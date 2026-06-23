Productora de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ revela que Netflix recortó la segunda temporada mientras ya preparaba la tercera

La segunda temporada de ‘Avatar: La Leyenda de Aang‘ llegará a Netflix con una extensión menor a la planeada originalmente. Aunque la adaptación live action ya tiene asegurada su tercera temporada y ambas entregas fueron filmadas de forma consecutiva, una de sus productoras ejecutivas reveló que el segundo año de la serie fue concebido con ocho episodios, pero terminó reducido a siete. La decisión obligó al equipo creativo a condensar el arco de ‘Book Two: Earth’, una de las etapas más queridas de la serie animada original.

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¿Por qué la temporada 2 de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ tendrá solo siete episodios?

En entrevista con SFX Magazine, Christine Boylan, productora ejecutiva de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’, explicó que la temporada 2 originalmente fue pensada con ocho episodios, igual que la primera entrega del live action. Sin embargo, antes del rodaje, un guion completo quedó fuera. Boylan fue directa al hablar de las limitaciones impuestas por la plataforma:

Gordon Cormier como Aang y Kiawentiio como Katara en ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

“Netflix dedica muy poco espacio a los episodios. Esta vez tenemos siete episodios, y aunque habíamos escrito ocho, reducirlos nos obligó a centrarnos en los temas clave. Así que, si bien sabíamos que no podíamos incluirlo todo, los fans pueden esperar ver elementos del episodio favorito del público, «Los cuentos de Ba Sing Se», a lo largo de la serie.”

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La declaración confirma que la reducción no fue solo una reestructura menor. El equipo escribió ocho episodios, pero tuvo que ajustar la temporada a siete, con una selección más estricta de tramas y temas centrales. La productora también anticipó que elementos de ‘The Tales Of Ba Sing Se’, uno de los episodios más recordados de la animación, aparecerán repartidos a lo largo de la temporada.

El reto de adaptar ‘Book Two: Earth’ en menos capítulos

El recorte preocupa a parte del fandom porque ‘Book Two: Earth’, la segunda temporada de la serie animada, tuvo 18 episodios. Esa etapa incluye momentos muy importantes para Aang y sus amigos, entre ellos la llegada de Toph, el viaje a Ba Sing Se y episodios ampliamente celebrados como ‘Zuko Alone’ y ‘Appa’s Lost Days’.

La comparación, sin embargo, necesita contexto. Los episodios animados duraban alrededor de 24 minutos, mientras que los capítulos del live action suelen extenderse entre 45 minutos y más de una hora. Eso permite que la nueva temporada tenga más tiempo narrativo del que su número de episodios podría sugerir, aunque no elimina el problema de condensar tantas historias en una estructura más corta.

La producción también llega con otros cambios importantes. De acuerdo con reportes previos, la temporada 2 tendrá más escenarios prácticos, menos dependencia del Volume y una apuesta más grande por Ba Sing Se como centro político y visual. Además, la serie incorporará un salto temporal para justificar el crecimiento del elenco joven.

Dallas Liu y Gordon Cormier en el set de ‘Avatar: The Last Airbender’ (imagen: EW)

‘Zuko Alone’ sí llegará al live action

Aunque no todo podrá entrar en la adaptación, Jabbar Raisani, productor ejecutivo y director, confirmó que algunos episodios eran imposibles de sacrificar. Uno de ellos es ‘Zuko Alone’, capítulo clave para entender el pasado de Zuko y su conflicto con la Nación del Fuego. Raisani explicó:

“Hay ciertos episodios que sabíamos que no podíamos cortar, ‘Zuko Alone’, por ejemplo, sabíamos que tenía que estar ahí, y fue un gran honor poder dirigir ese episodio también. La cosa es que nunca hay suficiente tiempo para hacerlo todo uno por uno, pero tratamos de inspirarnos lo más posible en cada aspecto de ‘Avatar: The Last Airbender’, ya sean los cómics, las novelas o la serie, y esperamos que esta versión de acción real pueda generar entusiasmo por estos otros aspectos de ATLA y que los nuevos espectadores de la serie vayan a explorarlos.”

La temporada 2 se estrenará en Netflix el 25 de junio de 2026. La tercera ya fue filmada junto con esta entrega, pero hasta ahora el recorte confirmado corresponde al segundo año de la serie, no a la conclusión completa del live action.

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