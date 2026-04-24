Arrestan a hombre que filtró la película de ‘La leyenda de Aang’: ¿Cuál es la condena que podría enfrentar?

Las autoridades señalan que accedió de forma remota a un servidor para obtener el filme

La filtración de una película completa antes de su estreno no es un episodio común, incluso en una época en la que los clips, capturas y materiales promocionales suelen circular con rapidez en redes sociales. Ahora, el caso de ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ dio un giro legal: un hombre de 26 años fue arrestado en Singapur por presuntamente haber obtenido y distribuido en línea una copia digital del largometraje animado de Paramount+.

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¿Cómo ocurrió la filtración de ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’?

De acuerdo con información reportada por Variety, la policía local de Singapur informó que fueron incautados varios dispositivos electrónicos, entre ellos una copia digital de la película aún no estrenada. Según el reporte, el sospechoso habría conseguido acceso remoto no autorizado a un servidor de medios, desde donde pudo descargar el filme antes de distribuirlo en línea.

‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ (imagen: IMDb)

Paramount+ ya investigaba la filtración de ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’, y fuentes cercanas al caso señalaron que el material no habría salido desde dentro del estudio. La gravedad del incidente aumentó porque no se trató solo de fragmentos aislados: la película completa llegó a publicarse en X, algo poco frecuente cuando todavía faltan meses para su lanzamiento oficial.

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Bajo las leyes locales, el acceso no autorizado a material informático puede castigarse con una pena máxima de siete años de prisión y/o una multa de hasta US$50 mil. Por ahora, el caso pone el foco no solo en la piratería digital, sino también en la vulnerabilidad de los servidores donde se almacenan producciones aún inéditas.

Flying Bark niega que la filtración saliera de su estudio

La película fue animada por Flying Bark Productions, estudio con sede en Australia. Tras la filtración, un portavoz negó que el origen del material estuviera relacionado con la compañía y lamentó lo ocurrido:

“Fue desgarrador ver imágenes filtradas en línea de ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’. Esta filtración no se originó en Flying Bark,” dijo el portavoz. “Nuestro estudio se enorgullece de haber colaborado en la producción hasta el final y reconocemos a los cineastas, el elenco, los artistas y los animadores que trabajaron incansablemente para producir esta película increíblemente bien elaborada.”

El golpe fue especialmente duro para parte del equipo creativo. La animadora Julia Schoel expresó en X su frustración por ver circular el trabajo de años antes de tiempo:

“Trabajamos en la película de Aang durante años con la expectativa de poder celebrar todo nuestro arduo trabajo en los cines… solo para ver cómo la gente filtraba la película sin miramientos y compartía nuestras tomas en Twitter como si fueran caramelos.”

Una película marcada por el cambio de estreno

‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ está basada en la serie de Nickelodeon ‘Avatar: The Last Airbender’. El largometraje animado originalmente estaba contemplado para estrenarse en cines el 9 de octubre, pero Paramount decidió moverlo a una distribución exclusiva en Paramount+, decisión que provocó protestas entre fans.

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La directora Lauren Montgomery ya había expresado su desacuerdo con ese cambio en una publicación de Instagram, tras anunciar que la producción había concluido:

“Proyectamos la película final para el equipo y celebramos el final de un viaje de cuatro años,” escribió. “Ahora espera en el limbo hasta su estreno en octubre… La reciente decisión de trasladarla del cine al streaming podría dar la impresión de que la calidad no era suficiente, pero nada más lejos de la realidad. ¡Esta película merece ser vista en la gran pantalla! ¡Estoy deseando que la vean”

El reparto de voces está encabezado por Dave Bautista, Steven Yeun y Eric Nam, mientras que William Mata figura como codirector. La filtración, sin embargo, amenaza con opacar parte del camino hacia el estreno de una producción que su propio equipo esperaba celebrar en pantalla grande.

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