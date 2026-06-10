Creador de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ habla por fin sobre la filtración de la nueva película y la crisis de la franquicia

La nueva etapa animada de ‘Avatar: La Leyenda de Aang‘ atraviesa uno de sus momentos más tensos antes incluso de estrenar su primera película. ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’, largometraje desarrollado por Avatar Studios y Paramount, fue filtrado en línea meses antes de su lanzamiento oficial, en medio de críticas de fans por la decisión de enviarlo directamente a streaming y no a salas de cine. A esa polémica se sumaron reportes sobre un supuesto videojuego AAA cancelado, lo que alimentó la percepción de una crisis alrededor de la franquicia. Ahora, Bryan Konietzko, cocreador de la serie original junto con Michael Dante DiMartino, habló sobre el tema y aclaró parte del panorama.

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¿Qué dijo Bryan Konietzko sobre la filtración de la película?

De acuerdo con ComicBook, Bryan Konietzko compartió un mensaje en Instagram al publicar una nueva ilustración vinculada a un próximo lanzamiento musical de ‘Avatar: The Last Airbender’. En esa publicación, el creador habló de su trabajo actual dentro de la franquicia y dejó ver la frustración que han provocado los problemas recientes; la ilustró con una imagen de Zuko.

Publicación de Bryan Konietzko (Instagram/@bryankonietzko)

Konietzko escribió que la imagen funcionaba como una representación de él mismo detrás de cámaras, “…trabajando en nuevo contenido de Avatar, luchando por la franquicia de Avatar, lidiando con los desastres dejados por los ladrones, no siempre con la libertad de ventilar nuestros asuntos y mis quejas en las redes sociales.”

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La frase fue interpretada como una referencia directa a la filtración de ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’, y aunque el presunto responsable de la filtración habría sido arrestado posteriormente, hasta ahora, la cinta no ha presentado una campaña promocional completa más allá de su logo oficial, aunque diseños de mercancía ya habían mostrado de forma anticipada el aspecto de algunos personajes.

La película llega golpeada por la filtración y el cambio a streaming

La situación se volvió más complicada porque ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ ya venía de una decisión impopular entre parte del fandom: su estreno directo en streaming. La película había sido vista como el gran regreso animado de la franquicia, con versiones adultas de Aang y sus amigos, pero el cambio de estrategia generó molestia entre quienes esperaban verla en cines.

La filtración agregó otro problema. La cinta, desarrollada como uno de los proyectos principales de Avatar Studios, terminó circulando en internet antes de tener un lanzamiento oficial. Eso puso a Paramount y al equipo creativo en una posición difícil: la conversación pública ya no giraba solamente en torno al regreso de la historia, sino también alrededor de piratería, seguridad, enojo de fans y dudas sobre el futuro de la marca.

Konietzko no dio detalles específicos sobre las consecuencias internas de la filtración, pero su referencia a los “ladrones” y a los “desastres” que dejaron apunta a un proceso complicado detrás de cámaras. También dejó claro que hay asuntos que no puede ventilar públicamente, una señal de que la respuesta oficial podría tardar más de lo que esperan algunos seguidores.

¿El videojuego de ‘Avatar’ fue cancelado?

Otro punto importante del mensaje fue el videojuego AAA de ‘Avatar’. Reportes recientes aseguraban que el proyecto había sido cancelado, pero Konietzko negó esa versión. Según el cocreador, el juego no fue cancelado, sino reiniciado.

Sus palabras fueron: “A pesar de lo que digan quienes no tienen conocimiento real, ese gran videojuego —cuya premisa yo ideé— no fue cancelado.”

Además de la película animada, los fans podrán ver próximamente la segunda temporada del live-action de Netflix, ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

Después añadió: “¿Sufrió un gran revés? Sí. Estas cosas no son fáciles (nada de esto lo es). ¿Sucederá alguna vez? Ojalá. ¿Mejorará gracias al reinicio? Si de mí depende, sin duda.”

La declaración cambia el enfoque: el proyecto sí sufrió un golpe importante, pero no está muerto según Konietzko. El creador también pidió paciencia a los fans y adelantó que habrá noticias oficiales pronto: “Pero si pueden ignorar los rumores y tener un poco más de paciencia, pronto tendremos muchas noticias oficiales para compartir. ¡Esperamos verlos en la SDCC, amigos!…”

Con esa mención, San Diego Comic-Con 2026 se perfila como un posible punto de actualización para ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’, el videojuego y otros proyectos de Avatar Studios. Por ahora, la franquicia sigue activa, aunque rodeada por una filtración masiva, decisiones de distribución cuestionadas y un público que espera señales concretas sobre su futuro.

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