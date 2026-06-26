‘Avatar: La Leyenda de Aang’: Showrunner explica por qué no incluyó gran parte del Libro Tierra en la temporada 2

La segunda temporada de Avatar: La Leyenda de Aang ya llegó a Netflix con una versión que reorganiza buena parte de los acontecimientos del Libro Tierra. Aunque conserva la historia principal del viaje de Aang hacia el dominio del tierra control, varios episodios muy queridos por los fans de la serie animada quedaron fuera o fueron transformados para ajustarse al nuevo formato.

Lo que quedó fuera de la temporada 2 de Avatar: La Leyenda de Aang

Quienes conocen la serie animada notarán muy pronto la ausencia de varios pasajes importantes del Libro Tierra. Entre ellos aparecen el episodio completo de El Taladro, las secuencias dedicadas al arena control, el pantano control y la adaptación íntegra de La Cueva de los Dos Enamorados, uno de los capítulos más recordados por la relación entre Aang y Katara.

Algunos de esos elementos desaparecieron por completo, aunque otros fueron redistribuidos dentro de diferentes episodios. La estrategia consistió en conservar escenas, ideas y relaciones entre personajes, aunque aparecieran en momentos distintos de la historia. Así ocurrió con diversos pasajes relacionados con Azula, Mai y Ty Lee, cuya amistad recibió espacio en otras tramas.

Foto: Netflix

La temporada también adelantó un arco perteneciente al Libro Fuego. La historia de La Dama Pintada fue incorporada durante el viaje por el Reino Tierra para ofrecer un nuevo recorrido a Katara mientras Aang concentra buena parte de su aprendizaje en Toph Beifong.

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Otro de los cambios más llamativos fue la decisión de no desarrollar la historia romántica de La Cueva de los Dos Enamorados. Aunque algunos elementos del episodio aparecieron previamente en la primera temporada, la adaptación decidió construir la relación entre Aang y Katara con un ritmo diferente al de la serie animada.

El equipo detrás de Avatar: La Leyenda de Aang explica los recortes

La guionista y showrunner Christine Boylan explicó a Variety que el punto de partida nunca consistió en copiar la caricatura: “Intenté recordarles a todos que estamos adaptando un mito y una leyenda. Eso significa que no es exactamente lo mismo y nunca será una adaptación escena por escena”. Comentó que el equipo revisó los tres libros completos antes de reorganizar los acontecimientos:

“Empezamos a buscar escenas e historias que quizá en la animación no estaban desarrolladas con tanta profundidad y que aquí podíamos convertir en algo más emotivo, además de preguntarnos cuáles funcionaban mejor en animación porque ya eran perfectas tal como estaban”.

El productor ejecutivo Jabbar Raisani dijo que la producción también terminó condicionando algunas decisiones y que la construcción de enormes escenarios obligó a establecer prioridades durante el rodaje:

“La historia que queríamos contar estaba muy clara en los guiones, pero también existe un tira y afloja con la producción. Solo puedes construir cierta cantidad de escenarios antes de que no puedas hacer más”.

Foto: Netflix

Boylan explicó que muchas ideas terminaron reutilizándose.

“¿Quieres conocer el secreto detrás de ‘matar a tus favoritos’? Es ‘canibalizar a tus favoritos’. Cuando alguien propone una gran escena para un episodio que ya no vas a hacer, tomas esa escena y la colocas en otro lugar”. Más adelante añadió: “Creo que lo único que realmente desapareció fue el taladro. Todo lo demás sigue existiendo, ya sea en la temporada 2 o en la temporada 3”.

Respecto al arena control y otras variantes del dominio de la tierra, Raisani comentó que el tiempo y los recursos también influyeron:

“Llega un momento en que debemos tomar decisiones. Si queremos contar la versión más depurada de la historia que podemos producir, tenemos que concentrarnos en los relatos que realmente forman el corazón de todo lo que queremos contar”.

¿Habrá Zutara?

Las modificaciones también nos hacen pensar en la posibilidad de un romance entre Zuko y Katara, uno de los temas más antiguos del fandom. La temporada dedica varios momentos a fortalecer la relación entre ambos personajes, sobre todo durante su paso por Ba Sing Se, aunque la producción mantiene el rumbo principal heredado de la obra original.

Christine Boylan declaró que la prioridad sigue siendo el desarrollo individual de cada integrante del Equipo Avatar antes que una resolución romántica inmediata. Gordon Cormier, actor de Aang, respaldó la decisión de los guionistas sobre la relación entre Aang y Katara en una entrevista con ScreenRant:

“Creo que todo terminó funcionando perfectamente. Aang mantiene la cabeza fría y me gustó mucho la decisión que tomaron. Fue una elección interesante, diferente, pero buena, y confío en que los guionistas siempre buscan lo mejor”.

La tercera temporada de Avatar: La Leyenda de Aang ya esta confirmada pero se mantiene sin fecha de estreno.

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