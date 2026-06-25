Millie Bobby Brown confiesa que cayó en depresión tras el final de ‘Stranger Things’: ‘Fui a la playa y me senté a llorar, nadie lo entiende’

Ya pasó casi medio año desde el final de una de las series más exitosas de Netflix

Millie Bobby Brown se animó a hablar sobre la despedida de Stranger Things y confesó que las cosas no fueron nada fáciles. Tras el cierre de la serie de Netflix a finales de 2025, la actriz de 22 años reveló que el adiós a Eleven la obligó a mirar atrás y despedirse de una parte central de su propia vida.

La intérprete, que comenzó la producción cuando tenía solo 10 años, abordó el tema durante su estancia en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz. Allí también desgranó las teorías sobre el destino de su personaje, sus relaciones con el reparto y sus próximos proyectos dentro de Netflix.

¿Millie Bobby Brown cayó en depresión tras Stranger Things?

Brown contó que enero fue un mes especialmente difícil tras el final de Stranger Things. Sin revelar de inmediato todo lo que ocurrió con Eleven, la actriz explicó que el final de la serie la dejó en un estado emocional que no había previsto, pese a su temperamento alegre. “Entré en una pequeña, pequeña depresión”, reveló. “Fue muy duro para mí. No habría esperado eso al salir de la serie. Soy una persona muy feliz”.

Millie Bobby Brown en la temporada 5 de Stranger Things (Foto: Netflix)

La actriz habló sobre ese periodo como una despedida íntima hacia un personaje que la acompañó a lo largo de una década. Eleven no fue para ella un papel más dentro de su carrera, pues su crecimiento personal quedó para siempre unido a esta producción que la convirtió en una de las caras juveniles más queridas y observadas de Netflix:

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“Nadie lo va a entender jamás. Empecé la serie cuando tenía 10 años, y este personaje era yo, y estas personas estaban en mi vida más que mi propia familia. Veía a estas personas más que ir a casa y cenar con mi familia. Decir adiós a eso después de 10 años fue algo muy, muy emocional, y voy a extrañar a Eleven más que a nada”.

Millie llamó a sus compañeros de reparto para pedir perdón

Brown también relató que, tras el final de la serie, buscó a varios integrantes del elenco para hablar sobre cualquier problema que hayan tenido en el pasado. “Probablemente pensaron que estaba loca”, recordó. “Yo decía: ‘Seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿No van a dejar de hablarme?’ Yo decía: ‘Perdón si alguna vez los molesté’, y solo estaba tratando de arreglar cualquier cosa”. El reparto fue para Brown parte de su adolescencia y de una intimidad profesional.

“Han sido 10 años, y realmente quiero que seamos amigos. Eres mi familia. Y luego estaba en la playa, estaba hermosa, y simplemente me senté a llorar. Fue una época muy difícil para mí”.

¿Todos creen que Eleven está muerta?

Millie Bobby Brown (Foto: Getty)

El destino de Eleven quedó envuelto en una ambigüedad desesperante tras el capítulo final de Stranger Things. Brown reveló que los hermanos Duffer le pidieron guardar silencio sobre lo que en verdad ocurrió con el personaje, por lo que ni siquiera el resto del elenco tiene una respuesta definitiva.

“Me dijeron: ‘No se lo digas a nadie. Porque hicimos una especie de promesa secreta’. Nadie más lo sabe. Somos solo nosotros tres. Y lo que hagamos con esa información dependerá de ellos”.

El misterio claro que dividió a los fans y también a sus compañeros. Brown contó que le parece divertida la idea de quienes creen que Eleven murió. “Jake [esposo de Brown] dijo: ‘Uy, esto está muy dividido’. Y todo el elenco cree que estoy muerta”, comentó. “Qué groseros. Es muy grosero de su parte”.

Enola Holmes 3, la siguiente película de Millie

Millie Bobby Brown regresará a Netflix con Enola Holmes 3, acompañada por Louis Partridge como Tewkesbury y Henry Cavill como Sherlock Holmes. También vuelven Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, Himesh Patel como el Dr. John Watson y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty. Enola vivirá una nueva aventura peligrosa después de que la desaparición de Sherlock altere sus planes de boda con Tewkesbury.

Se estrena el 1 de julio.

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