‘Orgullo y Prejuicio’ en Netflix: Emma Corrin teme comparaciones con adaptaciones previas de la novela de Jane Austen

Netflix está cerca de estrenar una nueva versión de Orgullo y Prejuicio y tendrá a Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet. La novela de Jane Austen no entra sola a ninguna pantalla, pues carga dos siglos de lectores y adaptaciones que el público defiende como reliquias familiares. Esta situación tiene a Corrin en alerta.

La serie estará escrita por Dolly Alderton, dirigida por Euros Lyn y planeada como una miniserie de seis episodios que nos dará una visión diferente del clásico literario. Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet junto a Jack Lowden como Fitzwilliam Darcy, en una producción que Netflix anunció para otoño de este año y que busca acercar el libro a otra generación.

Emma Corrin teme por las comparaciones

Corrin habló con Variety sobre el peso de interpretar a Elizabeth Bennet, uno de los personajes más amados de la literatura inglesa. Admitió que el papel le impone cierta intimidación porque cada adaptación previa dejó una imagen muy querida en la memoria de distintas generaciones.

Keira Knightley como Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio

“Me intimida muchísimo, porque es completamente natural que la gente compare las cosas, algo que yo también hago, terriblemente”, dijo Corrin, de 30 años. Lo cierto es que nadie entra al universo de Austen sin escuchar o dejarse influencia, aunque sea un poco, por los pasos de Keira Knightley, Jennifer Ehle o Greer Garson.

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Corrin también aclaró que esa presión no apagó su emoción por el proyecto. “Pero también estoy increíblemente emocionade. La pasé increíble. Fue uno de mis trabajos favoritos de los que he hecho”, añadió sobre la serie. Corrin, además, llega al personaje de Elizabeth después de haber interpretado a la princesa Diana en The Crown, otra figura rodeada por apropiaciones públicas y recuerdos sentimentales. En ambos casos, el cuerpo del intérprete es un campo de batalla entre la ficción y la memoria colectiva.

El atascamiento después de The Crown

El ascenso de Corrin ocurrió con una rapidez poco común, pues su interpretación de Diana en la cuarta temporada de The Crown les dio reconocimiento internacional y un Globo de Oro. Ese éxito, sin embargo, también trajo el problema del encasillamiento, algo muy común entre actores jóvenes. Emma contó que después de The Crown sintió que varios proyectos buscaban repetir una idea muy específica de su imagen.

“Especialmente en el tipo de proyectos que llegaron inmediatamente después de eso. A la gente le encanta encasillarte. Y está bien. Pero entonces necesitas dar un paso atrás y pensar: ‘¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy aparte de este proyecto que ahora es una parte tan arraigada de mí?’”

My Policeman y El amante de Lady Chatterley mantuvieron a Corrin cerca de historias románticas y vestuarios de otro tiempo, aunque con registros distintos. Luego llegó un giro más agresivo con Deadpool & Wolverine, donde interpretó a Cassandra Nova. Con ese salto a Marvel, Corrin pasó de la delicadeza de los dramas británicos a una superproducción llena de efectos y violencia.

Emma Corrin como Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio de Netflix

Las casi interminables adaptaciones de Orgullo y Prejuicio

La nueva serie de Netflix llega después de una genealogía enorme hecha con cuidado y emotividad. Entre las adaptaciones audiovisuales más recordadas aparece la película de 1940, protagonizada por Greer Garson como Elizabeth Bennet y Laurence Olivier como Darcy, una versión clásica de Hollywood.

La televisión británica también regresó varias veces al texto con sus versiones de la BBC en 1952, 1958 y 1967, con intérpretes como Daphne Slater, Jane Downs y Celia Bannerman dando vida a Elizabeth en distintas épocas televisivas. En 1980, Elizabeth Garvie y David Rintoul protagonizaron otra miniserie de la BBC.

La adaptación de 1995 se volvió una de las más veneradas y con justa razón. Jennifer Ehle interpretó a Elizabeth Bennet y Colin Firth a Darcy en una miniserie de seis episodios escrita por Andrew Davies, producida por la BBC con A&E, que todavía domina buena parte de nuestra imaginación austeniana en televisión.

Luego vino la película de 2005, dirigida por Joe Wright, con Keira Knightley como Elizabeth y Matthew Macfadyen como Darcy. Esa versión llevó el romance a un registro más barroco y juvenil, y convirtió su escena bajo la lluvia, que no existe en la novela, en una referencia inevitable.

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