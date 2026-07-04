‘El Polígamo’: ¿De qué trata la serie sudafricana que está siendo un éxito en Netflix?

‘El Polígamo’ llegó a Netflix como una producción sudafricana de 22 episodios y en pocos días pasó de ser una novedad internacional a uno de los títulos más vistos de la plataforma en las semanas posteriores a su estreno. La serie, basada en la novela homónima de la autora zimbabuense Sue Nyathi, combina melodrama familiar y una mirada incómoda sobre las relaciones de poder dentro de una estructura polígama. Netflix la presenta como un drama sudafricano sobre Joyce, una figura popular en redes sociales cuya imagen de matrimonio perfecto se derrumba cuando las infidelidades de su esposo provocan un escándalo emocional.

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Su impacto no se quedó en la conversación local. En su primera semana dentro del Top 10 global de series de habla no inglesa, ‘El Polígamo’ registró 2 millones de vistas y 19.1 millones de horas vistas, de acuerdo con datos retomados por Bizcommunity. Para la semana del 22 al 28 de junio de 2026, el ranking oficial de Netflix la ubicó en el cuarto lugar de esa misma categoría, con 5.3 millones de vistas y 51.6 millones de horas vistas.

‘El Polígamo’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘El Polígamo’?

La serie arranca con la muerte de Jonasi Gomora, un empresario sudafricano interpretado por S’dumo Mtshali. Su funeral reúne a su esposa Joyce, sus hijos adultos y otras mujeres que también ocuparon un lugar importante en su vida. Desde ese punto, la historia reconstruye el camino que llevó a esa ruptura familiar. Jonasi es un magnate de negocios cuya muerte deja expuestas heridas que no estaban a la vista del público.

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Joyce, interpretada por Gugu Gumede, es una influencer que ha construido una imagen de estabilidad matrimonial. Sin embargo, esa versión cuidadosamente administrada se enfrenta a una realidad mucho más áspera: Jonasi no sólo tuvo aventuras, sino que dejó a varias mujeres atrapadas en una red de dependencia emocional y económica.

La serie coloca el peso dramático en Joyce, Matipa, Essie y Lindani, mujeres que enfrentan la poligamia desde posiciones distintas. Algunas llegan a esa estructura por amor, otras por ambición, necesidad o vulnerabilidad. La historia avanza como una telenovela de ritmo rápido, con episodios breves, giros constantes y escenas diseñadas para sostener el consumo maratónico.

Una adaptación de Sue Nyathi con enfoque femenino

‘El Polígamo’ adapta la primera novela de Sue Nyathi, publicada originalmente en 2012. En entrevista con Glamour, la autora explicó que el camino hacia la pantalla empezó mucho antes de que la serie llegara a Netflix, pues hubo interés en adaptarla desde 2013, aunque varios intentos previos no avanzaron. “Es increíblemente emocionante”, dijo Nyathi al hablar de ver su libro convertido finalmente en una producción televisiva.

Nyathi también señaló que nunca imaginó de forma concreta una adaptación televisiva, aunque los lectores sí veían ese potencial en la novela. Según contó, muchas personas le decían que la historia se sentía visual y cinematográfica. La autora atribuye la permanencia del libro a que sus temas siguen vivos: matrimonio, poder, roles de género, identidad y lo que se espera que soporten las mujeres dentro de una relación.

Una de las decisiones más importantes del libro, y que la serie conserva, es contar la historia desde las mujeres. Jonasi está en el centro del conflicto, pero no domina por completo la mirada narrativa. Nyathi fue clara al respecto: “En realidad, nunca fue su historia.”

Reparto, producción y el peso de la “supernovela”

La serie fue producida por Stained Glass TV Productions y creada para Netflix como una supernovela sudafricana. Akin Omotoso figura como showrunner y también dirigió episodios junto con Rolie Nikiwe y Nthabi Tau. En el equipo de escritura aparecen Busisiwe Zwane, Nontuthuzelo Magoxo, Lorato Phefo y Nkosazana Zuma-Mncube, según la información disponible sobre la producción.

Póster de ‘El polígamo’ (imagen: IMDb)

El elenco principal está encabezado por Gugu Gumede como Joyce Gomora y S’dumo Mtshali como Jonasi Gomora. También participan Kwanele Mthethwa, Celeste Ntuli, Luyanda Zwane, Wonder Ndlovu, Sthandiwe Kgoroge, Kenneth Nkosi y Vuyo Biyela. Netflix también destaca en su ficha oficial a Gumede, Mtshali y Mthethwa como protagonistas de esta producción sudafricana basada en un libro.

El formato de 22 episodios es clave para entender su recepción. Mientras muchas series de streaming apuestan por temporadas de ocho o diez capítulos, ‘El Polígamo’ recupera una lógica más cercana a la telenovela tradicional: conflictos acumulativos, personajes que chocan una y otra vez, secretos que se revelan en cadena y una estructura pensada para dejar al espectador avanzando al siguiente episodio. Esa duración también permite desarrollar las tensiones entre matrimonio, dinero, deseo, reputación y familia.

Entre el éxito global y la discusión cultural

El crecimiento de ‘El Polígamo’ ocurre en un momento en el que la poligamia sigue presente en la conversación pública sudafricana. La serie ha llamado la atención por sus giros melodramáticos y por la forma en que presenta el isithembu, práctica polígama reconocida dentro de ciertos contextos culturales. Ahí aparece una de las discusiones más fuertes alrededor de la producción: para algunos espectadores, la serie expone el daño que pueden producir el poder masculino, la manipulación y la dependencia económica; para otros, confunde una institución cultural con conducta sexual compulsiva.

Joyce (Gugu Gumede) y Matipa (Kwanele Mthethwa) en ‘El Polígamo’ (imagen: Netflix)

La recepción crítica refleja esa división. The Citizen destacó las actuaciones, la producción y el modo en que la serie enfoca las consecuencias de Jonasi en quienes lo rodean. En cambio, Daily Maverick publicó una crítica mucho más dura: el texto de Bhekisisa Mncube acusa a la serie de confundir poligamia con desviación sexual y de usar la cultura como vehículo para el escándalo. “Confunde una institución familiar con la libido”, escribió el autor en una de sus líneas más tajantes.

Esa diferencia de lecturas ayuda a explicar por qué ‘El Polígamo’ se convirtió en algo más que otro melodrama dentro del catálogo de Netflix. La serie funciona como entretenimiento de alto consumo, con traiciones, sexo, venganza y secretos familiares, pero también abrió una conversación sobre cómo se representan las relaciones polígamas, qué lugar ocupan las mujeres dentro de esas estructuras y hasta qué punto el melodrama puede simplificar prácticas culturales complejas.

El resultado es una serie diseñada para verse rápido y comentarse después. Su éxito en el ranking global de Netflix confirma el alcance internacional de una producción sudafricana que encontró público fuera de su región de origen. ‘El Polígamo’ no evita el exceso melodramático; lo usa como motor narrativo. Ahí está, precisamente, una parte de su atractivo y de sus críticas: mientras algunos espectadores ven una historia adictiva sobre poder, deseo y castigo, otros cuestionan el costo cultural de convertir la poligamia en un espectáculo de traición y desastre familiar.

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