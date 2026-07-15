‘Naufragio: Pesadilla en el Mar’: La verdadera historia que inspiró el documental de Netflix

Un viaje de placer por el Mediterráneo se convirtió en una pesadilla marcada por decisiones inexplicables, mensajes engañosos y una evacuación que comenzó cuando el crucero ya se inclinaba peligrosamente. Esa es la historia que recupera ‘Naufragio: Pesadilla en el Mar’, documental dirigido por Chiara Messineo que reconstruye el desastre del Costa Concordia a través de testimonios de sobrevivientes, videos grabados durante la emergencia y audios recuperados de la caja negra.

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Estrenada en Netflix el 10 de julio, la producción rápidamente llegó a los primeros lugares de la plataforma. Durante sus primeros dos días acumuló 9 millones de visualizaciones, únicamente por debajo de ‘Enola Holmes 3’ entre las películas más vistas del servicio. Su éxito también despertó nuevas preguntas sobre el accidente ocurrido en 2012, la responsabilidad del capitán Francesco Schettino y los numerosos detalles que quedaron fuera del documental.

‘Naufragio: Pesadilla en el mar’ (Imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Naufragio: Pesadilla en el Mar’?

El documental reconstruye lo ocurrido la noche del 13 de enero de 2012, cuando más de 4 mil pasajeros y tripulantes viajaban a bordo del Costa Concordia. El lujoso crucero había partido de Civitavecchia, Italia, pero durante las primeras horas del recorrido se desvió de la ruta prevista para acercarse a la isla de Giglio, frente a la costa de Toscana.

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La maniobra era conocida como un “saludo costero”: el barco debía pasar cerca de la isla y hacer sonar su bocina para saludar a las personas en tierra. De acuerdo con los testimonios recuperados por la película, el acercamiento estaba relacionado con un integrante de la tripulación cuya familia vivía en Giglio.

Manrico Giampedroni, gerente del hotel del Costa Concordia, recuerda en el documental que la decisión le pareció extraña porque era de noche y prácticamente no había nada que observar. Mientras el crucero se aproximaba a la isla, comenzó a notar que la distancia con la costa era demasiado corta.

El barco terminó chocando contra una formación rocosa submarina. El impacto abrió una grieta de aproximadamente 174 pies en el costado de la embarcación, provocando la entrada de agua, la pérdida de energía eléctrica y problemas en los sistemas de navegación.

En una de las grabaciones de la caja negra, Schettino puede escucharse diciendo (vía Decider): “Dios, ¿qué he hecho?”. Poco después, cuando el jefe de máquinas le informó que el agua había llegado hasta el taller, el capitán respondió: “Entonces, ¿nos estamos hundiendo? No lo entiendo.”

El apagón que en realidad era un naufragio

Después del impacto, la tripulación tardó en reconocer públicamente la gravedad de la situación. Cuando algunos pasajeros comenzaron a preguntar qué estaba ocurriendo, se les informó que el barco únicamente sufría un apagón. Incluso recibieron instrucciones de regresar a sus habitaciones, pese a que el agua ya inundaba distintas áreas del crucero.

“No dijeron la verdad porque, en mi opinión, el capitán estaba presa del pánico absoluto”, afirma Giampedroni en el documental.

Los propios pasajeros comenzaron a llamar a los servicios de emergencia. Cuando la Guardia Costera italiana se comunicó con el Costa Concordia, los responsables del puente mantuvieron inicialmente la versión del fallo eléctrico, rechazaron ayuda y aseguraron que los pasajeros ya utilizaban chalecos salvavidas, aunque no era cierto.

La emergencia oficial fue declarada aproximadamente 45 minutos después del impacto. La orden de evacuar llegó cerca de una hora después del choque, cuando la inclinación del barco ya impedía utilizar varios botes salvavidas.

Algunos mecanismos dejaron de funcionar, mientras que otros botes quedaron inutilizados debido al ángulo de la embarcación. Numerosos pasajeros tuvieron que saltar al agua o intentar nadar hasta la costa.

El naufragio dejó 32 personas muertas: 27 pasajeros y cinco integrantes de la tripulación. Las víctimas tenían entre 5 y 86 años. Entre ellas se encontraba Dayana Arlotti, una niña de cinco años que murió junto con su padre, y Giuseppe Girolamo, un músico del barco que habría cedido su lugar en un bote salvavidas a otra persona.

‘Naufragio: Pesadilla en el mar’ (imagen: Netflix)

¿Por qué el capitán abandonó el Costa Concordia?

Uno de los aspectos más polémicos del desastre fue la conducta de Francesco Schettino. Mientras cientos de personas permanecían dentro del crucero, el capitán llegó a tierra en un bote salvavidas.

En una conversación grabada, un integrante de la Guardia Costera le exigió regresar al barco: “Vuelve a bordo. ¡Es una orden!” Schettino no volvió.

Posteriormente sostuvo que no había abandonado la embarcación deliberadamente. Durante el juicio aseguró que perdió el equilibrio mientras ayudaba a bajar un bote y terminó dentro de él. “No tenía intención de escapar”, declaró ante el tribunal.

Schettino afirmó que, una vez que el bote llegó al agua, le fue imposible regresar al crucero. Sin embargo, los testimonios y grabaciones mostraron que había minimizado la emergencia, retrasado la evacuación y abandonado el Costa Concordia cuando todavía quedaban pasajeros y trabajadores atrapados.

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El 11 de febrero de 2015 fue declarado culpable de homicidio imprudente, provocar un desastre marítimo y abandonar el barco. Recibió una condena de 16 años de prisión, que comenzó a cumplir definitivamente en 2017 después de agotar sus apelaciones.

Actualmente permanece en la prisión de Rebibbia, en Roma. En enero de 2025 solicitó el régimen de “semilibertad”, que permite a determinados reclusos salir durante parte del día para trabajar o estudiar, pero retiró la petición meses después.

Los detalles que el documental dejó fuera

Aunque ‘Naufragio: Pesadilla en el Mar’ reconstruye las horas más críticas del accidente, varios elementos relacionados con el caso no aparecen o son abordados brevemente.

Francesco Schettino (izq.) habla con sus abogados antes del juicio, el 17 de julio de 2013 en Grosseto, Italia (imagen: Getty)

Durante el juicio se reveló que Schettino había invitado sin boleto a Domnica Cemortan, una bailarina moldava con quien mantenía una relación extramarital. Cemortan cenó con él la noche del accidente y estuvo en el puente de mando, aunque no se presentaron pruebas de que su presencia provocara una distracción vinculada directamente con el choque.

También se discutió que Schettino no llevaba sus lentes de lectura y que estaba navegando visualmente. A esto se sumó una posible barrera lingüística con el timonel indonesio Jacob Rusli Bin, quien habría interpretado incorrectamente una orden de giro momentos antes del impacto.

Cinco empleados más recibieron condenas mediante acuerdos judiciales por cargos relacionados con homicidio, negligencia y naufragio. Costa Cruises, propietaria del barco y subsidiaria de Carnival, pagó una multa corporativa de aproximadamente un millón de euros, pero no enfrentó un juicio penal. La empresa también llegó a acuerdos económicos con miles de pasajeros.

Una operación de rescate que costó alrededor de 2 mil millones de dólares

El Costa Concordia permaneció semihundido frente a Giglio durante años. Antes de moverlo fue necesario extraer cerca de 2 mil 380 toneladas de combustible almacenadas en 23 tanques para evitar un desastre ambiental.

Cientos de trabajadores participaron en la recuperación del barco. En septiembre de 2013, una operación con grúas y plataformas submarinas consiguió devolverlo a una posición vertical. En julio de 2014 fue remolcado hasta Génova para comenzar su desmantelamiento.

Todo el proceso concluyó en 2017 y tuvo un costo estimado cercano a los 2 mil millones de dólares, incluyendo la remoción, el desguace, las reparaciones ambientales y los acuerdos derivados del accidente.

‘Naufragio: Pesadilla en el mar’ (imagen: IMDb)

La tragedia también provocó cambios en la industria. Más de 30 normas y políticas de seguridad fueron implementadas después del naufragio, entre ellas la obligación de realizar simulacros antes de abandonar el puerto, limitar el acceso al puente de mando y evitar desviaciones no autorizadas de las rutas programadas.

¿Netflix tiene una obsesión con los cruceros?

El éxito de ‘Naufragio: Pesadilla en el Mar’ se suma al de otras producciones de Netflix relacionadas con tragedias marítimas. En 2025, la plataforma estrenó ‘Amy Bradley Is Missing’, sobre la desaparición de una joven durante un crucero, y ‘Trainwreck: Poop Cruise’, que recuerda el viaje del Carnival Triumph, donde miles de pasajeros quedaron atrapados durante cinco días sin electricidad ni sistemas sanitarios.

Sin embargo, estos documentales no parecen haber reducido el interés del público por viajar en crucero. Durante 2025, una cifra récord de 37.2 millones de personas realizaron viajes oceánicos y la industria calcula que el número podría alcanzar 42.1 millones para 2029.

El Costa Concordia permanece como una excepción extrema, pero también como prueba de las consecuencias que pueden provocar el error humano, la falta de preparación y la resistencia de una autoridad a reconocer que ha perdido el control. Más que relatar únicamente un naufragio, el documental de Netflix muestra cómo una cadena de decisiones malas y tardías transformó un accidente marítimo en una tragedia.

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