Me: Now You Don’t‘.

Su extensa trayectoria incluye igualmente producciones como ‘Bruce Almighty‘, ‘The Bucket List‘, ‘RED‘ y ‘Lucy‘, además de numerosos trabajos como narrador gracias a una voz que se ha convertido en uno de sus rasgos profesionales más reconocibles.

Morgan Freeman no está pensando en retirarse

A pesar de acercarse a los 90 años, Freeman aseguró que su intención es continuar trabajando mientras pueda hacerlo. Durante la misma entrevista comparó su actitud con la filosofía de Clint Eastwood.

‘The Shawshank Redemption’ (Sueños de Libertad) (imagen: Photofest)

“En eso soy como Clint Eastwood: No dejes entrar al viejo,” afirmó.

Después añadió: “Así que sigo trabajando. Si logras levantarte de la cama y no te caes al hacerlo, simplemente agradeces las bendiciones y sigues adelante. Por eso, trabajaré mientras pueda; mientras alguien me pregunte: ‘¿Quieres hacer este papel?’”

Freeman ya había expresado una postura similar en una entrevista con The Guardian, donde admitió que la idea de retirarse aparece ocasionalmente, pero desaparece cuando llega una nueva oferta.

“A veces la idea de la jubilación rondaba por mi mente, pero en cuanto mi agente me decía que había un trabajo, que alguien me quería o que habían hecho una oferta, todo volvía al mismo punto de ayer: ¿cuánto van a pagar?, ¿dónde vamos a estar?”

Con información de Variety.

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