Showrunners de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ ya tienen ideas para una cuarta temporada

La adaptación live action de ‘Avatar: La leyenda de Aang‘ fue concebida para cerrar en tres temporadas, igual que la serie animada original de Nickelodeon. Sin embargo, el equipo creativo de Netflix ya contempla posibilidades para extender la historia más allá del enfrentamiento final contra la Nación del Fuego. En una entrevista con ScreenRant, Christine Boylan y Jabbar Raisani, productores ejecutivos de la serie, hablaron sobre las ideas que han discutido para una posible cuarta temporada, aunque dejaron claro que la decisión final no depende de ellos.

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¿Podría haber una cuarta temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’?

Por ahora, Netflix solo ha confirmado la serie hasta la temporada 3. La renovación doble permitió que la adaptación live action pudiera contar la historia principal de Aang con la misma estructura general de la animación: una primera temporada centrada en el agua, una segunda en la tierra y una tercera en el fuego. Esa conclusión sigue siendo el plan oficial.

Gordon Cormier como Aang y Kiawentiio como Katara en ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

Aun así, Boylan reconoció que el equipo no deja de pensar en lo que podría venir después. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de continuar más allá de la tercera temporada, aclaró que “Nosotros nunca podemos tomar esas decisiones”, en referencia a que una renovación adicional tendría que venir de Netflix. Pero también explicó que, desde lo creativo, suele pensar fuera de los límites ya establecidos.

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La productora dijo que siempre está “pensando un poco más allá de los límites establecidos”, una postura que abre la puerta a imaginar historias posteriores al final conocido de la serie original. Raisani coincidió con ella y señaló que el equipo habla mucho sobre posibles ideas para una temporada 4.

Christine Boylan quiere explorar la vida después de la guerra

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista es que Boylan no habló de extender la serie por simple continuidad, sino de explorar una etapa poco desarrollada en pantalla: lo que ocurre después de que la guerra termina. La historia animada concluye con la derrota de Ozai y el inicio de una nueva era, pero los años posteriores de Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko han sido desarrollados principalmente en cómics y otros materiales derivados.

Boylan expresó directamente su interés por ese periodo: “Me encanta la idea de lo que sucede una vez ganada la guerra y de cómo continúan las vidas de todos estos chicos tras el final de la serie. No es el final definitivo. Siempre pienso en lo que ocurre después de la escena, después del programa, después de esto, aquello y lo demás… ¡pero esa es una pregunta estupenda para hacerle a Netflix!”

La frase deja dos cosas claras. La primera es que el equipo creativo sí ve potencial narrativo después del cierre de la guerra. La segunda es que cualquier expansión depende de Netflix, no solo del entusiasmo de los productores.

La productora también mencionó su interés por el material expandido de la franquicia. Dijo ser fan de las novelas centradas en Kyoshi y Yangchen, además de haber leído la primera novela de Roku antes de la filmación de la temporada 2. Según ScreenRant, Boylan intentó incorporar parte de ese lore dentro de la serie cuando fue posible.

El universo de ‘Avatar’ ya tiene material para seguir

‘Avatar: The Last Airbender’, temporada 2 (imagen: Netflix)

La posibilidad de una cuarta temporada no saldría de la nada. Después del final de la serie animada original en 2008, el mundo de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ siguió creciendo en novelas, cómics y en ‘La leyenda de Korra’, que ocurre décadas después. Entre el final de la historia de Aang y el inicio de la etapa de Korra hay suficientes años para contar nuevos conflictos políticos, personales y espirituales.

ScreenRant también señala que, mientras continúa la postproducción de la temporada 3, el equipo ha tenido conversaciones internas sobre posibles personajes futuros. Boylan incluso mencionó que llegan a preguntarse “quién sería ideal para ese papel” y que hacen “muchas de nuestras propias propuestas de reparto ideal”.

Eso no significa que la temporada 4 ya esté en desarrollo. La serie tendría que sostener buenos números de audiencia y mantener el interés de Netflix después del estreno de sus próximas entregas. Aun así, el comentario de sus productores muestra que el live action no necesariamente tendría que terminar donde terminó la animación. Si la plataforma decide continuar, el equipo ya tiene ideas guardadas para explorar el mundo que Aang y sus amigos intentaron reconstruir después de la guerra.

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