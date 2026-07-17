Netflix revela que cerca de 300 de sus títulos ya usaron IA generativa en 2026

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, aseguró que la IA no busca reemplazar a escritores, actores o técnicos

Netflix confirmó que alrededor de 300 producciones de su catálogo utilizaron inteligencia artificial generativa en alguna etapa de su realización durante 2026. La cifra apareció en el reporte financiero del segundo trimestre de la compañía, donde la plataforma explicó que estas herramientas ya intervienen en procesos que van desde la concepción de una idea y la previsualización hasta la posproducción y el lanzamiento. El dato muestra que la IA dejó de ocupar un lugar experimental dentro de Netflix y ahora forma parte de una cantidad importante de películas, series y documentales.

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¿Cómo está usando Netflix la IA generativa en sus producciones?

De acuerdo con la información compartida por la empresa, la tecnología fue aplicada en distintos niveles del proceso audiovisual. Netflix mencionó como ejemplos la serie deportiva india ‘Glory’, la miniserie brasileña de futbol ‘Brasil 70: A Saga do Tri’ y la docuserie sobre la Revolución estadounidense ‘The American Experiment’.

‘Brasil 70: A Saga do Tri’ (imagen: IMDb)

En estos proyectos, la inteligencia artificial ayudó a crear secuencias complejas, aumentar digitalmente el número de personas en escenas multitudinarias y ampliar batallas que habrían sido más difíciles o costosas mediante métodos tradicionales.

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La compañía explicó el motivo de esta adopción: “Cada vez aprovechamos más estas herramientas para ofrecer resultados de mayor calidad, con mayor rapidez y a un coste menor que con los métodos tradicionales”. También aseguró que algunas producciones habrían tenido que eliminar planos o secuencias importantes de no contar con estas herramientas.

Netflix reportó ingresos trimestrales por 12 mil 560 millones de dólares, 13.4% más que en el mismo periodo del año anterior, además de una utilidad neta de 3 mil 400 millones. La revelación sobre sus producciones con IA apareció dentro de ese informe dirigido a accionistas.

Ted Sarandos defiende el uso de IA como herramienta creativa

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, sostuvo durante la llamada de resultados que la inteligencia artificial puede dar a los creadores mejores recursos para concretar sus ideas.

Como ejemplo, habló de ‘The American Experiment’, que incluye 17 minutos de material mejorado con IA. Según Sarandos, esas secuencias ampliaron el alcance de la serie de una manera que antes no habría sido viable y fueron realizadas al doble de velocidad y por la mitad del costo frente a otras opciones.

Netflix también adquirió en marzo InterPositive, empresa fundada por Ben Affleck y enfocada en desarrollar herramientas de IA para cineastas. Sarandos aclaró que la integración todavía se encuentra en una etapa temprana, pero señaló que ya comienza a tener impacto junto con otros sistemas internos de la plataforma.

El ejecutivo insistió en que la reducción de tiempo y costos no basta por sí sola. “No creo que ser más rápido y barato importe si no es mejor”, declaró previamente a Politico. Para Netflix, la tecnología solo tendría sentido si también mejora la calidad de las producciones.

Netflix asegura que no busca reemplazar a los artistas

La expansión de la IA generativa dentro de la plataforma llega en medio de las preocupaciones de actores, guionistas, animadores y técnicos sobre la posible eliminación de empleos. Sarandos rechazó que la empresa quiera sustituir a los profesionales que participan en una producción.

‘Hell Grind’, una película hecha completamente con IA (Higgsfield AI)

“Creemos que se necesitan grandes artistas para crear algo grandioso, y la IA no está cambiando eso”, afirmó. Después agregó: “Las películas son realizadas por personas que hacen películas. La IA les proporciona mejores herramientas para hacerlas aún mejores”.

En declaraciones anteriores, el ejecutivo también había comparado la inteligencia artificial con otras herramientas que cambiaron la producción cinematográfica a lo largo del tiempo. Según su explicación, incluso con sistemas como InterPositive siguen siendo necesarios escritores, actores, técnicos de iluminación y el resto del equipo que participa en una película.

La cifra de casi 300 títulos, sin embargo, deja claro que la adopción ya ocurre a gran escala. Netflix presenta la IA como un apoyo para producir escenas antes inviables, acelerar procesos y contener presupuestos. La discusión pendiente es hasta dónde podrá extenderse ese uso sin modificar la cantidad y las condiciones de los empleos creativos que la compañía asegura querer conservar.

Con información de Variety.

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