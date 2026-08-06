‘Amos del Universo’, ‘Mortal Kombat II’ y otras películas que no dominaron la taquilla pero triunfaron en streaming

El fracaso comercial de una película ya no necesariamente representa el final de su recorrido. En los últimos años, varias producciones que no consiguieron recuperar sus elevados presupuestos durante su exhibición cinematográfica encontraron millones de espectadores cuando llegaron a plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

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Los casos siguientes corresponden a películas que primero tuvieron un estreno convencional en salas y posteriormente destacaron en streaming. Por esa razón, quedaron fuera los lanzamientos simultáneos de 2020 y 2021, cuyos resultados cinematográficos estuvieron condicionados por la pandemia y por su disponibilidad inmediata en los hogares. Las producciones seleccionadas registraron pérdidas, recaudaciones insuficientes o resultados muy inferiores a las expectativas, pero después encabezaron rankings digitales o acumularon cifras elevadas de reproducción.

Personas en una sala de cine (Zoran Zeremski | Istock | Getty Images)

‘The Snowman’

‘The Snowman’ llegó a los cines en 2017 con Michael Fassbender como protagonista y un presupuesto estimado de US$35 millones. La adaptación de la novela de Jo Nesbø recaudó alrededor de US$43 millones en todo el mundo, una cantidad insuficiente al considerar los gastos de promoción y la parte de los ingresos que corresponde a los exhibidores.

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Su desempeño fue especialmente débil en Estados Unidos, donde apenas obtuvo cerca de US$6.7 millones. La película tampoco recibió respaldo de la crítica y durante varios años pareció destinada al olvido.

La situación cambió en abril de 2023, cuando alcanzó el primer lugar de Netflix. Durante una semana acumuló aproximadamente 7.17 millones de horas vistas dentro del ranking mundial de películas en inglés. En Estados Unidos también habría registrado cerca de 415 millones de minutos reproducidos, convirtiéndose en un éxito tardío casi seis años después de su estreno original.

‘El Muñeco de Nieve’ (The Snowman) (imagen: IMDb)

‘Lightyear’

Pixar intentó ampliar el universo de ‘Toy Story’ con ‘Lightyear’, una película presentada como la aventura cinematográfica que inspiró la creación del juguete de Buzz. La producción se estrenó en 2022 con un presupuesto cercano a US$200 millones y terminó recaudando US$226.4 millones mundialmente.

Superar el costo de producción en la taquilla no fue suficiente. Después de sumar promoción, distribución y otros gastos, las pérdidas para Disney fueron estimadas en alrededor de US$106 millones. La confusión alrededor de su relación con ‘Toy Story’ y una competencia fuerte durante el verano contribuyeron a su desempeño.

Cuando llegó a Disney+, la respuesta fue considerablemente mayor. Durante su primera semana completa acumuló cerca de 1,300 millones de minutos vistos en Estados Unidos y apareció como uno de los contenidos más reproducidos entre todas las plataformas medidas por Nielsen.

Póster de ‘Lightyear’ (imagen: IMDb)

‘Strange World’

Disney sufrió otro tropiezo en 2022 con ‘Strange World’. La película animada contó con un presupuesto estimado de hasta US$180 millones, pero su recaudación mundial se detuvo en aproximadamente US$73.6 millones.

La diferencia entre inversión e ingresos convirtió a la producción en uno de los mayores fracasos cinematográficos del estudio durante ese periodo. Algunas estimaciones situaron sus pérdidas cerca de los US$147 millones. Su promoción limitada y la escasa atención del público familiar impidieron que desarrollara una trayectoria prolongada en cartelera.

Un mes después de su estreno llegó a Disney+, donde alcanzó el primer lugar en distintos mercados. Durante una de sus semanas más exitosas registró alrededor de 753 millones de minutos vistos en Estados Unidos y permaneció entre las películas principales del servicio durante varias semanas.

‘Strange World’ (imagen: Disney)

‘Krakens Y Sirenas: Conoce A Los Gillman’

DreamWorks estrenó en 2023 ‘Ruby Gillman, Teenage Kraken’, conocida en español como ‘Krakens Y Sirenas: Conoce A Los Gillman’, con un presupuesto aproximado de US$70 millones. La producción animada recaudó menos de US$46 millones mundialmente, por lo que no consiguió cubrir siquiera su inversión inicial mediante la venta de boletos.

La película tuvo poca presencia en salas y quedó opacada por otros estrenos animados. Sin embargo, su incorporación al catálogo de Netflix cambió rápidamente su alcance.

Durante su primera semana dentro del Top 10 global de la plataforma consiguió alrededor de 6.5 millones de visualizaciones. En la semana siguiente agregó otros 3.9 millones, alcanzando un total de aproximadamente 10.4 millones de vistas durante sus dos semanas en el ranking. Su paso por Netflix permitió que una producción prácticamente ignorada en cartelera llegara a millones de hogares.

Póster de ‘Krakens Y Sirenas: Conoce A Los Gillman’ (imagen: IMDb)

‘Ballerina’

‘From the World of John Wick: Ballerina’ se estrenó en 2025 como el primer derivado cinematográfico de la franquicia encabezada por Keanu Reeves. La película protagonizada por Ana de Armas tuvo un presupuesto cercano a US$90 millones y recaudó alrededor de US$140 millones en todo el mundo.

La cantidad quedó muy lejos de los casi US$450 millones obtenidos por ‘John Wick: Chapter 4’. Además, al considerar la campaña promocional, la distribución y el porcentaje correspondiente a las salas, sus ingresos fueron considerados insuficientes para convertirla en un proyecto rentable.

Su llegada al streaming ofreció un panorama diferente. En abril de 2026 alcanzó el primer lugar entre las películas más populares de HBO Max y Prime Video en Estados Unidos. Aunque no se publicaron horas vistas o reproducciones acumuladas, su liderazgo en ambos servicios mostró que existía interés por la historia de Eve fuera de las salas.

Ana de Armas en ‘Ballerina’ (imagen: Lionsgate)

‘Tron: Ares’

‘Tron: Ares’ intentó recuperar en 2025 una franquicia iniciada en 1982. La película tuvo un presupuesto estimado de US$180 millones y recaudó aproximadamente US$142 millones mundialmente.

Debido a la elevada inversión y a los gastos adicionales, las pérdidas de Disney fueron calculadas en cerca de US$130 millones. Su desempeño quedó por debajo del obtenido por ‘Tron: Legacy’ y puso nuevamente en duda el futuro cinematográfico de la saga.

La producción llegó a Disney+ el 7 de enero de 2026 y rápidamente alcanzó el primer lugar en 56 países. Durante sus primeros cinco días acumuló aproximadamente 258 millones de minutos vistos en Estados Unidos. También permaneció entre los títulos más populares durante varias semanas, por lo que su rendimiento digital superó el impulso inicial de su lanzamiento.

Jared Leto en ‘Tron: Ares’ (imagen: Disney)

‘Mortal Kombat II’

‘Mortal Kombat II’ se estrenó exclusivamente en salas en mayo de 2026. La secuela tuvo un presupuesto estimado de US$80 millones y terminó con aproximadamente US$129.5 millones en la taquilla mundial.

La cifra evitó que fuera considerada un desastre del tamaño de otras superproducciones, pero siguió siendo insuficiente al agregar los costos de publicidad, distribución y exhibición. Su resultado fue descrito como una decepción comercial moderada para una franquicia con décadas de reconocimiento entre los jugadores.

La respuesta mejoró después de su llegada a HBO Max el 24 de julio. Un día después encabezó el ranking de películas de la plataforma en Estados Unidos y numerosos mercados internacionales. Casi dos semanas más tarde continuaba entre las primeras posiciones mundiales, demostrando una permanencia mayor que la de un estreno impulsado únicamente por la curiosidad.

Karl Urban y Jessica McNamee en ‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

‘Amos del Universo’

La nueva adaptación de ‘Amos del Universo’, dirigida por Travis Knight, llegó a los cines en junio de 2026. Su presupuesto fue estimado en aproximadamente US$170 millones, mientras que su recaudación mundial terminó cerca de US$113.8 millones.

La película quedó por debajo de su costo de producción antes de incluir la promoción y la distribución. La distancia entre ambos números la colocó entre los fracasos más importantes del verano de 2026 y representó otro intento fallido por convertir la marca de Mattel en una franquicia cinematográfica rentable.

Su incorporación a Prime Video el 22 de julio modificó el panorama. En pocos días alcanzó el primer lugar en países como Estados Unidos, México, Reino Unido, Canadá, Brasil, Alemania y Australia. También permaneció dentro del Top 10 durante los primeros días de agosto. Amazon no reveló una cantidad oficial de visualizaciones, pero su liderazgo sostenido en numerosos territorios confirmó que encontró en streaming al público que no acudió a las salas.

El rendimiento digital de estas películas no elimina automáticamente las pérdidas de sus estrenos cinematográficos. Sin embargo, puede extender su vida comercial, incrementar el valor de los catálogos y mantener activas franquicias que parecían condenadas después de sus resultados en taquilla.

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