Temporada 2 de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ tendrá diez veces más escenarios que la primera y reducirá el uso de CGI

La segunda temporada de ‘Avatar: La Leyenda de Aang‘ quiere llegar con una respuesta directa a una de las críticas que acompañaron a su primera entrega. La adaptación live-action de Netflix regresará con una escala mayor, más locaciones físicas y una apuesta visual que busca alejarse parcialmente de la sensación digital que algunos espectadores señalaron en su debut. El cambio no implica abandonar por completo los efectos visuales, inevitables en una historia sobre maestros elementales, criaturas fantásticas y ciudades monumentales, pero sí una modificación clara en la forma de construir su mundo.

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¿Qué cambiará en la temporada 2 de ‘Avatar: The Last Airbender’?

De acuerdo con un reportaje de Entertainment Weekly, la nueva temporada tuvo dos prioridades internas: más escenarios prácticos y una línea narrativa centrada en la sucesión dentro de la Nación del Fuego. Christine Boylan, quien fue promovida tras trabajar como coproductora ejecutiva en la primera temporada, explicó que esas fueron dos de las peticiones principales para esta segunda entrega.

Gordon Cormier como Aang y Kiawentiio como Katara en ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

El cambio más llamativo viene del lado visual. Jabbar Raisani, productor ejecutivo, director y supervisor de efectos visuales en la primera temporada, estimó que la producción tuvo “10 veces” más sets y locaciones que en la entrega anterior. Además, el uso del Volume, el escenario con pantallas LED utilizado para producción virtual, fue reducido. Es decir, la serie no está prometiendo eliminar los efectos generados por computadora (CGI), sino apoyarse menos en entornos digitales para darle más presencia física a lugares como Ba Sing Se.

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La producción se instaló en Vancouver y construyó una villa de gran escala para representar distintos barrios de la capital del Reino Tierra. En ese espacio aparecen mercados, bazares, casas de té y detalles visuales inspirados en la mitología de la serie, incluyendo referencias a los Tejón Topo y las Tortugas León. La intención, según el equipo, fue regresar a la caricatura original para evitar que el mundo se confundiera con otros dramas históricos de influencia asiática.

Ba Sing Se será el centro político y visual de la nueva entrega

La temporada 2 se enfocará en buena parte en Ba Sing Se, ciudad clave dentro de la historia original de ‘Avatar: The Last Airbender’. En esta versión, la capital recibe refugiados desplazados por la Nación del Fuego, incluyendo a Zuko e Iroh, quienes viven fuera del radar tras los acontecimientos de la primera temporada.

La ciudad también tendrá un papel político importante. El reportaje señala que la maquinaria de propaganda del Reino Tierra ya está operando cuando los personajes llegan, con la conocida frase “No hay guerra en Ba Sing Se” como una de las ideas centrales del arco. Boylan describió la temporada como una historia sobre vivir en tiempos de guerra, pero también sobre niños que intentan crecer en ese mundo y cambiarlo.

El equipo de diseño también explicó las influencias culturales usadas para distinguir a cada nación. Michael Wylie, diseñador de producción, señaló que el Reino Tierra toma elementos de Japón y China, la Nación del Fuego de Asia del Sureste, los Nómadas Aire del Tíbet y las Tribus Agua de pueblos originarios. Esa mezcla será visible en la arquitectura, la comida, los mercados y la vida cotidiana de Ba Sing Se.

Toph, Zuko y Azula tendrán arcos clave

La nueva temporada también marcará la llegada de Toph, interpretada por Miyako. El personaje será presentado como la Bandida Ciega durante el torneo subterráneo Earth Rumble, donde el Equipo Avatar la verá en acción por primera vez. Para trabajar su representación, la producción contó con el consultor de ceguera Joe Strechay, quien entrenó con la actriz durante seis meses y asistió a los ensayos de acción.

Dallas Liu y Gordon Cormier en el set de ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

La serie también desarrollará con más fuerza la rivalidad entre Zuko y Azula. Dallas Liu y Elizabeth Yu filmaron una confrontación en las Crystal Caves, mientras la historia explora la presión de ambos por ganarse el lugar de herederos dentro de la Nación del Fuego. Además, la madre de ambos, Ursa, tendrá una presencia ampliada en comparación con la serie animada; será interpretada por Lily Gao.

Netflix filmó las temporadas 2 y 3 de forma consecutiva durante aproximadamente un año, con un salto temporal incorporado para justificar el crecimiento del elenco. La segunda temporada llegará el 25 de junio de 2026, y la tercera ya tiene momentos filmados como el Agni Kai y el enfrentamiento final contra Ozai. En papel, la producción parece haber entendido que el siguiente libro necesitaba más escala, más política y, sobre todo, un mundo menos encerrado en pantallas.

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