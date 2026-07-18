¿De qué trata ‘El palacio del este’, la fantasía oscura surcoreana que ya figura entre lo más visto de Netflix?

La serie sigue un cazador de espíritus y a una dama de la corte que puede escuchar fantasmas

El catálogo surcoreano de Netflix suma otra producción exitosa con ‘El palacio del este’, título en español de ‘Donggung’ o ‘The East Palace‘, una serie de fantasía oscura y drama histórico que llegó a la plataforma el 17 de julio de 2026. Protagonizada por Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo y Cho Seung-woo, la producción combina intriga palaciega, horror sobrenatural, folclore coreano y una historia de maldiciones dentro de una corte marcada por secretos. Una combinación ganadora.

También te puede interesar: ‘No tengo miedo’: ¿De qué trata la serie mexicana ambientada en el Mundial de 1986 que triunfa en Netflix?

La serie cuenta con 8 episodios y se desarrolla en una era histórica ficticia, donde la familia real enfrenta una cadena de muertes misteriosas. El rey, preocupado por el futuro de su linaje, convoca a dos personas con habilidades especiales: un hombre capaz de cruzar al mundo de los espíritus y una dama de la corte que puede escuchar a los muertos. Su llegada al palacio abre una investigación en la que los fantasmas parecen ser solo una parte del peligro.

Nam Joo-hyuk en ‘El palacio del este’ (imagen: Netflix)

Además de su estreno reciente, ‘El palacio del este’ ya aparece dentro del top global de Netflix. De acuerdo con FlixPatrol al momento de la publicación de este artículo, la serie ocupaba el puesto 8 entre los programas de televisión más vistos de Netflix a nivel mundial, y en México también aparece en el puesto 8 del Top 10.

También lee: ¿De qué trata ‘Agente Kim reactivado’, la nueva serie surcoreana de Netflix basada en un exitoso webtoon?

¿De qué trata ‘El palacio del este’?

‘El palacio del este’ sigue una crisis dentro de una corte real ficticia inspirada en el imaginario histórico coreano. La tranquilidad del reino se rompe cuando varios príncipes mueren en circunstancias inexplicables, lo que alimenta los rumores sobre una antigua maldición vinculada al palacio. La amenaza se vuelve más urgente cuando el último heredero del rey cae enfermo de forma repentina.

Ante esa situación, el monarca decide recurrir a Gu-cheon, interpretado por Nam Joo-hyuk, un cazador de espíritus que posee la capacidad de cruzar la frontera entre el mundo humano y el reino de los muertos. Su habilidad lo convierte en una pieza clave para enfrentar a las entidades que acechan el palacio, pero su presencia también despierta desconfianza dentro de la corte.

A su lado aparece Saeng-gang, interpretada por Roh Yoon-seo, una dama de la corte con la capacidad de escuchar y comunicarse con los espíritus. Ella no solo acompaña a Gu-cheon en la investigación, también observa sus movimientos por órdenes del rey. La dinámica entre ambos personajes funciona como uno de los motores de la serie: él puede ver y enfrentar a los fantasmas; ella puede oírlos y detectar los ecos del pasado que permanecen dentro de los muros reales, casi como unos Warren guerreros.

Fantasía oscura, horror de época y folclore coreano

La serie mezcla elementos de drama histórico con horror sobrenatural. ‘El palacio del este’ transforma el palacio en un territorio dominado por presencias invisibles, secretos de poder y heridas no resueltas. Los rumores sobre espíritus, maldiciones y muertes dentro de la familia real sirven como punto de partida para explorar una corte donde el miedo también es una herramienta política.

La historia incorpora criaturas y conceptos inspirados en el folclore coreano, espíritus ligados al remordimiento, la venganza y la energía de los vivos, aunque adapta esos elementos a las necesidades del relato. Esa base sobrenatural permite que la serie se mueva entre dos planos: el mundo humano, dominado por la etiqueta palaciega, y el reino espiritual, donde Gu-cheon enfrenta amenazas que no pueden resolverse con reglas de la corte.

La dirección está a cargo de Choi Jung-kyu, responsable de ‘The Devil Judge’. El guion fue escrito por Kwon So-ra y Seo Jae-won, dupla conocida por ‘The Guest’ y ‘Bulgasal: Immortal Souls’, dos producciones relacionadas con el suspenso, el horror y lo sobrenatural. Ese antecedente ayuda a entender el tono de ‘El palacio del este’, que apuesta por un misterio oscuro más que por un drama histórico tradicional.

Roh Yoon-seo en ‘El palacio del este’ (imagen: Netflix)

El regreso de Nam Joo-hyuk a la pantalla

Uno de los atractivos principales de la serie es el regreso de Nam Joo-hyuk en su primer papel después de completar su servicio militar. El actor, conocido por trabajos como ‘Veinticinco, veintiuno’, ‘Start-Up’ y ‘Weightlifting Fairy Kim Bok-joo’, interpreta aquí a un personaje mucho más sombrío: un hombre agotado, marcado por su contacto con lo sobrenatural y obligado a moverse entre dos mundos.

Durante la presentación de la serie, Nam habló sobre la responsabilidad que sintió al incorporarse al proyecto (vía Infobae): “Me acerqué al proyecto decidido a no decepcionar a la producción. Sentí un gran peso de responsabilidad”.

A su lado, Roh Yoon-seo interpreta a Saeng-gang, una mujer que carga con una sensibilidad especial hacia los muertos y con una relación compleja con el palacio. La actriz, conocida por ‘Our Blues’, ‘Crash Course in Romance’ y ‘20th Century Girl’, entra por primera vez al terreno de la fantasía oscura con este proyecto. Sobre su preparación, declaró: “Pensé mucho en qué tipo de persona son el rey y Gu Cheon, qué representa Saeng Gang para cada uno de ellos y qué emociones lleva consigo”.

El reparto principal se completa con Cho Seung-woo, actor de ‘Stranger’, quien interpreta al rey. Su personaje gobierna una corte atravesada por pérdidas, sospechas y amenazas sobrenaturales. En la presentación, el actor comparó la tensión del palacio con una superficie engañosamente tranquila: “En la superficie, parece tranquilo, pero debajo hay una enorme tensión y muchas historias, casi como el ojo de una tormenta”.

Nam Joo-hyuk en ‘El palacio del este’ (imagen: Netflix)

Una producción visualmente ambiciosa

Uno de los puntos más comentados de ‘El palacio del este’ es su apartado visual. Una reseña de South China Morning Post destacó sus sets opulentos, vestuario elaborado, efectos visuales y diseño de criaturas, aunque también señaló que la serie no siempre logra sentirse original. El medio consideró que su mitología puede resultar enredada y sus referencias visuales demasiado familiares.

Aun así, la producción se presenta como una de las apuestas coreanas más vistosas de Netflix para julio de 2026. La serie diferencia el mundo humano y el mundo espiritual mediante cambios de atmósfera, color y diseño de producción. El universo humano se trabaja con tonos más serenos, mientras que el reino espiritual utiliza colores rojizos y una sensación más inquietante.

La comparación con otras producciones de género es inevitable. South China Morning Post señaló ecos de ‘Kingdom’, ‘Stranger Things’ y ‘Dune’ en su construcción visual. Sin embargo, ‘El palacio del este’ encuentra su identidad en la mezcla entre drama palaciego coreano, terror ocultista y una historia intrincada con subtramas políticas y familiares.

Cho Seung-Woo, Roh Yoon-Seo y Nam Joo-Hyuk, protagonistas de ‘El palacio del este’ (imagen: Netflix)

Otro K-drama dentro del top global de Netflix

El estreno de ‘El palacio del este’ llega en un momento especialmente fuerte para las producciones surcoreanas dentro de Netflix. De acuerdo con FlixPatrol, el 18 de julio de 2026 la serie aparece junto a otros títulos coreanos recientes como ‘Agent Kim Reactivated’, ‘Teach You a Lesson’ y ‘The Apartment Job’.

Esto confirma que los K-dramas ya no dependen de un solo tipo de historia para conectar con audiencias globales. Netflix ha encontrado en Corea del Sur una fuente constante de thrillers, romances, dramas escolares, historias de venganza y fantasía oscura. ‘El palacio del este’ se suma a esa expansión con una propuesta de época, horror y misterio sobrenatural.

No te vayas sin leer: Acciones de Netflix caen más de 10% y la empresa podría perder US$35 mil millones en valor de mercado