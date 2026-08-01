¿De qué trata ‘Muertos de amor’, la exitosa serie coreana que está triunfando en Netflix?

El romance sobrenatural vuelve a ocupar un lugar importante dentro del catálogo coreano de Netflix con ‘Muertos de amor’, título en español de ‘Spooky in Love’, una comedia romántica con elementos de horror, misterio e investigación criminal. La serie se estrenó el 18 de julio de 2026 por tvN, se emite los sábados y domingos a las 21:10 en Corea del Sur, y también está disponible en Netflix para el público internacional.

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Protagonizada por Park Eun-bin, Yang Se-jong y Ong Seong-wu, la producción adapta la película coreana ‘Spellbound’, estrenada en 2011 y protagonizada por Son Ye-jin y Lee Min-ki. En la televisión surcoreana, según Nielsen Korea pasó de 3.049% de audiencia nacional en su primer episodio a 5.810% en el cuarto. En Netflix también ha ganado presencia internacional: de acuerdo con FlixPatrol, ‘Muertos de amor’ aparece este 1 de agosto de 2026 en el puesto 8 del top global de series de la plataforma, mientras que en México figura en el lugar 10.

Park Eun-bin en ‘Muertos de amor’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Muertos de amor’?

La historia sigue a Cheon Yeo-ri, interpretada por Park Eun-bin, una heredera chaebol y directora ejecutiva del Reina Hotel. Aunque su vida parece marcada por el lujo y el poder empresarial, Yeo-ri esconde un secreto que la ha condenado al aislamiento: puede ver fantasmas. Esa capacidad apareció después de un accidente en yate y la ha perseguido durante años, especialmente porque los espíritus de personas que murieron de forma injusta la visitan constantemente.

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La serie agrega un giro importante a esa premisa: cualquier persona que toque la mano de Yeo-ri también puede ver fantasmas de forma temporal. Por eso, la protagonista usa guantes y evita el contacto físico. Su apariencia elegante y distante esconde una vida solitaria, marcada por el miedo a dañar a otros y por la presión de mantenerse dentro de la estructura de sucesión familiar.

Su vida cambia cuando se cruza con Ma Kang-wook, interpretado por Yang Se-jong, un fiscal del Distrito de Seúl que investiga casos de asesinato sin resolver. Kang-wook es competente, terco y tiene un fuerte sentido de justicia, pero carga con una debilidad inesperada para alguien que terminará rodeado de fenómenos paranormales: le aterrorizan los fantasmas. Ese contraste convierte su relación con Yeo-ri en el centro cómico y romántico de la serie.

Al unir fuerzas, ambos comienzan a investigar casos en los que lo criminal y lo sobrenatural se mezclan. Los fantasmas no aparecen solo como recurso de terror, sino como parte de una estructura de misterio: hay víctimas que buscan justicia, secretos familiares y conflictos empresariales que complican la relación entre los protagonistas.

Un remake de ‘Spellbound’ con más misterio y romance

‘Muertos de amor’ es una reinterpretación televisiva de ‘Spellbound’, película de 2011 escrita y dirigida por Hwang In-ho. La cinta original fue un éxito en Corea del Sur: según Korea JoongAng Daily, superó los 3 millones de espectadores en taquilla y llegó a ser la séptima película romántica coreana más vista.

Ong Seong-wu en ‘Muertos de amor’ (imagen: IMDb)

Sin embargo, la serie no se limita a repetir la película. De acuerdo con The Korea Times, la adaptación conserva principalmente la habilidad de la protagonista para ver fantasmas, pero transforma varios elementos centrales. Yeo-ri ya no es solo una mujer extraña con un don paranormal, sino una heredera hotelera con responsabilidades empresariales. El protagonista masculino tampoco es un mago, como en la película, sino un fiscal que investiga crímenes.

Ese cambio permite que el drama tenga más espacio para los casos criminales, las tensiones familiares y la rivalidad corporativa. También introduce una dinámica más amplia que combina comedia romántica, horror ligero, fantasía, acción e investigación. Park Eun-bin explicó en conferencia de prensa por qué le interesó el proyecto: “Siempre me han encantado las historias que mezclan géneros”. La frase resume bien el atractivo de la serie: no se queda en un solo género, sino que juega con varios tonos al mismo tiempo.

Park Eun-bin, Yang Se-jong y Ong Seong-wu encabezan el reparto

Uno de los principales atractivos de ‘Muertos de amor’ es su elenco. Park Eun-bin interpreta a Cheon Yeo-ri después de haber ganado reconocimiento internacional con producciones como ‘Woo, una abogada extraordinaria‘, ‘Castaway Diva’ y ‘The King’s Affection’, títulos que también la acercaron al público global de Netflix. En esta serie, su personaje combina fragilidad emocional, autoridad empresarial y una vida marcada por lo sobrenatural.

Póster de Park Eun-bin en ‘Muertos de amor’ (imagen: Netflix)

Yang Se-jong interpreta a Ma Kang-wook, el fiscal que se involucra con Yeo-ri mientras investiga un caso. El actor reconoció con humor que su personaje comparte algo con él: el miedo a los fantasmas. En conferencia de prensa dijo: “En realidad, estoy absolutamente aterrorizado de los fantasmas”.

El tercer nombre fuerte es Ong Seong-wu, exintegrante del grupo Wanna One, quien interpreta a Kang Min-hwan, heredero del CL Hotel & Resort Group. Min-hwan no existía en la película original y fue creado para esta versión televisiva. Su papel es clave porque introduce una tensión nueva: aparece como una figura educada y razonable, pero en realidad es ambicioso, inseguro y capaz de manipular o hacer daño para conseguir reconocimiento.

Fantasmas, amor y una nueva tensión empresarial

La presencia de Kang Min-hwan modifica el centro dramático de la historia. La película original giraba con mayor claridad alrededor de la relación entre una mujer que veía fantasmas y un hombre dispuesto a acercarse a ella pese al peligro. La serie conserva ese corazón romántico, pero suma conflictos de poder dentro del mundo hotelero, rivalidades familiares y un antagonista que amenaza con alterar la relación entre Yeo-ri y Kang-wook.

El director Lee Min-soo ha insistido en que el centro emocional sigue siendo el amor. En una conferencia, explicó que lo que más le conmovió de la película fue la historia de un hombre que se enamora de una mujer que ve fantasmas. También resumió el espíritu del relato con una idea clara: “Me quedaré a tu lado pase lo que pase.” Esa frase ayuda a entender por qué el romance funciona dentro de una historia llena de apariciones, muertes injustas y casos sin resolver.

Ong Seong Wu, Park Eun-bin y Yang Se Jong, protagonistas de ‘Muertos de amor’ (imagen: tvN)

El nivel de miedo, además, no parece pensado para alejar a quienes buscan una comedia romántica. El propio Lee Min-soo dijo que, en una escala del uno al diez, pondría el factor de terror alrededor de cinco. La intención es que los fantasmas anuncien encuentros, tensión y movimiento emocional, no solo sustos.

¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrena cada capítulo?

‘Muertos de amor’ tiene una temporada de 12 episodios. Su estreno fue el 18 de julio de 2026 y la emisión está programada para concluir el 23 de agosto. Los nuevos capítulos llegan cada sábado y domingo, lo que le da a la serie un recorrido semanal durante el verano.

Los primeros cuatro episodios ya mostraron crecimiento en audiencia televisiva en Corea del Sur. Según Nielsen Korea, el episodio 1 registró 3.049% a nivel nacional; el episodio 2 subió a 5.320%; el episodio 3 marcó 4.350%; y el episodio 4 llegó a 5.810%, el mejor dato entre los capítulos reportados hasta ahora. En espectadores, el cuarto episodio alcanzó 1.532 millones.

El rendimiento de ‘Muertos de amor’ en Netflix confirma su lugar como uno de los K-dramas recientes a seguir dentro del catálogo. Según los datos de FlixPatrol, la serie ha entrado al Top 10 en países de América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente, con presencia en mercados como México, Brasil, Chile, Colombia, India, Indonesia, Corea del Sur, Singapur, Filipinas, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Su mejor posición semanal fue el número 1 en Corea del Sur, y este 1 de agosto aparece en el octavo lugar global de series en Netflix.

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