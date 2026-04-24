Compositor de ‘Super Mario Galaxy’ habla de la hemorragia cerebral que marcó su trabajo en la película

La música de ‘Super Mario Galaxy: La Película’ quedó ligada a un episodio personal extremo para Brian Tyler, compositor de la cinta animada y también responsable de la música de ‘Super Mario Bros. La Película’. Mientras trabajaba en su estudio en agosto de 2025, el músico sufrió una doble hemorragia subaracnoidea cerebral, una emergencia médica que lo llevó al hospital y que terminó influyendo en la forma en que continuó su trabajo.

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¿Qué le ocurrió a Brian Tyler mientras componía la música?

De acuerdo con lo relatado por el propio Brian Tyler, el incidente ocurrió de manera repentina. El compositor recordó que estaba en su estudio cuando sufrió la hemorragia, un sangrado en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre. La gravedad del episodio lo obligó a pasar tres semanas hospitalizado, en medio de un proceso de tratamiento y recuperación.

Escena del primer teaser de ‘Super Mario Galaxy’ (imagen: Illumination)

“Simplemente sucedió de la nada”, dijo Brian Tyler, de 53 años, al recordar el momento. “Es como si un rayo cayera y yo estuviera tocando el vacío, enfrentándome a la oscuridad.”

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La nota también señala que, según Cleveland Clinic, muchas personas con una hemorragia de este tipo mueren de forma repentina; entre quienes logran llegar al hospital, una tercera parte muere durante la hospitalización y otra tercera parte sobrevive con alguna discapacidad. En el caso de Brian Tyler, la causa de la hemorragia no quedó clara, pero el compositor logró retomar parte de su trabajo durante la recuperación.

La composición como forma de volver

Durante su estancia en el hospital, Brian Tyler volvió a escribir música. En ese momento seguía trabajando tanto en ‘Super Mario Galaxy: La Película’ como en ‘Nuremberg’, cinta de 2025 protagonizada por Rami Malek y Russell Crowe, centrada en los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

“Fue como una forma catártica de volver y me dio un objetivo y una idea de hacia dónde me dirigía”, explicó el compositor.

Para Brian Tyler, había una conexión entre su experiencia médica y las historias en las que trabajaba. Según dijo, ambas películas contenían líneas paralelas relacionadas con resistir, levantarse y buscar un camino. “Resulta que existen líneas paralelas en la historia donde uno se eleva, resiste y busca en ambas películas”, comentó. “Entonces, para mí, fue como si realmente pudiera escribir música para la experiencia que acababa de vivir.”

La música de Mario y la cromestesia de Brian Tyler

‘Super Mario Galaxy: La Película’, dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc y Fabien Polack, ha recaudado más de US$747 millones a nivel global y se perfila como una de las películas más taquilleras del año. Brian Tyler bromeó al decir que su música era responsable del “99%” del éxito de la película, aunque también subrayó la importancia de la música dentro del universo de Mario.

Fox McCloud en un póster de ‘Super Mario Galaxy’ (imagen: Nintendo/Illumination)

“La música es una parte muy importante de Super Mario Bros. y la compuse toda como una sola pieza”, dijo. “El objetivo era escribir algo bello, épico y realmente apasionado.”

El compositor también habló de su cromestesia, un fenómeno neurológico que le permite ver sonidos como colores y formas. Para él, esa condición funciona como “un código de trampa” al dirigir una orquesta, porque puede “ver la coloración de los acordes”.

Próximamente, Brian Tyler planea llevar esa percepción a una película que describe como “Una mezcla entre ‘Fantasía’ moderna y ‘2001: Una odisea del espacio’” Según explicó: “Me encargo de los efectos visuales, la corrección de color, la música y la filmación. Lo hago para que puedas ver lo que yo veo.”

Con información de CNN.

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