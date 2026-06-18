‘Las Guerreras K-Pop’ rompe récord en Netflix por permanecer en el Top 10 global un año entero

A decir verdad, Las Guerreras K-Pop tuvo una campaña de marketing que casi pasa desapercibida. Netflix lanzó un único tráiler oficial tan solo un mes antes de su estreno el 20 de junio de 2025 y no causó demasiado revuelvo entre los usuarios de las redes sociales. Fueron los fans del pop coreanos quienes en realidad lo notaron. Pero ahora las cosas son muy diferentes y la película de Sony Pictures Animation acaba de romper récord en la plataforma de Netflix tras permanecer un año entero en el Top 10 global.

La popularidad de Las Guerreras K-Pop subió como la espuma y en muy pocos días, tras el lanzamiento, ya estábamos escuchando todas las canciones; y no solo en Spotify u otras plataformas dedicadas a la música, también a todo volumen en las calles o en los edits más ingeniosos de TikTok. Había llegado el reinado de Huntr/X y nada lo detuvo.

¿Las Guerreras K-Pop rompió récord en Netflix?

De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, la película se ha mantenido en el Top 10 global durante 52 semanas consecutivas, hazaña que ninguna producción cinematográfica, televisiva o cualquier producto del streaming logró antes. Alerta Roja, con Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, fue la “competencia” más cercana a Las Guerreras K-Pop, con 14 semanas en el Top 10, pero no consecutivas. Claro que aquello no representó problema alguno para Rumi, Mira y Zoey, quienes para la semana 15, hace ya varios meses, portaban la corona.

Además de estos casi 365 días de gloria en streaming, Las Guerreras K-Pop ya tenían en la bolsa varios récords mundiales. A continuación te presentamos un breve lista:

No te pierdas: Netflix niega interés en comprar Lionsgate tras rumores sobre el estudio detrás de ‘Crepúsculo’, ‘John Wick’ y ‘Los Juegos del Hambre’

Se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix .

. Alcanzó más de 600 millones de visualizaciones durante su primer año.

Llegó al número 1 en 76 de los 93 países donde Netflix publica rankings oficiales.

Superó a la primera temporada de El Juego del Calamar como el título más visto de la historia de Netflix.

“Golden” se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar un Grammy y el Óscar a Mejor Canción Original.

“Golden” alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 y del Billboard Global 200.

El grupo ficticio Huntr/X se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100.

La banda sonora acumuló alrededor de 15 mil millones de reproducciones globales .

. Varias canciones de la película entraron simultáneamente al Top 10 de Billboard, algo que no ocurría desde Fiebre de sábado por la noche.

Huntr/X ahora es de los fans

Las Guerreras K-Pop, dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, quien ya imaginaba el argumento de la película hace diez años, también se llevó el premio Oscar a Mejor película de animación este año. Para Variety, la directora coreana-canadiense de 45 años, habló sobre sus impresiones sobre el éxito de la película:

Mira esto: Nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ ofrece nuevas pistas de que Sadie Sink sí interpreta a Jean Grey

“Cuando Chris [Appelhans] y yo estábamos haciendo esto, esperábamos que conectara con la gente, pero ver a fans de todo el mundo, desde Seúl hasta Brasil y Los Ángeles, abrazar a estos personajes, crear su propio arte y vivir dentro de este universo ha sido un sueño. Ya no es solo una película; se ha convertido en una comunidad global. Está claro que la película trascendió la pantalla. Ahora les pertenece a los fans que se vieron reflejados en nuestras cazadores de demonios, y esa conexión es la mayor recompensa”.

Cómo Las Guerreras K-Pop cambió las vidas de sus estrellas

Todas las estrellas que participaron, ya sea en el doblaje o en la interpretación de las canciones, vieron efectos inmediatos en sus vidas gracias a Las Guerreras de K-Pop. El caso más popular es el de EJAE, quien compuso “Golden” y otras canciones de la película, y trabajó como la voz musical de Rumi. Por su trabajo se llevó el Grammy, el Globo de Oro y el premio Oscar. Aunque en sus primeros años de juventud intentó ser estrella de pop coreano en su país, e incluso fue trainee en la misma época que varios miembros de Girl’s Generation, SHINee, Super Junior y f (x), SM Entertainment no le dio la oportunidad y encontró su propio éxito en Estados Unidos.

Ahn Hyo-seop, voz de Jinu y quien ya tenía una carrera de actor en Corea del Sur gracias a producciones televisivas como Propuesta laboral y Tu tiempo llama, también logró nueva fama en otros países gracias a su personaje en Las Guerrera K-Pop. También estuvo cerca de convertirse en idol, ya que un par de años fue trainee bajo el sello JYP Enterteinment y quedó muy cerca de formar parte de GOT7.

¿Cuándo se estrena la secuela de Las Guerreras K-Pop?

Todo lo bueno lleva tiempo y tal parece que Netflix no se quiere apresurar. Hasta el momento no existe una fecha confirmada para el regreso de Huntr/X a los escenarios, sin embargo, varios reportes sostienen que el gran año podría ser 2029. La secuela está en desarrollo ahora mismo y una vez más contará con Maggie Kang y Chris Appelhans como directores. Netflix también tiene intenciones de convertir a Las Guerreras K-Pop es una franquicia.