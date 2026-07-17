Acciones de Netflix caen más de 10% y la empresa podría perder US$35 mil millones en valor de mercado

La competencia en streaming y la adopción de su plan con publicidad, aumentó la presión de los inversionistas

Las acciones de Netflix cayeron más de 10% este viernes después de que la compañía anticipara otro trimestre de crecimiento más lento en ingresos y redujera la frecuencia con la que reportará datos de visualización. El desplome colocó al título cerca de su nivel más bajo en casi dos años y, si las pérdidas se mantenían, podía borrar alrededor de US$35 mil millones del valor de mercado de la empresa, estimado en unos US$313 mil millones. El ajuste ocurre en un momento de mayores dudas sobre la siguiente etapa de crecimiento de la plataforma.

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¿Por qué cayeron las acciones de Netflix?

El golpe bursátil llegó después de que Netflix presentara una previsión de ingresos y ganancias trimestrales por debajo de las expectativas de Wall Street. Al menos 18 analistas recortaron sus precios objetivo para la acción tras el pronóstico de la compañía, aunque el objetivo medio todavía se mantenía alrededor de 40% por encima del precio de cierre del jueves.

Ted Sarandos (Getty images)

La caída también se suma a una tendencia negativa más amplia. El reporte señala que las acciones de Netflix han perdido 44% desde que alcanzaron un máximo histórico en junio de 2025, incluyendo una baja de más de 20% solo en lo que va del año. Para una empresa que durante años fue vista como el gran referente del streaming, esa pérdida de impulso abre preguntas sobre cuánto espacio le queda para seguir creciendo al mismo ritmo.

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Reuters apunta a otro factor: Netflix cotiza a casi 20 veces sus ganancias esperadas para los próximos 12 meses, por encima de compañías como Walt Disney, con 13.5 veces, y Comcast, con 6.6 veces. Esa prima refleja la confianza que durante años generó el liderazgo de la plataforma, pero también implica más presión cuando los resultados dejan de superar expectativas.

Menos datos de audiencia aumentan la desconfianza

Una de las decisiones que más inquietó al mercado fue el recorte en la frecuencia de sus reportes de horas vistas. Netflix pasará de publicar esos datos dos veces al año a hacerlo una sola vez anual a partir de 2027. La medida llega después de que la empresa ya había dejado de reportar sus conteos de suscriptores, lo que reduce la visibilidad para los inversionistas en un momento delicado.

“Siempre que elimines un dato de los inversores cuando los resultados no sean tan buenos como lo han sido, serás castigado por el mercado” dijo Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica en Quilter Cheviot.

El comentario resume una preocupación central: Netflix está retirando información justo cuando más se discute el nivel de engagement de sus usuarios. Mike Proulx, director de investigación de Forrester, también cuestionó el momento de la decisión: “Retirar los informes de interacción justo cuando esta se encuentra en el punto de mira transmite claramente la sensación de que «aquí no hay nada que ver»,” señaló.

Letrero de Netflix en la tienda de Netflix en Vine, Hollywood (Fotografía: Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

El contenido y la competencia presionan la próxima etapa de Netflix

El reporte también menciona que Netflix viene de una fuerte alineación de contenidos en 2025, con títulos como la temporada final de ‘Stranger Things’ y el drama surcoreano ‘Squid Game’, pero algunos analistas consideran que la oferta de este año luce más débil y podría pesar sobre el crecimiento.

A esto se suma la competencia de medios tradicionales y de plataformas como YouTube, además de la lenta adopción del plan con publicidad, que Netflix había presentado como uno de sus motores de expansión. Reuters también señala que el fallido intento de la compañía por adquirir Warner Bros. a inicios de año elevó las dudas sobre su siguiente fase.

El reto para Netflix ya no parece limitado a producir éxitos. La presión de los inversionistas apunta a una pregunta más amplia: cómo sostener crecimiento, audiencia y confianza en una etapa donde el streaming es más competitivo y donde el mercado exige resultados cada vez más claros.

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